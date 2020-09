Piatti che puzzano dopo la lavastoviglie? Ecco 6 consigli utili!

È bello cucinare e passare delle piacevoli serate con gli amici. Ma quanti piatti ci sono da lavare?!

Ecco perché esistono elettrodomestici indispensabili, come la lavastoviglie, che ci facilitano la vita in queste occasioni e nelle azioni quotidiane.

Ma capita molte volte che, anche dopo il lavaggio, i piatti hanno un fastidioso odore, che ricorda proprio l’uovo. Tale circostanza rende poco piacevole il loro utilizzo, in quanto la puzza è persistente.

Ciò dipende da moltissimi fattori: può verificarsi se cuciniamo del pesce, del pollo ma anche delle uova. Oppure la lavastoviglie ha bisogno di essere pulita in modo profondo!

Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per i piatti che puzzano anche dopo il lavaggio in lavastoviglie!

N.B. Vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni di produzione per pulire l’elettrodomestico.

Elimina i residui

Apriamo una piccola parentesi prima di passare al lavaggio in lavastoviglie: è molto importante eliminare eventuali residui di cibo, magari aiutandovi anche con un po’ di carta.

Questo ci permette di avere un piatto più pulito a fine lavaggio, ma allo stesso tempo preserva la nostra lavastoviglie. Residui di cibo possono otturare il filtro e danneggiare l’elettrodomestico.

Sciacqua

Ovviamente la lavastoviglie ci permette di evitare gli sprechi d’acqua, fondamentale per il nostro pianeta e le coltivazioni, ma se hanno un cattivo odore un getto d’acqua fredda può aiutarci.

Sembra infatti che sciacquare velocemente i piatti con acqua fredda aiuti ad eliminare la puzza d’uovo presente sui piatti, molto più di quella calda.

Evita i lavaggi brevi

Anche questo è molto importante, soprattutto se il carico è abbastanza grande. Se programmiamo un lavaggio troppo breve, i piatti potrebbe avere un odore spiacevole.

Inoltre al tatto non sembreranno molto puliti e i bicchieri potrebbe avere degli aloni. Un lavaggio più accurato, con temperature medio alte, è più indicato per pulire a fondo le stoviglie.

Le cause di cattivo odore sono anche i residui di detersivo! Proprio per questo non bisogna metterne troppo: c’è rischio maggiore che tracce rimandano su piatti e bicchieri.

Potete anche provare a fare le pastiglie per la lavastoviglie fatta in casa! Sono facilissime, economiche e profumate!

Usa l’aceto

Si tratta di un vecchio trucchetto usato dalle nostre nonne. L’aceto è un rimedio assai versatile per la pulizia della casa.

Ha proprietà anti-batteriche e sgrassanti, che ci aiutano contro macchie e sporco. Ha un’azione anticalcare, ottima per eliminare il calcare. Infine è uno dei più potenti anti-odore naturale.

Si può usare ovunque: in lavatrice, in frigo, sui tessuti. Basta metterne un pochino ad ogni lavaggio. Non temete se l’odore è persistente, sparirà in un attimo!

Pulisci la lavastoviglie

Come abbiamo accennato, i cattivi odori in lavastoviglie possono dipendere dalla lavastoviglie stessa!

Lavaggio dopo lavaggio, potrebbe accumularsi del cibo. Aggiungiamo poi del calcare o residui di detersivo. La lavastoviglie non sembrerà più la stessa!

Ecco perché c’è bisogno di fare periodicamente un semplicissimo lavaggio a vuoto. Il miglior metodo ecologico per farlo è usando l’acido citrico.

Questo composto derivante dagli agrumi è un potente detergente e anti-calcare. Possiamo usarlo anche come brillantante!

Vi basterà scioglierne 150 grammi in 1 litro d’acqua tiepida e versare tutto nella lavastoviglie. Poi fate partire un lavaggio accurato e ad alte temperature. Se non disponete dell’acido citrico, potete sostituirlo con l’aceto bianco, ma sarà meno ecologico.

A mano?

Se non avete la lavastoviglie, non temete… Vogliamo aiutarvi!

Ricordate sempre di eliminare residui di cibo e sciacquare i piatti con acqua fredda. Dopodiché immergeteci nella vasca del lavandino, dove avrete inserito del detersivo per i piatti più un po’ d’aceto bianco.

In questo modo i piatti torneranno come nuovi! Ovviamente, vi consigliamo di utilizzare detersivi ecologici nel totale rispetto dell’ambiente.

Avvertenze

Seguite le indicazioni di produzione per pulire e curare la vostra lavastoviglie.

