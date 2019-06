Rimedi naturali per le macchie scure sulle mani

Nel corso del tempo è possibile che sulla pelle e sulle mani appaiano delle macchie scure (che possono essere di colore variabile, generalmente scure), che sono generalmente legate ad un’alterazione nella produzione di melatonina e provocano delle leggere discromie con il resto del colorito.

Inoltre, in genere i luoghi in cui compaiono più frequentemente sono il viso e le mani. Spesso sul dorso, raramente sul palmo.

Cause delle macchie scure sulla pelle

Queste macchie possono dipendere da diversi fattori e possono comparire sia su persone più giovani, sia su pelli più mature. Le cause più frequenti si possono ricondurre a:

Invecchiamento cutaneo : si chiamano anche lentigo senili e infatti spesso le macchie compaiono con l’avanzare dell’età, visto che la pelle inizia ad invecchiare a causa del decadimento delle cellule dovuto alla diffusione dei radicali liberi. La produzione di melatonina iniziare ad avere squilibri e la pigmentazione viene alterata in alcune zone (spesso le mani).

: si chiamano anche lentigo senili e infatti spesso le macchie compaiono con l’avanzare dell’età, visto che la pelle inizia ad invecchiare a causa del decadimento delle cellule dovuto alla diffusione dei radicali liberi. La produzione di melatonina iniziare ad avere squilibri e la pigmentazione viene alterata in alcune zone (spesso le mani). Ormoni : in gravidanza o in menopausa – e, più in generale, nelle situazioni in cui si manifestano squilibri ormonali – la produzione di melatonina può essere modificata.

: in gravidanza o in menopausa – e, più in generale, nelle situazioni in cui si manifestano squilibri ormonali – la produzione di melatonina può essere modificata. Patologie varie : molti disturbi legati all’intestino, al fegato o alle ghiandole surrenali possono alterare la produzione di melatonina e provocare la comparsa di macchie più o meno scure, talvolta anche rosse, sul viso e sul corpo.

: molti disturbi legati all’intestino, al fegato o alle ghiandole surrenali possono alterare la produzione di melatonina e provocare la comparsa di macchie più o meno scure, talvolta anche rosse, sul viso e sul corpo. Raggi UV: anche il sole crea qualche danno, infatti i raggi UV possono danneggiare la pelle che non è protetta in modo adeguato (ecco quali sono le migliori creme solari naturali per proteggerci al meglio dal sole). In questo caso, però, le macchie compaiono più frequentemente sul viso ed è difficile eliminarle del tutto.

Rimedi naturali per le macchie sulle mani

I rimedi naturali spesso sono molto antichi – i cosiddetti rimedi della nonna – ma ancora validi ed efficaci, se non si vuole ricorrere a prodotti costosi e magari che non sortiscono nessun reale effetto benefico.

Prima di correre ai ripari in farmacia, possiamo provare con qualche sistema casalingo, stando però ben attenti a non essere allergici ai prodotti menzionati prima di utilizzarli come rimedio.

Gel di aloe vera

L’aloe vera, si sa, è uno degli ingredienti principali di molte creme, maschere e prodotti per la cura del corpo (ne parliamo qui, nel dettaglio) e può essere utilizzata anche pura, ad esempio per curare l’acne o, come nel nostro caso, per attenuare ed eliminare le macchie della pelle, in particolare quelle causate da un’eccessiva e non protetta esposizione solare.

In questo caso, basta applicare il gel di aloe vera sulle zone interessate due volte al giorno o preparare un impacco di lunga applicazione.

Limone

Il limone è il classico rimedio della nonna, utilissimo sia per la cura del corpo, sia per la salute, sia come piccolo trucchetto casalingo per le pulizie.

Disinfetta, dona luminosità e fa brillare. E’ utile contro le macchie della pelle – in particolare sulle mani – perché riesce a schiarirle se si applicano poche gocce al giorno sulla zona interessata.

Bicarbonato

Come il limone, il bicarbonato è uno degli ingredienti più utili che si possano trovare nella nostra dispensa e può essere utilizzato in moltissime occasioni, per tantissimi scopi diversi (anche per lavare i capelli!).

Data la sua consistenza granulosa, il bicarbonato di sodio è un ottimo esfoliante e sembra che questo aiuti ad attenuare le macchie della pelle. Occorre semplicemente mischiarlo con dell’acqua tiepida e lasciarlo in posa per 15 minuti sulle zone interessate.

Cipolla

Strano ma vero, le cipolle possono aiutare ad eliminare le macchie della pelle, perché la loro concentrazione di vitamina C e zolfo aiutano a rigenerare la superficie cutanea (la cipolla è un valido rimedio naturale per diverse problematiche, scoprilo qui).

Basta strofinare una cipolla sulla zona interessata e lasciar agire per 10 minuti prima di sciacquare via.

Aceto di mele

Altro ingredienti base di molte ricette e di altrettanti rimedi naturali e trucchetti casalinghi (come pulire casa con l’aceto di mele?), l’aceto di mele è una chicca dalle mille proprietà. E’ utile contro l’acne, molto consigliato dai nutrizionisti quando si seguono delle diete ed è amico della bellezza.

Inoltre, riesce a schiarire la pelle e ad uniformare il colorito. Si deve applicare per 20 minuti sulla zona interessata e risciacquare.

Amido di mais

E’ un ingrediente goloso usato nella preparazione delle torte, ma si presta a molti usi alternativi, soprattutto in ambito cosmetico, infatti è un ottimo alleato di bellezza. Può essere utilizzato per fare le bombe da bagno (scopri come fare una bomba da bagno fai da te) o per i capelli grassi e per tantissimi altri scopi.

Con l’amido di mais può essere preparato un impacco unendo 1 cucchiaio di amido con 1/2 cucchiaio di succo di limone e qualche goccia di acqua tiepida. L’impacco può essere applicato sulla pelle per 10-15 minuti, di sera.