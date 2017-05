Come camminare per perdere peso

Camminare è una delle forme più comuni e sicure di fare esercizio fisico. A seconda del tempo e del modo di passeggiare, è possibile perdere fino a 450 grammi in una settimana. Oltre ad aiutare a dimagrire, camminare tonifica i muscoli e migliora la condizione generale di salute.

Una volta imparati i principi della camminata giusta per perdere peso, sicuramente non riuscirete più a rinunciare a questo semplice metodo per tenersi in forma.

Camminare per dimagrire

Il numero di calorie che è possibile bruciare camminando varia in base al peso corporeo e al passo tenuto. In media, camminare ad una media di 6 chilometri l’ora consente di smaltire circa 400 calorie ogni ora.

Se state provando a perdere peso con la camminata, potrebbe essere molto utile acquistare un contapassi in grado di registrare le vostre attività quotidiane, così da monitorare i progressi.

Il contapassi può essere fissato agevolmente ai pantaloni. La sua funzione principale è quella di calcolare i passi effettuati durante il giorno, ma esistono modelli con i più svariati optional.

Quanto tempo camminare per perdere peso

Il tempo ideale per perdere peso camminando, in modo efficace, va dai 30 ai 90 minuti al giorno. È possibile anche spezzare il tempo di camminata in intervalli di dieci minuti o più. Tuttavia, il massimo dei benefici vengono raggiunti con una passeggiata di almeno 30 minuti consecutivi a passo svelto.