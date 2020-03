A Casa col Sorriso – Giorno 22

Buongiorno e buon martedì con A Casa col Sorriso!

Uno dei fattori positivi del rimanere a casa è quello di poterci dedicare a ciò che più desideriamo e che prima trascuravamo perché “non abbiamo tempo”!

Il tema di oggi è “Operazione Casa Pulita”! Pochi e semplici trucchetti per avere una casa impeccabile e con il minimo sforzo!

Pronte? Iniziamo!

Ore 11:30 Pulire i vetri con il borotalco

Non tutte conoscono questo rimedio casalingo. Infatti sta riscuotendo un enorme successo far brillare i vetri di casa con acqua e borotalco!

Questo metodo, che può sembrano strano e banale, vi sorprenderà!

Se in una ciotola o (per comodità) in uno spruzzino inseriamo 700 ml di acqua e 2 Cucchiai di borotalco e li mescoliamo fino a quando la polvere non verrà sciolta completamente, otterremo un liquido formidabile per pulire e lucidare i nostri vetri!

N.B. Si consiglia di non utilizzare questo metodo quando il sole batte su vetri o finestre.

Ore 16:30 Tappeti no problem

Il tempo che abbiamo a disposizione ci permette anche di pulire al meglio i tappeti, elemento di design fondamentale ma allo stesso tempo teatro di polvere, acari e batteri.

In base alla dimensione e alla qualità del vostro tappeto, potete pulirlo in modo del tutto naturale.

Un esempio è l’utilizzo del bicarbonato. Questo rimedio casalingo di facilissima reperibilità si presta a molteplici usi, grazie alla sua azione antibatterica naturale.

Il bicarbonato disinfetta e assorbe gli odori e l’umidità. Possiamo agire in questo modo: lo cospargiamo sul tappeto e lo lasciamo agire anche per una notte. Dopodiché spazzoliamo e risucchiamo con l’aspirapolvere e il gioco è fatto!

N.B. Sempre meglio assicurarsi della qualità del proprio tappeto per non rovinarlo!

Ore 20:30 Lavastoviglie super profumata

Siamo arrivati all’ultimo consiglio della giornata. La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile in casa, ci permette di ridurre gli sprechi d’acqua e di disinfettare le nostre stoviglie.

Ma, molto spesso, cibo e altri residui lasciano un cattivo odore. Ovviamente pulizia di filtro e altre componenti è necessaria, ma come possiamo profumare la lavastoviglie in modo naturale?

Mi viene da dire subito: col limone! Il limone ha tantissime proprietà e poi lascia un odore piacevole e fresco!

Visto che non si butta niente, potete metterne metà dopo aver condito l’insalata o la vostra pietanza preferita!

A domani per una nuova giornata insieme!