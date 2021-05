Aspirapolvere senza fili Ultenic U11 per dire addio alla polvere in casa!

Pulire casa è un’attività che può richiedere il suo tempo, soprattutto quando notiamo quella patina di polvere mentre siamo sedute sul divano a vedere la tv e che va assolutamente eliminata!

Gli aspirapolvere senza fili ci facilitano queste attività quotidiane, soprattutto per la loro semplicità di utilizzo e le nuove tecnologie di cui sono composti.

Oggi vogliamo presentarti l’ultimo arrivato dell’azienda Ultenic: l’aspirapolvere senza fili U11! Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche!

Potenza regolabile

L’aspirapolvere Ultenic U11 è un elettrodomestico pratico e versatile. Il suo motore brushless garantisce un’aspirazione potente ed efficace, fino a 25Kpa.

U11 è dotato di ben 3 modalità di aspirazione e potenza.

Potenza minima (8.5kPa): con questa modalità puoi aspirare fino a 55 minuti di fila senza dover ricaricare la batteria. Questa funzione è pensata soprattutto se vuoi un approccio più delicato e preferisci un’aspirazione dolce su uno sporco leggero.

Potenza massima (25kPa): è la modalità più potente, per grandi quantità di sporco e per una pulizia ottimale in poco tempo. Puoi tranquillamente utilizzarla per 13-15 minuti, per poi ricaricare la batteria.

Modalità AUTO: la modalità automatica è quella consigliata perché molto versatile ma al contempo efficace. In base alla tipologia di pavimento, o nel passaggio da pavimento a tappeto, l’aspirapolvere si regolerà in modo autonomo.

Ecco la spazzola per Pavimenti di Ultenic U11

Ricarica in poco tempo

La batteria di Ultenic U11 è removibile, pratica e duratura. Ti basta pensare che per caricarla completamente hai solo bisogno di 2.5/3 ore per averla pronta in poco tempo!

Inoltre puoi scegliere 3 modi diversi di poter ricaricare la batteria:

Puoi appendere U11 direttamente alla stazione di ricarica Puoi mettere la batteria a caricare da sola, così risparmi tempo Usa l’adattatore per caricarla direttamente.

Ha la sua stazione di ricarica

Alcuni aspirapolvere senza fili possono presentare una piccola problematica. Si tengono in piedi da soli, ma inevitabilmente l’equilibrio può venir meno e possono cadere, col rischio di rompersi.

Senza dimenticare che invece altri hanno una stazione di ricarica a muro, dovendo poi forarlo obbligatoriamente.

Ma l’azienda Ultenic risolve questo “problema” in modo molto semplice e funzionale. L’aspirapolvere U11 ha la sua stazione di ricarica, grazie alla quale puoi appendere comodamente anche tutti gli accessori di questo vaccum.

I vantaggi sono molteplici: il primo è che non rischi di farla cadere, poi avrà il suo posto in modo ordinato e saprai sempre dove trovare i suoi accessori.

Ad ogni sporco il suo accessorio

Uno dei vantaggi dell’aspirapolvere Ultenic U11 è che è senza fili, il che ci permette di utilizzarlo praticamente ovunque! Inoltre è dotato di alcuni accessori che possono aiutarti sia in casa ma anche per pulire la tua auto! Vediamoli insieme nel dettaglio!

Spazzola Pavimenti

La Spazzola per i pavimenti riesce a catturare ogni tipologia di sporco, da piccoli granelli di polvere a componenti più grandi. La tua tecnologia elimina qualsiasi tipo di peli o capelli, limitando al meglio il fatto che quest’ultimi si possano aggrovigliare intorno alla spazzola.

Inoltre è dotata di luci LED, possiamo così raggiungere ogni angolo buio della nostra casa dove difficilmente riusciremmo ad arrivare senza, così addio sporco in pochissimi secondi!

Testina quadrata

Smontando facilmente il tubo collegato alla spazzola, possiamo montare la Testina quadrata. U11 diventa così adatto ad aspirare le briciole più nascoste, negli angoli del divano o sul sedile dell’auto.

Anche in questo caso, possiamo scegliere noi la potenza di aspirazione che più ci occorre!

Spazzolina rotonda

Alcuni angoli della casa possono sembrare difficili da pulire, come l’interno di un calorifero o anche parte del soffitto, spesso soggetto alla formazione di ragnatele.

Ma l’aspirapolvere Ultenic U11 ha tra i suoi accessori una spazzolina rotonda, che può aiutarci a pulire queste componenti senza fatica. Pensate di poter spolverare le persiane senza dover perdere troppo tempo!

Mini spazzola

E non è finita qui! Quest’elettrodomestico di casa Ultenic ha un ulteriore chicca per noi. La mini spazzola si presta a molteplici usi ed è in grado di aspirare e trattenere polvere e acari in modo semplice ed efficace.

Possiamo usarlo per pulire e igienizzare i divani, oppure eliminare ogni traccia di polvere dal materasso. Così addio allergie!

Serbatoio lavabile e capiente

Il serbatoio di U11 è completamente smontabile e lavabile. Questo ci permette di poterlo pulire con facilità senza rischiare di danneggiarlo.

Per avere sempre ottime prestazioni, la stessa azienda consiglia di pulire il filtro una volta alla settimana. In questo modo non avrai mai problemi di aspirazione, tanto è facilissimo smontarlo e rimontarlo!

Tutte le componenti di U11

Per concludere, vediamo nel complesso tutte le componenti dell’aspirapolvere senza fili U11:

Corpo contenente batteria e serbatoio

Tubo allungato per collegare spazzole

Spazzola pavimenti con luce LED

Spazzola per divani e materassi

Stazione ricarica con accessori

Testina quadrata per auto e briciole

Testina con spazzola

Dove acquistare Ultenic U11

Per acquistare l’aspirapolvere Ultenic U11 potete visitare lo store ufficiale dell’azienda Ultenic o sul noto portale Amazon dove in questi giorni è possibile selezionare un COUPON SCONTO di 25€.

Non ti resta che provarlo e dire addio alla polvere in casa!