Come allontanare blatte e scarafaggi in casa?

L’arrivo del caldo in casa non è sempre così piacevole, e non parlo solo delle temperature che sono più alte, ma del fatto che può capitare di trovare insetti non graditi, come gli scarafaggi e le blatte. E non lo dico perché sono spiacevoli alla vista, ma possono anche essere veicolo di germi e malattie.

Fortunatamente, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare a tenere sotto controllo queste visite indesiderate senza ricorrere immediatamente a soluzioni chimiche.

Poco importa se si vive in campagna o in una rumorosa e trafficata città, gli scarafaggi e le blatte possono manifestarsi imperterriti! Il caldo e l’umidità eccessiva, si sa, sono il terreno fertile per gli scarafaggi e le blatte, insetti coriacei che tendono a nascondersi anche nei pertugi più stretti. Per questo, oggi vedremo insieme alcuni rimedi da usare all’ingresso e sui davanzali per non avere blatte e scarafaggi!

Prima di iniziare

Scorgere animali del genere in casa è realmente una delle cose che si temono di più in estate, per cui prima di iniziare vediamo quali sono i posti della casa in cui si nascondono:

spazzatura;

tubi di scarico di bagno e cucina;

sotto gli elettrodomestici, in particolare frigorifero e forno;

impianti a gas;

mobili di legno;

fessure della casa come interni delle porte, battiscopa e quant’altro.

Monitorare costantemente questi posti e proteggerli dell’arrivo di blatte e scarafaggi vi potrà aiutare a stare più tranquilli e ad evitare spiacevoli sorprese. In generale considerate che questi insetti amano farsi vedere di sera e nascondersi in luoghi caldi ed asciutti. Ora passiamo ai trucchetti per allontanarli!

Alloro contro le Blatte

Il primo rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare gli scarafaggi dalle vostre mura domestiche consiste nell’utilizzare le foglie di alloro. Questa pianta aromatica, infatti, ha un odore molto particolare che non è ben tollerato da insetti quali blatte e scarafaggi. Tutto ciò che dovrete fare è sbriciolare alcune foglie e riporle negli angoli della casa che ritenete “critici” o dove le avete avvistate. Quello che vi consiglio è quindi spargere delle foglie nelle zone di provenienza, oppure fare un infuso con 4 foglie d’alloro. Una volta pronto, fatelo raffreddare e distribuitelo in piccole ciotoline, dovrete poi disporle in zone strategiche ed ecco fatto!

N.B Ricordiamo che questo rimedio fatto con foglie d’alloro serve ad allontanarli in modo naturale, non a eliminarle.

Sapone di Marsiglia contro le Blatte

Anche se può sembrare troppo facile per essere vero, anche il sapone di Marsiglia è in grado di tenere lontano scarafaggi e blatte dalla vostra casa grazie al suo odore profumato che proprio non piace a questi insetti. Versate, quindi, un po’ di acqua e del sapone di Marsiglia in uno spruzzino e vaporizzate la miscela così ottenuta negli angoli o i posti in cui avete trovato gli scarafaggi.

Bicarbonato e zucchero contro le blatte

Se le blatte sono ancora lì, allora vi suggeriamo di provare un metodo molto semplice ma che sarà in grado di liberare la vostra casa da questi insetti tanto fastidiosi: le palline con bicarbonato e zucchero.

Mescolate, quindi, lo zucchero e il bicarbonato con acqua quanto basta in modo da ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, maneggiatelo per ricreare delle palline e posizionatele nei punti di accesso della vostra casa. Le blatte e gli scarafaggi saranno attratte dallo zucchero e si avvicineranno ingerendo il bicarbonato che sarà letale per loro! Se non volete realizzare le palline, potete anche mescolare parti uguali di zucchero e bicarbonato e spargere il composto davanti alle porte.

Ecco un video che vi aiuterà nell’utilizzo dei rimedi suggeriti!

Olio di neem contro le Blatte

Se come me ormai amate utilizzare i rimedi naturali, avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta dell’Olio di Neem. Quest’olio, ricavato dai semi dell’albero di neem, è noto per le sue proprietà repellenti contro diversi tipi di insetti, blatte comprese. Si può creare una soluzione con acqua e qualche goccia di olio di neem, e spruzzandola nei punti critici della casa, come dietro gli elettrodomestici, lungo i battiscopa e gli angoli delle stanze, riuscirete a creare una sorta di barriera protettiva niente male!

Rosmarino e aglio contro le Blatte

Oltre all’alloro, anche il rosmarino e l’aglio non sono molto graditi dagli scarafaggi. Se volete, quindi, ottenere un effetto più efficace, potete anche preparare dei mazzetti di alloro e rosmarino, così da realizzare delle vere e proprie piante anti-scarafaggi! L’aglio, invece, può essere utilizzato sistemando qualche ciuffo nei punti della casa più critici. Ovviamente utilizzate l’aglio solo se riuscite a sopportarne l’odore.

Erba gatta contro le Blatte

L’erba gatta è un altro rimedio molto efficace per allontanare questi insetti dalle vostre case. Prende il suo nome dagli effetti particolari che ha sui gatti, che la adorano e ha un odore che ricorda la menta. Disponete, quindi, alcuni vasetti nei punti infestati oppure posizionateli sul davanzale, sui balconi di casa o davanti alle porte. Se lo preferite, potete anche tenerla direttamente in casa, perché non produce odori sgradevoli.

Cipolla e aglio contro le Blatte

L’effetto antiparassitario dell’aglio può essere potenziato se combinato con un altro ingrediente: la cipolla. In questo caso, occorre preparare un decotto a base di aglio e cipolla. Riempite, quindi, una pentola d’acqua e inserite circa 30 grammi di aglio e 30 grammi di cipolla. Lasciate bollire, poi, per 15 minuti e filtrate il tutto in uno spruzzino. Aggiungete, poi, 1 cucchiaino di pepe di Cayenna in polvere e1 cucchiaio di sapone. Infine, miscelare tutto per bene e vaporizzate in vari angoli della casa: il suo odore molto forte terrà lontani questi fastidiosissimi insetti.

Aceto contro le blatte

Un altro rimedio molto efficace per tenere lontani questi insetti disgustosi è l’aceto, il quale funge come ottimo repellente per gli scarafaggi. Perciò, l’ideale sarebbe lavare le superfici di casa con una miscela di 3 parti di acqua e 1 di aceto bianco, insistendo sulle zone più nascoste, sugli infissi e dove c’è la possibilità di incontrarli! N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare questa miscela su superfici di marmo o di pietra naturale.

Acido borico contro le Blatte

Attenzione: tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici, perché l’acido borico è tossico. Un altra trappola per scarafaggi e blatte più strong consiste nel preparare delle esche mescolando acido borico, farina e zucchero in parti uguali. Anche qui, possiamo formare delle palline e metterle nei punti dove abbiamo avvistato le blatte. Gli insetti saranno attratti da zucchero e farine e l’acido borico li ucciderà. Questo trattamento va prolungato per 2 settimane. Fate attenzione perché l’acido borico ha un elevata tossicità.

Rosmarino contro le Blatte

Inoltre vediamo il rosmarino, una pianta non solo bella e profumata, ma anche un ottimo repellente per blatte e scarafaggi! Anche qui bisogna giocare sull’odore del rosmarino, quindi potete mettere una pianta fuori al balcone e il gioco è fatto. Le alternative sono fare un infuso al rosmarino e spargerlo nelle aree interessate oppure distribuire delle foglie dove necessario.

Cetriolo contro le Blatte

Se volete preparare un esca più naturale, potete agire in questo modo: tagliate delle bucce di cetriolo e inseritele in una lattina di alluminio. Nel corso della notte, i succhi rilasciati dalle bucce di quest’ortaggio produrranno una reazione con l’alluminio e avranno un odore insopportabile per scarafaggi e blatte. L’unica pecca è che quest’odore sarà fastidioso anche per voi.

Ultrasuoni contro le Blatte

In commercio esistono altre soluzioni contro gli scarafaggi e le blatte in casa. I repellenti a ultrasuoni sono una valida alternativa, che non richiede l’utilizzo di veleni o prodotti chimici e dannosi per l’ambiente. Questi strumenti emettono dei suoni che non sono udibili all’orecchio umano, ma sono insopportabili non solo per gli scarafaggi, ma anche roditori, zanzare, mosche e ragni. I repellenti a ultrasuoni rappresentano una scelta non solo efficace ma anche ecologica!

Perché le blatte entrano in casa

Inoltre è importante capire cosa attira le blatte in casa nostra. Solitamente, sono alla ricerca di cibo, acqua e un riparo sicuro. Questo significa che una cucina non pulita, dapprima i piatti sporchi nel lavello o i cibi lasciati fuori dal frigorifero, può diventare un vero e proprio invito per queste creature.

Mantenere la casa pulita è quindi il primo passo essenziale: assicuratevi di rimuovere i residui di cibo, di pulire regolarmente sotto gli elettrodomestici e di riparare eventuali perdite d’acqua.