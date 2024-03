Come pulisco il balcone da cima a fondo con soli rimedi naturali

Con le giornate incerte di questo periodo, non riuscivo a dedicare al mio balcone il giusto tempo. Ma non appena ho avuto qualche ora a disposizione, era arrivato il momento di pulirlo a fondo, perché era diventato molto sporco, pieno di polvere e macchie.

Oggi voglio condividere con voi come mantengo il mio balcone pulito e accogliente usando soltanto rimedi naturali. Lo so, a volte può sembrare una sfida, ma vi assicuro che con un po’ di organizzazione e i giusti trucchi, è possibile ottenere risultati sorprendenti. Ecco come faccio!

Inizio a spazzare per eliminare polvere e fogliame

Il primo passo è sempre eliminare foglie, polvere e tutto ciò che si accumula sul balcone, perché se usiamo già l’acqua, lo sporco “si fissa” e diventerà più faticoso. Armata di una buona scopa, mi dedico a questo compito con energia. È importante non trascurarlo perché prepara la superficie per i passaggi successivi.

Spolvero le persiane con una spazzola morbida

In genere, quando inizio la pulizia del balcone, parto dalle persiane, e adotto una spazzola morbida dedicata che mi aiuta a rimuovere la polvere senza graffiarle. Questo passaggio è cruciale perché le persiane possono raccogliere un sacco di sporco che, se non rimosso, finisce per rovinare l’aspetto generale del balcone.

Dopodiché ho due alternative:

Se non sono molto sporche, mi limito a spolverarle , così da ottenere un risultato soddisfacente.

, così da ottenere un risultato soddisfacente. Se invece spolverare non basta, ho già pronta una soluzione con 1 cucchiaio di Sapone di Marsiglia e 1 bicchiere di alcol sciolte in un secchio. Le mie persiane sono in alluminio, quindi questa soluzione ecologica mi aiuta a pulirle a fondo.

Asciugo bene con uno straccio e passo alle altre zone del balcone.

Lavo a fondo lo Stendibiancheria

Quando faccio la pulizia profonda del balcone, ne approfitto anche per smacchiare bene lo stendibiancheria in resina, che nelle fessure e negli angoli accumula sempre un bel po’ di sporco.

Occorrente

2 cucchiai di Sapone di Marsiglia

Una Spugna morbida o una spazzola

Un secchio d’Acqua calda

Procedimento

Sciogliere il sapone di Marsiglia in acqua calda. Immergere la spugna morbida o la spazzola nella soluzione e strofinare delicatamente lo stendibiancheria. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all’aria aperta.

Se lo stendibiancheria ha macchie particolarmente ostinate, passate la spugnetta (o la spazzola) direttamente sul panetto di Marsiglia, poi usatela per strofinare i punti difficili.

Ricordate che anche la pulizia dello stendibiancheria è fondamentale, altrimenti quando stendiamo il bucato potrebbe sporcarsi. Vi dirò: spesso uso la stessa soluzione anche per la pulizia delle mollette, e mi ricordo di asciugarle bene per non farle macchiare di ruggine.

Pulisco il tavolo o le sedie che sono in balcone

Per i tavoli e le sedie, utilizzo una soluzione di acqua calda e aceto bianco, perfetta per sgrassare e dare nuovo splendore senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Una spugna morbida completa il lavoro senza rovinare le superfici.

Se avete le sedie in resina, potete tranquillamente optare per i rimedi dello stendibiancheria, così avrete la certezza di eliminare tutte le macchie.

Pulizia delle pattumiere esterne

Proprio qualche giorno fa, mentre mi dedicavo alla pulizia del mio terrazzo, ho avuto la necessità di pulire anche le pattumiere che ho all’esterno. Anche perché se restano troppo tempo sporche, ci sarà un bel po’ di puzza!

Le pattumiere le lavo quasi sempre con una soluzione di acqua calda e 2 cucchiai bicarbonato, ottimo per eliminare odori e sporco. Dopo il risciacquo, espongo al sole per qualche ora: il sole è un disinfettante naturale eccezionale! Però se le pattumiere in in materiale diverso dalla plastica, asciugatele bene per non creare macchie di ruggine.

Pulisco il marmo del Balcone

Vi sarete di sicuro trovati nella situazione di dover smacchiare il marmo del balcone, che è anche difficile da trattare e un po’ delicato.

Ed è per questo che il marmo richiede attenzione speciale. Uso una pasta fatta di bicarbonato e acqua quanto basta per trattare le macchie più ostinate. Lascio agire per qualche minuto, poi risciacquo. Per gli escrementi di uccelli, o per allontanare i piccioni in generale spolvero a fine pulizia una manciata di cannella, un ottimo repellente naturale:

Come lavo il pavimento del balcone

Per concludere la nostra pulizia da cima a fondo del balcone con i rimedi naturali, non può mancare il lavaggio del Pavimento. Non tutti i rimedi vanno bene, perché potremmo avere più difficoltà se il pavimento è ruvido o difficile da pulire.

Per i pavimenti lisci, una soluzione di acqua e un bicchiere di aceto bianco è perfetta. Pulisce senza lasciare aloni, soprattutto se notate macchie lasciate dai vasi di terracotta.

I pavimenti ruvidi richiedono un’attenzione maggiore, ed è praticamente il Pavimento che ricopre il mio piccolo terrazzo. In questo caso, ahimè, è più faticoso e c’è bisogno di buttare una maggiore quantità d’acqua a terra.

Di solito mi organizzo così:

prendo la pompa per iniziare a bagnare la superficie da trattare

preparo una miscela più concentrata di acqua, 3 cucchiai sapone di Marsiglia e 2 di bicarbonato

la verso sul pavimento e mi armo di una scopa ruvida per strofinare con energia

risciacquo con abbondante acqua.

Ovviamente, potreste riscontrare il problema di chi vive sotto di voi. Ma nel caso del pavimento ruvido, se usassi lo straccio sarebbe troppo lento e faticoso. Per questo potreste pensare di avvisarli in modo da non arrecare disturbo.

L’organizzazione è la parola chiave. Ricordate, mantenere il balcone pulito è più facile se lo si fa regolarmente. Perché fare tutto in una mezza giornata potrà essere più faticoso. Nel caso non avete molto tempo, cercate di ottimizzare con ciò che è necessario per voi.