Le bucce di arancia come le bucce di banana e le bucce di cipolla possono essere riutilizzate in modi originali e alternativi (l’importante è che non sia trattata). Usare soprattutto arance coltivate e bio per evitare sostanze nocive.

Vediamo insieme come utilizzare le bucce di arancia, dopo una gustosa spremuta non le butterete mai più! Provate a fare lo stesso con gli usi della banana.

Bucce di arancia per profumare la casa

La gradevole fragranza dell’arancia permette a questo agrume di essere utilizzato per profumare gli ambienti domestici e di lavoro. In che modo? Ecco le diverse alternative:

far essiccare e disidratare le bucce di arancia sui termosifoni e godere dell’aroma

mettere le bucce di arancia in una ciotola miscelate a fiori di garofano, cannella, spezie varie, limoni essiccati etc

Candele con le bucce di arancia

Realizzare una candela fai-da-te con le bucce di arancia in pochi minuti è possibile e semplicissimo. Vi occorrerà:

1 arancia

olio vegetale (mais, oliva etc)

coltello

Con il coltello pulire bene la parte interna dell’arancia e lasciare lo stelo centrale. Riempire la cavità dell’arancia con l’olio e accendere la candela che emanerà un profumo gradevole per tutta la casa.

Scrub per la pelle con le bucce di arancia

Le bucce di arancia sono molto utili per preparare degli efficaci scrub esfolianti per la pelle e anticellulite (in particolare sulle gambe). Vi occorreranno solo due ingredienti:

arancia

sale fino (meglio se integrale)

Lavare l’arancia e grattugiare la buccia. Inserire la buccia ottenuta in un recipiente e amalgamare bene con il sale in modo da far assemblare i due ingredienti al meglio. Lo scrib è pronto e vi consigliamo di usarlo sotto la doccia con massaggi delicati e circolari per una maggiore esfoliazione della cute, una migliore attivazione del microcircolo e una riduzione della cellulite.

Le bucce di arancia sono utili anche per creare dei profumi naturali al 100% e dalla fragranza agli agrumi molto primaverile.

Usi alimentari delle bucce di arancia

In cucina è importante usare arance bio e non trattate per evitare contaminazioni. Per le donne in gravidanza (quelle non immuni alla toxoplasmosi) si consiglia di lavare le arance con bicarbonato prima di mangiarle. Tra gli usi più diffusi: