Dieta detox: menù settimanale

Sogni di perdere i tuoi chili di troppo in modo facile, veloce e senza troppi sacrifici? Bene, basta provare la dieta detox per una settimana. Il menù settimanale detox ti aiuterà a disintossicare e depurare il tuo organismo drenando i liquidi in eccesso e sgonfiando la tua silhouette con un’immediata perdita di peso.

Per iniziare una dieta disintossicante bisogna innanzitutto eliminare (o ridurre) alcuni alimenti dalla propria alimentazione quotidiana come i carboidrati raffinati (pane bianco, pasta di semola, biscotti, ecc.), zucchero bianco e bevande zuccherate, dolcificanti, proteine di origine animale. Sembra un’impresa molto ardua ma in realtà non lo è, e poi il sacrificio è limitato, dura solo una settimana!

Gli alleati della tua alimentazione quotidiana saranno gli alimenti antiossidanti: frutta e verdura fresca di stagione, cereali integrali, legumi, germogli e frutta essiccata. Ah, una cosa molto importante: bevi almeno due litri di acqua al giorno ed utilizza tisane depurative e drenanti che aiutano a perdere peso e/o centrifugati dimagranti di frutta e verdura.

Ecco la proposta di un menù detox che ti darà effetti visibili sulla perdita di peso già dopo la prima settimana, ma che se vuoi, puoi trasformare in uno stile alimentare.

Dieta detox: il menù settimanale

Per la colazione puoi scegliere tra latte scremato, yogurt magro, spremuta d’arancia, thé verde, macedonia di frutta fresca a cui aggiungere (secondo i tuoi gusti) 30 gr di cereali integrali o 2 fette biscottate (sempre integrali) con un pò di miele.

Il consiglio è quello si prevedere nella propria alimentazione cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini (uno a metà mattina, l’altro a metà pomeriggio). Per gli spuntini alterna yogurt magro alla frutta e un frutto fresco (preferisci arance, melone e frutti di bosco). Ottima anche la frutta secca (mirtilli, datteri, uvetta, ecc.), senza però esagerare!

A pranzo e a cena aggiungi sempre alle pietanze consigliate un piatto di verdure miste (meglio se a pranzo cotte e a cena crude) come insalata, finocchi, broccoli, cavolfiori, bieta, spinaci, carciofi, ecc.

Lunedì

Pranzo: zuppa di farro, piselli e carote

50 gr di grano di farro

100 gr di piselli freschi

20 gr di carote

20 gr di cipolle

15 gr di sedano

15 gr di olio extravergine d’oliva

Disponi un trito di cipolla in una casseruola con un goccio di olio extravergine d’oliva, aggiungi le carote il sedano e l’acqua (quanto basta) ed infine i piselli ed il farro di cui ultimare la cottura.

Cena: orata all’acqua pazza

1 orata

90 gr di pomodorini ciliegina

vino bianco (quanto basta)

prezzemolo (quanto basta)

zenzero (quanto basta)

aglio fresco

Pulisci l’orata ed imbottiscila con uno spicchio d’aglio ed un ciuffetto di prezzemolo. Adagia l’orata in una pirofila a guarniscila con i pomodorini tagliati a cubetti, aglio, prezzemolo, vino bianco, un pò di zenzero in polvere ed un goccio d’acqua. Inforna per circa 25 minuti a 220 gradi.

Martedì

Pranzo: risotto al pompelmo

50 gr di riso venere

1 finocchio

1 pompelmo rosa

sale fino (quanto basta)

germogli di soia (quanto basta)

foglie di menta (quanto basta)

Fai cuocere il riso venere e condiscilo in insalata con finocchi crudi e germogli di soia. Condisci il tutto con il succo di pompelmo roma ed aggiungi qualche foglia di menta.

Cena: crema di broccoli e rucola

1 broccolo

1 manciata di rucola

mezza cipolla

sale (quanto pasta)

zenzero (quanto basta)

un cucchiaino di olio extravergine di oliva

Fai stufare la cipolla con un goccio di olio, aggiungi i fiori del broccolo e fai cuocere per qualche minuto. Aggiungi in seguito l’acqua e il sale e porta a ebollizione. Lasciate cuocere per una decina di minuti. Infine aggiungi la rucola e frulla il tutto. Aggiungi al composto ottenuto tre gallette di riso.

Mercoledì

Pranzo: pasta e fagioli con cavolfiore

50 gr di pasta integrale

60 gr di fagioli borlotti freschi

70 gr di cavolfiore

10 gr di olio extravergine di oliva

peperoncino (quanto basta)

sale fino (quanto basta)