Come fare i sali fai da te per un bagno romantico a San Valentino!

Siete state tutto il giorno fuori, stressate tra le tante cose faccende da fare, tornate a casa e…tutto ciò di cui avete voglia è di un bel bagno caldo e rilassante!

Chi non ha mai provato quella sensazione di benessere nell’immaginarsi in una vasca riempita di acqua calda e di fragranze profumate?

E siccome San Valentino è alle porte, cosa c’è di meglio di una serata all’insegna del relax, magari con la persona che amate?

D’altronde, la vasca da bagno riempita di acqua e schiuma è, da sempre, nell’immaginario collettivo, simbolo di romanticismo e sensualità.

Perciò, oggi vedremo insieme come preparare dei sali minerali fai da te per un bagno romantico e rilassante a San Valentino!

Ricetta

Per la preparazione di questi sali da bagno per San Valentino, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

6 cucchiai di sale grosso rosa dell’Himalaya

10 gocce di olio essenziale di rosa

10 gocce di olio essenziale di sandalo

Versate, quindi, il sale in una ciotola e aggiungete, poi, le gocce di olio essenziale.

La scelta di queste fragranze è dovuta alla loro capacità di ricreare un profumo dalle note più rilassanti e romantiche.

Potete, però, scegliere anche altri oli essenziali se lo preferite, quali lavanda, ylang ylang, legno di cedro e zenzero che hanno un effetto simile.

Mescolate accuratamente il tutto così da permettere al sale di impregnarsi bene del profumo delle due essenze.

Vi consigliamo di utilizzare il sale grosso rosa così da evitare di aggiungere eventuali coloranti.

In caso, però, non abbiate a disposizione il sale grosso rosa, potrete anche utilizzare il sale grosso da cucina e aggiungere, poi, un colorante alimentare per conferire colore ai sali.

A questo punto lasciate riposare il tutto per 5 minuti in modo che il sale riesca ad assorbire tutto l’odore dato dagli oli.

Infine, versate il tutto in un barattolo di vetro con chiusura ermetica.

I vostri sali da bagno sono pronti per essere utilizzati!

Come utilizzarli

Una volta preparati i sali da bagno fai da te, vediamo insieme come utilizzarli per rendere il nostro bagno piacevole e rilassante a San Valentino!

Il procedimento è molto semplice: vi basterà riempire la vasca con acqua calda e aggiungere due cucchiai di sali da bagno.

Lasciate, quindi, sciogliere i sali e noterete che l’aroma inizierà a difondersi in tutta la vasca.

Per un tocco più romantico alla vostra serata, potete anche aggiungere una manciata di petali rossi.

E che dire…siete pronte per essere coccolate da un’ondata di profumo e di relax!

Decorazione

Se i sali da bagno, invece, sono destinati ad essere una sorpresa o un regalo per San Valentino, vediamo insieme come decorare la confezione.

Potete, per esempio, coprire il coperchio del vostro barattolo con un pezzo di stoffa stampata o legare un bigliettino di amore con un pezzo di raffia.

Oppure ancora, potete decorare il barattolo con fiocchi rossi, disegni e cuori incollati.

Insomma…sprigionate la vostra creatività: fatevi ispirare dall’amore!

Conservazione

Vi consigliamo di inserire i sali da bagno in un contenitore con chiusura ermetica e di collocarlo in un luogo fresco e asciutto lontano dall’umidità.

Potete utilizzare i vostri sali anche come oggetti ornamentali per abbellire il vostro bagno.

Questi contenitori, infatti, danno un tocco di colore e di vitalità agli ambienti.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo di sali da bagno. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Evitate il loro utilizzo con acqua dura, poiché potrebbe provocare una sensazione “appiccicosa” sulla pelle.

