Brufoli sul corpo: ogni zona indica un problema di salute

Brufoli e macchie rosse sono una costante di tutti, uomini e donne, e sono legate alle cause più svariate: eccessivo consumo di zuccheri, età adolescenziale (la cosiddetta acne giovanile) o una cattiva idratazione della pelle. Dietro alla comparsa di macchie e brufoli rossi possono esserci anche motivazioni legate a problematiche di salute più serie.

I brufoli possono comparire in diverse zone del corpo:

viso

fronte

petto

schiena

glutei

etc

Il punto preciso in cui compaiono può dirci molto sul nostro stato di salute. Ogni punto corrisponde a un organo vitale o a un particolare disturbo. Dicci dove ti escono e ti diremo di cosa soffri (secondo la medicina indiana. Di seguito la body-map dei brufoli.

Brufoli sul viso

I brufoli sul viso sono i più diffusi tra gli adolescenti e non. Ma in pochi sanno che il punto preciso in cui compare la macchiolina rossa può indicare molto sulla salute perchè legato a un particolare organo o apparato organico.

Brufoli sulla fronte

La fronte è legata all‘apparato digerente, la comparsa di brufoli in questa zona può dipendere da una scarsa idratazione e da un eccessivo consumo di alcol, zuccheri, grassi e cibi raffinati. Bere molta acqua e limitare il consumo di queste sostanze.

Brufoli tra le sopracciglia

E’ una zona più rara di comparsa di brufoli, ma in tanti si ritrovano dei puntini pruriginosi proprio lì tra i peletti delle sopracciglia. Questa zona è legata al fegato che necessita di purificarsi e quindi limitare il consumo di alcol, latticini e grassi.

Brufoli sul naso

Il naso è una zona legata al cuore. Significa che il vostro organismo può avere valori alti di colesterolo, pressione arteriosa e carenza di Vitamina B. Cosa fare? Per eliminare i brufoli sul viso limitare il consumo di carne rossa, spezie, sale e poco movimento.

Brufoli sulle guance

I brufoli rossi possono comparire anche sulle guance. A seconda se sia la destra o la sinistra, questa eruzione cutanea è legata a diverse patologie:

brufoli guancia destra: riguarda i polmoni. Ridurre i grassi, smettere di fumare e tenere sotto controllo allergie e irritazioni brufoli guancia sinistra: zona legata al fegato. Consumare più cibi freddi e crudi come cetriolo, melone)

Brufoli sul mento

La comparsa di brufoli sul mento indica che ci sono problemi a livello ormonale e genitale, ma anche intestinale. Assumete più Omega 3, consumate frutta e verdura, bere acqua e fate visita a un ginecologo se è da tempo che non ci andate. Spesso i brufoli in questo punto sono legati anche a problemi di epilazione che possono causare reazioni cutanee eccessive per la pelle troppo sensibili.