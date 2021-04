Aspirapolvere Proscenic P10 Pro per una pulizia semplice ed impeccabile!

Le faccende domestiche fanno parte della nostra routine giornaliera e sporco e polvere sono sempre dietro l’angolo. Menomale che l’invenzione di alcuni elettrodomestici, come l’aspirapolvere, ci hanno facilitato queste piccole problematiche.

Ma, sarà capitato a tutte, alcuni aspirapolvere non sono così comodi ed efficienti come sembrano. Alcuni sono pesanti da maneggiare, oppure il filo da collegare alla corrente non è mai lungo abbastanza da poter raggiungere ogni angolo della stanza.

Ecco che l’azienda Proscenic propone un aspirapolvere senza fili leggero e maneggevole. Vediamo insieme tutte le caratteristiche di Proscenic P10 Pro!

Leggero, smart e potente!

Proscenic P10 Pro non è un semplice aspirapolvere senza fili. Questo elettrodomestico è dotato di un motore brushless da 260W, che genera una potenza tale da aspirare ogni tipo di sporco (dalle particelle più piccole alle briciole più brandi).

Leggero, comodo e di design, con Proscenic P10 Pro la pulizia è semplice e veloce

Dal display touch di cui dispone Proscenic P10 Pro, possiamo scegliere tra ben 3 modalità diverse di aspirazione:

una più “leggera”, per lo sporco più piccolo

una modalità più potente, per aspirare le briciole più difficili o per pulire in modo efficiente i tappeti

la modalità automatica, ottima per una pulizia giornaliera, veloce ma efficace.

Grazie anche al comodo display touch, possiamo sempre tenere d’occhio lo stato della batteria, in modo da poterla caricare prontamente qualora dovesse scaricarsi. Se dovesse esserci un guasto o malfunzionamento, il display ce lo segnalerà!

Poi è leggerissimo e il fatto che sia senza fili ci permette di portarlo ovunque in casa!

Video Proscenic P10 Pro

Per mostrarvi l’efficienza di Proscenic P10 Pro, ecco un video dell’elettrodomestico all’opera!

Pulizia impeccabile

Proscenic P10 Pro, new entry del brand Proscenic, non è soltanto un comodo aspirapolvere wireless bello da vedere e comodo da usare. Lo sporco non ha scampo grazie alle sue componenti super funzionali.

Grazie al design anti-groviglio, la spazzola è dotata di una forma “dentata”. Ciò le permette non solo di attirare lo sporco più difficile, ma anche di “tagliare” capelli e peli di animali. In questo modo, non c’è la possibilità che si attorciglino intorno alla spazzola o al filtro.

Ecco la spazzola per pavimenti

Inoltre Proscenic P10 Pro dispone di una Tecnologia Vboost: l’aspirazione è ottimizzata in modo intelligente: riconosce ogni tipo di pavimento (o tappeto) e c’è sempre un equilibrio bilanciato da potenza dell’aspirazione e durata della batteria.

Sistema di filtrazione e serbatoio

L’aspirapolvere Proscenic P10 Pro è molto semplice da pulire. Il serbatoio a vista ci permette di tener d’occhio lo sporco accumulato e valutare quando è opportuno pulirlo. In più ha una capienza di 650 ml, così possiamo tranquillamente pulire una casa grande senza avere la preoccupazione di svuotarlo. Quando il serbatoio è pieno, basta aprirlo dal basso e versare tutto il contenuto nella pattumiera.

Inoltre è composto da un sistema di filtrazione a multistrato: i filtri a quattro stadi riescono a bloccare il 99,99% di particelle piccole e sporco, in modo che non venga rilasciato nell’aria. Anche il filtro è semplicissimo da pulire.

Addio allo sporco “buio”

Ci sono alcuni angoli o zone della casa difficili da raggiungere, ma non per Proscenic P10 Pro! La testa dell’aspirapolvere riesce a ruotare fino a 90 gradi sul lato anteriore e fino a 180 gradi sul lato destro e quello sinistro, così puoi piegarti tranquillamente e spolverare sotto il letto o il divano.

In più la spazzola per pavimenti è dotata di luci led, così anche lo sporco più “buio e nascosto” non avrà scampo!

Come gli altri elettrodomestici del brand Proscenic, P10 Pro dispone di una serie di accessori che rendono quest’elettrodomestico ancora più efficiente!

Accessori e componenti

Vediamo insieme tutti gli accessori e le componenti dell’aspirapolvere senza fili Proscenic P10 Pro.

Ecco Proscenic P10 Pro in tutto il suo design!

Come possiamo notare dalla foto, Proscenic P10 Pro è composto da:

spazzola per pavimenti e tappeti (dotata di luci LED)

macchina motore, serbatoio e batteria

spazzola per divani, letti e materassi

spazzola rotonda

testina a beccuccio per gli angoli più difficili

accessorio di supporto a parete, alimentazione, pennello di pulizia e manuale delle istruzioni

Dove acquistare Proscenic P10 Pro

Con l’aspirapolvere senza fili P10 Pro, Proscenic propone ancora una volta un elettrodomestico dalle grandi prestazioni ad un costo contenuto. Possiamo trovare P10 Pro sul portale Amazon o sullo store ufficiale Proscenic.com.