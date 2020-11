Proscenic M7 PRO: robot aspirapolvere e lava pavimento

Durante la giornata, si sa, bisogna organizzarsi. Sono molte le cose a cui pensare, tra lavoro, gestione della casa o la famiglia!

Mantenere un ambiente pulito è un po’ una necessità comune e non soltanto per una questione di igiene, ma anche per mantenere l’ambiente domestico accogliente e ordinato!

Con l’aiuto della tecnologia, possiamo avere un aiuto enorme nello svolgere alcune faccende di casa che ci fanno perdere tempo!

E se si lavora in smart working, l’organizzazione deve essere ad hoc! E se ci fosse un prodotto che, mentre siamo impegnate, ci spolvera e lava i pavimenti allo stesso tempo?

In realtà, la risposta ce l’abbiamo: esistono diverse tipologie di robot adatti proprio a tale scopo… E oggi vogliamo parlarvi di Proscenic M7 PRO.

Caratteristiche

Il robot aspirapolvere Proscenic M7 PRO può essere un valido alleato per le pulizie di casa, soprattutto nei momenti in cui siamo impegnate e non abbiamo tempo di passare l’aspirapolvere o lavare i pavimenti.

Si tratta di un robot molto efficiente ma anche carino ed elegante, dotato di spazzole rotanti che hanno la funzione di rimuovere in modo delicato sporco e polvere dal pavimento di casa.

Inoltre è presenta anche una griglia, che permette ad alcuni elementi (come i capelli, ad esempio) di non impigliarsi nel robot.

Inoltre è dotato di tecnologia di Navigazione a Radar Laser, scansionando l’ambiente che lo circonda a 360°, avendo una precisa mappatura di tutta la stanza che andrà a pulire.

Il suo movimento è deciso ma delicato, la sua precisione permette di pulire ogni angolo della casa, senza mancare un centimetro quadro!

La sensazione è che sia davvero un robot molto intelligente, che non si blocca davanti agli ostacoli, non si impiglia, e non ha paura di pulire anche stanze ammobiliate con tavoli e sedie, semplicemente provvederà a girare intorno a ogni piede!

Aspira e lava

Se cercate un prodotto che possa aspirare la polvere e lavare il pavimento, Proscenic M7 PRO è proprio il robot che fa al caso vostro!

È dotato sia di un contenitore della polvere che di un serbatoio dell’acqua e può svolgere ben 3 tipi di pulizia:

aspirapolvere singolo lavapavimenti singolo aspira e lava contemporaneamente.

In base alle vostre esigenze, potete scegliere la modalità di cui avrete bisogno. Ma noterete che questo robot vi farà risparmiare molto tempo!

E i tappeti?

Chi pulisce spesso casa lo sa: i tappeti sono una vera gatta da pelare, perché accumulano polvere, batteri ma soprattutto… acari!

Il robot Proscenic M7 PRO a tal proposito presenta un’ulteriore funzione: Incremento di Aspirazione per tappeto automatico.

Proscenic M7 PRO infatti riesce a identificare la presenza del tappeto non appena arriva in contatto, cambiando la propria modalità: passa da un’aspirazione classica a quella massima.

Poi, non appena lascia il tappeto, ritorna subito alla modalità di aspirazione precedente. Così non c’è spreco di energia!

Inoltre questo robot è dotato di sensori che gli permettono di evitare gli ostacoli, così non rischia di urtare o rovinare i mobili della casa!

Se si scarica

Se, durante la pulizie delle stanze di casa, Proscenic M7 PRO dovesse scaricarsi, si comporta in maniera del tutto autunoma.

Nel momento in cui dovrà ricaricarsi, il robot aspirapolvere tornerà alla sua postazione.

Inoltre, il robot raggiunge la propria postazione anche per svuotare il serbatoio, e tornare comodamente alla pulizia dei pavimenti.

Come comandare il robot? Con Telecomando, App e Alexa

Ci sono diversi modi per poter “comandare” Proscenic M7 PRO. All’interno della confezione è presente un telecomando, che possiamo utilizzare in ogni momento.

Ma è molto comodo e personalizzabile utilizzare il robot aspirapolvere con la app ProscenicHome. Grazie a quest’applicazione, è possibile creare dei piani di pulizia, oppure avviare il programma in qualsiasi momento della giornata, semplicemente con il telefono!

Infine è possibile avviare o eseguire altri comandi semplici con il dispositivo Alexa di Amazon.

Cosa contiene la confezione?

Nella confezione è presente:

Il corpo del robot

la base di ricarica

il telecomando e le pile

il vano per la polvere, con filtro removibile

un ulteriore filtro per la polvere

un pennello accessorio per pulire il filtro

l’accessorio per lavare i pavimenti, con panno in tessuto

una confezione di panni lava pavimenti usa e getta

due spazzole di ricambio

Dove acquistarlo

Abbiamo visto come Proscenic M7 PRO può darci una mano in materia di pulizie domestiche!

Semplice da avviare e resistente, si può acquistare sul sito ufficiale Proscenic oppure su Amazon!