Ricette di bellezze alla zucca per corpo, capelli e viso

La zucca è un prodotto molto versatile. È ottima come alimento da inserire nella propria dieta, ma anche da utilizzare come ingrediente per le proprie ricette di bellezza.

Che si tratti delle parti avanzate o della polpa intera, la zucca può essere un vero amico per pelle e capelli. Ecco tre consigli per preparare in modo facile e veloce dei trattamenti naturali in grado di farvi risplendere di nuova luce.

Benefici di bellezza della zucca

La zucca contiene acidi, enzimi, minerali, zinco e alfa-idrossiacidi. Essa svolge un ruolo efficace nel rimuovere le cellule epiteliali morte e nell’incoraggiare la crescita di un nuovo strato di pelle a sostituzione di quello vecchio.

Questo ingrediente aiuta anche a mantenere elastico il tono dei tessuti ed evitare la comparsa di rughe, oltre che a rendere più luminoso il viso. La zucca fresca possiede inoltre delle proprietà antinfiammatorie ed è ricca di vitamine A ed E. È poi una ricca fonte di potassio, sostanza che svolge un ruolo fondamentale per contrastare la perdita dei capelli e mantenerli in salute.

Scrub corpo alla zucca

Ingredienti

3- 4 tazze di polpa di zucca (preferibilmente fresca) compresi i semi

2 cucchiai di polvere di argilla bianca

Mettete la polpa della zucca in un frullatore e tenete azionato il mixer fino a che non raggiungerà una buona consistenza. Non è necessario che i semi siano completamente ridotti in purea. Questo accorgimento, renderà l’azione esfoliante più efficace. A questo punto, aggiungete l’argilla e amalgamate il tutto.

Per evitare di sporcare il pavimento, mettevi nella vasca o nella cabina doccia e cominciate a massaggiare il composto su tutto il corpo per almeno 5 minuti. Lavate poi via con acqua tiepida e procedete all’applicazione della crema idratante che più preferite.





Questa delicato scrub alla zucca da preparare in casa è in grado di esfoliare in modo gentile la pelle del corpo. Allo stesso tempo, aiuta efficacemente a calmare le irritazioni e schiarire i rossori ad esse legati. L’aggiunta della polvere di argilla servirà a ripulire a fondo i pori, rimuovendo tossine dannose impurità.

Maschera per capelli fai da te alla zucca

Ingredienti

2 tazze di zucca cotta e raffreddata

1 cucchiaio di yogurt bianco

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di olio di cocco in forma liquida

Versate la polpa cotta della zucca e lo yogurt in un frullatore e mescolate fino a che il composto non assumerà l’aspetto di una crema densa. Aggiungete quindi il miele e l’olio di cocco.

Stendete la maschera sui capelli umidi, stando attenti a ricoprire tutte le lunghezze, e lasciate in posa per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, procedete al normale lavaggio con i vostri prodotti da shampoo abituali.

Questa ricetta è ottima per creare una buona maschera adatta ai capelli secchi. Essa aiuterà a migliorare le condizioni generali della chioma, a disciplinare i capelli ribelli e a renderli più idratati e forti. In più, il suo buon odore regalerà alla capigliatura un piacevole aroma che vi accompagnerà per tutto il giorno.

Scrub per il viso alla zucca

Ingredienti

2 cucchiai di polpa di zucca (preferibilmente fresca)

1 cucchiaino di cannella (opzionale, evitate di utilizzarla se affetti da rosacea)

2 cucchiai di zucchero

Mescolate insieme tutti gli ingredienti e applicate il composto sul viso. Effettuate un leggero massaggio compiendo movimenti circolari. Procedete per qualche minuto e risciacquate bene con acqua tiepida. Terminata l’operazione, asciugate accuratamente il viso con un asciugamano, senza strofinare.

Lo zucchero è un ingrediente delicato abbastanza da poter essere utilizzato sul viso come esfoliante naturale. Questo scrub unisce la potenza delle proprietà benefiche della zucca all’efficacia gentile dello zucchero, per rimuovere lo strato di cellule morte che, a lungo andare, può ostruire i pori e provocare spiacevoli inestetismi alla pelle del viso.

Realizzare questi prodotti fai da te richiede il minimo impegno. Essi vi aiuteranno a prendervi cura del vostro benessere: piccoli gesti che denotano amore verso se stessi e verso la propria bellezza.