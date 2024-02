Adoro avere la casa pulita a profumata in ogni momento, ma non sempre è possibile dedicare tanto tempo alle pulizie, perché sono tante le cose da fare che occupano la giornata.

Nonostante questo, non ho voluto rinunciare al mio obiettivo: ho solo dovuto pensare a delle soluzioni veloci che mi permettono di raggiungerlo quotidianamente.

Voglio condividere con voi il mio metodo, che consiste in 10 mosse per avere sempre una casa splendente, proprio come mi piace. Vi racconto come fare.

Organizzare

Per mettere in atto questo metodo, la prima cosa da fare è compiere una mossa preliminare, che vi servirà una volta per tutte: mi riferisco proprio a organizzare. Per pulire casa in maniera veloce, avete bisogno di tenere a portata di mano tutto l’occorrente, da tirare fuori e riporre senza il minimo sforzo.

Per questo io mi sono organizzata con dei cestini che contengono tutto quello che utilizzo per pulire, da spostare all’occorrenza dal ripostiglio alla stanza a cui mi sto dedicando.

In questo modo evito di perdere tempo cercando ogni volta quello che mi serve e andando aventi e indietro per casa per aver dimenticato qualcosa.

Gettare

Un’altra mossa preliminare molto astuta consiste nel ridurre al minimo tutti gli oggetti esposti sui mobili: infatti si perde tantissimo tempo a spostarli quando si deve spolverare.

Personalmente, ho tenuto soltanto le cose che mi piacevano davvero o con cui ho un legame affettivo, sbarazzandomi di tutte le altre. Da quando l’ho fatto, il tempo che impiego per spolverare si è dimezzato.

Vi consiglio di fare lo stesso anche con i vestiti e tutti gli altri oggetti che sono all’interno dei mobili, per tenerli sempre organizzati. Questo passaggio mi aiuta tantissimo a tenere tutto in ordine.

Arieggiare

Ogni giorno, al mattino, faccio arieggiare la casa per far andare via gli odori che si accumulano la notte e ristagnano; questa è la prima mossa quotidiana per avere una casa sempre pulita.

Faccio, inoltre, particolare attenzione a tenere aperte le finestre quando cucino, per evitare che gli odori di cibo si diffondano per tutta la casa. E apro spesso anche la finestra del bagno, dove i cattivi odori sono di casa.

Tenere un ambiente fresco facendo entrare sempre aria nuova è il primo passo per raggiungere lo scopo di avere una casa splendente in ogni momento.

Ordinare

La prima cosa che si nota quando si entra in una camera, anche prima dello sporco, è il disordine. Per questo è fondamentale occuparsi di tenerlo sotto controllo.

Ogni giorno, al mattino, rifaccio i letti in tutte le camere e rassetto il divano se mi capita di lasciarci su una coperta in maniera disordinata per pigrizia.

Piego e ripongo tutti i vestiti e mi assicuro che le scarpe siano al loro posto nella scarpiera. Quando ritorna l’ordine e tutto è dove dovrebbe essere, mi sembra già che la mia casa cambi immediatamente aspetto.

Spazzare e spolverare

Passare la scopa o l’aspirapolvere per casa richiede al massimo 10 minuti, ma può fare davvero la differenza. Infatti, serve a mantenere il pulito più a lungo.

In questo modo, mi sbarazzo della polvere che rende i pavimenti opachi e restituisco loro un po’ di lucidità, rendendo anche l’ambiente più salubre.

Poi, grazie ai primi due passaggi preliminari, ovvero organizzare gli strumenti utili e gettare via le cose superflue, spolverare diventa velocissimo. Ci metto pochissimo a passare uno straccio bagnato o uno spolverino sulle superfici e mando via la polvere in un baleno.

Lavare e igienizzare

Tutti i giorni igienizzo i sanitari, perché è lì che germi e batteri si annidano con più facilità. Utilizzo sempre detergenti ecologici per rispettare l’ambiente e, per sciogliere il calcare, ho preparato una soluzione di due parti di acqua e una di aceto bianco, che spruzzo sui rubinetti per lucidarli.

Per quanto riguarda i pavimenti, invece, non li lavo ogni giorno, ma quando non sono soddisfatta del risultato dopo aver spazzato e vado di fretta, passo uno straccio inumidito con una miscela di acqua tiepida e scaglie di sapone di Marsiglia.

Aspetto che si asciughi prima di passare, faccio particolare attenzione per non lasciare impronte, e subito vedo che i pavimenti diventano lucidissimi e anche profumati.

Profumare e riposare

L’ultima mossa prima di terminare con le pulizie è profumare: di solito accendo una candela profumata, oppure utilizzo gli oli essenziali.

Ne verso qualche goccia in un diffusore e, poiché sono molto concentrati, un aroma buonissimo si diffonde subito per casa. Io li preferisco dalle fragranze fresche e agrumate, ma sceglieteli in base al vostro gusto.

A questo punto, dopo le 9 mosse indispensabili per la pulizia, non mi resta che concedermi un po’ di meritato riposo nella mia casa pulita e profumata, proprio come piace a me.