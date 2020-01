Beauty routine per avere sopracciglia perfette

Gli occhi sono il nostro miglior biglietto da visita. Ma avere delle sopracciglia perfette intensificano il nostro sguardo e abbiamo la percezione che il viso abbia una aspetto differente, più bello.

Soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo notato, a partire dal mondo della moda, che le sopracciglia perfette sono quelle folte e intense.

Quindi oggi vogliamo proporre una vera e propria beauty routine che vi permetterà di avere non solo sopracciglia curate e folte, ma anche più belle.

Fai dei gommage

Esfoliare le sopracciglia (come quando esfoliamo la pelle in generale) ci permette di incentivarne la crescita e nutrirle.

Potresti preparare uno scrub per sopracciglia utilizzando zucchero di canna e olio extravergine d’oliva, che possiede proprietà nutrienti e antiossidanti. Basterà mescolare un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di olio evo per formare una pasta.

Dopodiché massaggiare delicatamente (cercate di essere leggeri nei movimenti, per non causare un’eventuale caduta dei peli) e risciacquare.

Se non avete tempo o mancate dell’occorrente, potete acquistare gommage delicati nelle erboristerie e negozi di cosmetica biologica. O, in alternativa, utilizzare una spazzola per il viso dalle setole morbide.

Olio di ricino e sieri specifici

L’olio di ricino è celebre proprio per stimolare la crescita delle sopracciglia. Viene molto utilizzato come agente idratante e svolge un’azione ristrutturante, rinforzante e nutritiva.

Può essere applicato tramite l’utilizzo di un pettine per sopracciglia o lo scovolino di un vecchio mascara (che avete precedentemente pulito).

In commercio esistono inoltre molti sieri specifici per le sopracciglia, applicati quotidianamente e utili a ritrovare la bellezza del proprio sguardo.

La giusta depilazione

Non bisogna dimenticare che la depilazione è fondamentale per avere sopracciglia perfette.

Farsi aiutare da un‘estetista specializzata (o se siete in grado, potete depilarle tranquillamente da soli) ci permette di avere la forma giusta per il nostro viso.

Periodicamente, in genere una volta alla settimana, occorre sbarazzarsi dei peli superflui. Senza intaccare la forma delle proprie sopracciglia, quei peletti di troppo verranno eliminati per fare spazio a uno sguardo molto più pulito.

Aloe vera

Non smetteremo mai di elencare tutte le proprietà benefiche dell’aloe vera. Svolge un’azione rigenerante ed è molto idratante per pelle, capelli e anche le sopracciglia.

La sua azione lenitiva e nutriente, inoltre, permette di riequilibrare la pelle ed evitare le irritazioni (che molto spesso avvengono dopo la depilazione).

Anche il trucco fa la sua parte

Tocco finale: ridefinire le sopracciglia. Durante il corso di ricrescita, o in un occasione importante, può essere utile servirsi del trucco per rendere le sopracciglia più intense.

Anche nella mondo cosmetico bio non mancano matite, gel, mascara e altri prodotti indicati per la ridefinizione delle sopracciglia, prodotti con assenza di sostanze nocive e cruelty-free.

Avvertenze

Si sconsiglia l’uso di uno o più prodotti indicati in caso di allergie o ipersensibilità. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.