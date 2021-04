Chi di voi non ha mai fatto i conti con le cimici in casa o in giardino?

Immagino, infatti, che tutte, almeno una volta nella vita, abbiate avuto a che fare con questi piccoli ospiti non proprio graditi!

Solitamente, questo insetto volante, di colore verde o grigio, compare improvvisamente nelle nostre case e ci crea disagio con il suo ronzare e sbatacchiare ovunque.

Per non parlare, poi, del fatto che se si sente minacciato, è capace di emanare una sostanza maleodorante che fa scappare tutte noi!

Inoltre, le cimici sono anche dannose per le piante che abbiamo sul balcone o in giardino perché si nutrono di foglie e ortaggi!

Insomma, è bene conoscere alcuni rimedi naturali per evitare di trovarcele in casa e per tenerle lontane senza danneggiarle!

N.B. Valutate l’entità dell’infestazione. Se ingente, meglio chiedere sempre prima il parere di chi è di competenza.

Aglio

Il primo rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare le cimici dalle vostre case consiste nell’utilizzare un ingrediente che sicuramente tutte avrete già in casa: l’aglio.

L’aglio, infatti, funziona come un vero e proprio antiparassitario naturale e con il suo odore forte riesce a tenere lontano molti insetti.

Mettete, quindi, a bollire due spicchi di aglio in mezzo litro di acqua. Lasciate, poi, raffreddare la soluzione e travasatela in uno spruzzino. A questo punto, spruzzate la miscela così ottenuta sulle finestre di casa vostra.

Vi ricordiamo, però, che l’odore potrebbe disturbare pure voi; è consigliabile, perciò, non spruzzare la soluzione nelle stanze o negli ambienti interni della vostra casa.

Ma non è finita qui! Possiamo appoggiare spicchi d’aglio in angoli del balcone o della casa per evitare che possano entrare.

Menta

Oltre all’aglio, anche la menta è un ottimo repellente perché emana un odore intollerabile per le cimici.

Potete, quindi, posizionare delle piantine di menta all’interno della casa, sui balconi e sui davanzali.

Oppure, potete realizzare un decotto a base di foglie di menta. Vi basterà lasciare bollire 10 foglie per alcuni minuti in un pentolino contenente acqua.

Travasate, poi, il prodotto in uno spruzzino e aggiungete anche qualche goccia di olio di neem.

Spruzzate, quindi, il composto nelle zone di accesso della casa, anche in questo caso balconi e zanzariere, per ottenere lo stesso effetto garantito dall’aglio.

Erba gatta

L’erba gatta è un altro rimedio molto efficace per allontanare le cimici dalle vostre case.

Prende il suo nome dagli effetti particolari che ha sui gatti, che la adorano e ha un odore che ricorda la menta.

Piantate, quindi, l’erba gatta nel vostro giardino oppure in un vaso e posizionatelo sul davanzale o sui balconi di casa.

Se lo preferite, potete anche tenerla direttamente in casa, perché non produce odori sgradevoli.

Cipolla

L’effetto antiparassitario dell’aglio può essere potenziato se combinato con un altro ingrediente: la cipolla.

Anche in questo caso, occorre preparare un decotto, stavolta a base di aglio e cipolla. Riempite, quindi, una pentola d’acqua e inserite circa 30 grammi di aglio e 30 grammi di cipolla.

Lasciate bollire, poi, per 15 minuti e filtrate il tutto in uno spruzzino. Infine, vaporizzate sui punti di accesso alla casa.

Anche in questo caso, vi ricordiamo di fare attenzione e non utilizzare la soluzione così ottenuta negli ambienti interni, perché il forte odore potrebbe essere difficile da rimuovere.

Sapone di Marsiglia

Solitamente, associamo il sapone di Marsiglia al bucato e alle pulizie di casa. Non tutte, infatti, sanno che svolge un’azione insetticida molto efficace

Ecco perché possiamo adoperarlo per spruzzarlo in prossimità di zanzariere o persiane per tenerle lontane da casa!

In 1 litro d’acqua sciogliete 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e agitate. Usatelo in piccole quantità per allontanare anche gli afidi, i pidocchi delle piante.

Inoltre sembra che utilizzare il Sapone di Marsiglia per il bucato non solo renderà i nostri vestiti e lenzuola più belli e puliti, ma può contribuire a tenere lontane le cimici verdi dai vostri capi!

Importante

Se la presenza delle cimici verdi in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.

