Quando usare l’acido citrico nel WC?

Se c’è una componente della casa soggetta ai cattivi odori e alla formazione dello sporco, questa è sicuramente la toilette, in cui spesso troviamo anche delle macchie gialle per niente belle da vedere. Queste macchie altro non sono che accumuli di calcare, che assorbendo l’acido urico diventano, appunto, gialli.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come sbiancare l’interno del wc non con detersivi chimici ma con l’acido citrico, l’ingrediente dalle proprietà sbiancanti e anticalcare!

Disincrostante, ecologico ed efficace, l’acido citrico si annovera ormai tra i prodotti più amati da usare in casa a poco costo! Gli amanti dei rimedi naturali lo scelgono ormai in ogni angolo ed in effetti come dargli torto? Proprio per questo oggi vedremo insieme come può aiutare in una zona in particolare, il WC!

Puzza nel Water

Il primo beneficio che possiamo trovare con l’acido citrico è mandare via la puzza dal water! Soprattutto quella di fogna che proviene da tutti gli scarichi, ma il più delle volte sono il WC e la doccia ad esserne colpiti. Dunque, per fare in modo che i cattivi odori vadano via in modo definitivo dovrete semplicemente mettere 1 cucchiaio di acido citrico all’interno del WC.

Attendete una notte intera per fare in modo che agisca efficacemente, poi distribuite 1 secchio di acqua bollente versandolo in nello scarico.

Scarico otturato

Lo scarico non è colpito solo dai cattivi odori, ma si può anche otturare, spesso più facilmente di quanto immaginiamo! A meno che non si siano incastrati degli oggetti nei tubi, bisogna disincrostare questi ultimi e nulla è meglio dell’acido citrico per raggiungere l’obiettivo. Dovrete procedere mettendo 1 bicchiere intero all’interno del WC. Cercate di fare andare il prodotto in profondità in modo che si possa attaccare bene a tutti i residui e al calcare. Lasciate agire una notte intera e poi procedete sempre con il secchio d’acqua bollente.

Sbiancare le ceramiche

Lucidare le ceramiche ed in particolare il water è un altro passaggio che si fa ogni giorno in bagno, specie per quelle bianche di fatte di un materiale brillante! Per averle sempre al meglio, sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, poi trasferite tutto in un vaporizzatore. Spruzzate una quantità abbondante di prodotto sulla ceramica, passate la spugnetta e procedete sciacquando e asciugando i sanitari.

Saranno come nuovi!

Togliere calcare e muffa

Calcare e muffa sono le tipologie di sporco che maggiormente attanagliano il bagno ed è per questo che è bene prestare sempre attenzione. Una cosa è certa: entrambi tipi di macchie si possono combattere, basta avere costanza e usare i rimedi giusti! Tra questi si fa spazio l’acido citrico.

Preparate la soluzione spiegata anche nel paragrafo precedente (150 g di acido citrico + 1 lt d’acqua) e spruzzatene una quantità bella abbondante sulle zone interessate del WC. Lasciate che agisca per un quarto d’ora, dopodiché basterà passare lo scopino per strofinare via lo sporco ed ecco fatto!

Strisce gialle

Presenti maggiormente sulle ceramiche a causa del continui scorrere dell’acqua, le strisce gialle sono un vero problema quando le vediamo sulla tazza del WC. Non c’è da preoccuparsi! Con l’acido citrico tutto può tornare ad essere come nuovo e anche lo sporco determinato a restare, andrà via in un niente!

Prendete 1 cucchiaio di acido citrico, spargetelo sulle strisce gialle fino a ricoprirle completamente, con una spugnetta inumidita d’acqua (o con lo scopino nel caso del WC), dovrete strofinare energicamente e lasciare in posa per 5 ore. Successivamente non vi resta che fare un altro passaggio con la spugnetta e risciacquare, le strisce gialle non saranno più un problema!

Crema anticalcare

Oltre alla miscela da vaporizzare o versare nel water, è possibile anche realizzare una sorta di composto dalla consistenza cremosa partendo sempre dall’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un anticalcare naturale che viene utilizzato soprattutto per liberare la lavastoviglie e la lavatrice da tutto lo sporco!

Per realizzare questa cremina, tutto ciò che dovete fare è munirvi di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Farina q.b.

Iniziate con il versare l’acido citrico in una brocca graduata contenente un litro d’acqua, dopodiché mescolate accuratamente e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Quindi, tirate lo sciacquone del WC in modo da inumidire le pareti interne e versate sulla macchia gialla una bella manciata di farina facendola aderire per bene.

A questo punto, spruzzate la miscela di acido citrico sulla farina e noterete che si formerà una sorta di composto cremoso: strofinate energicamente con lo scopino e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte.

L’indomani, strofinate nuovamente sulle macchie gialle, tirate lo sciacquone e il gioco è fatto! Oltre all’acido citrico, infatti, anche la farina è considerata super efficace per sbiancare la superficie del wc!

Bombe pulisci wc

Infine, vediamo un ultimo utilizzo dell’acido citrico per sbiancare a fondo la superficie del wc ingiallita o macchiata: le bombe pulisci wc! Sebbene l’acido citrico non sia l’unico ingrediente che serve per questo trucchetto, è quello che agisce maggiormente come sbiancante. Tutto ciò che vi occorrerà sarà:

50 gr di acido citrico

200 grammi di bicarbonato di sodio

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Iniziate con il versare l’acido citrico e il bicarbonato di sodio in una ciotola, dopodiché mescolate fino a far amalgamare il tutto e aggiungete anche il detersivo per piatti ecologico per ottenere una sorta di composto pastoso.

A questo punto, versatelo negli stampini per ghiaccio (o in alcuni barattolini da riciclare) e lasciate riposare circa 4 ore prima di estrarre i cubetti e conservarli in un luogo asciutto. Per l’utilizzo, vi basterà pulire il vostro wc in modo da eliminare eventuali residui, tirare lo sciacquone e gettare nel water la bomba: che la magia abbia inizio!