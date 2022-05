Le giornate calde e l’afa sono responsabili principali dell’invasione di piccoli insetti nelle nostre case, tra i tanti possiamo menzionare i pesciolini d’argento, chiamati anche pesci argentati.

Questi ultimi colpiscono varie zone della casa quali balcone, mobili, libri e quant’altro, ma non preoccupatevi perché sono totalmente innocui!

Tuttavia possono dar fastidio e quindi si deve procedere con dei rimedi che possano intrappolarli o allontanarli efficacemente.

Proprio per questo oggi vedremo insieme 5+1 trucchetti fai da te per dire addio ai pesciolini d’argento!

Cetriolo

Il cetriolo è un alimento molto nutriente e arricchisce le nostre insalata rendendole più saporite.

Immaginavate che le sue bucce sono perfette per allontanare i pesciolini d’argento?

Ebbene sì, una volta consumato l’alimento, non dovrete far altro che tagliare le bucce in piccoli pezzi e posizionarle nelle zone da cui vedete provenire gli animaletti!

Patate

Anche il tubero più famoso ed apprezzato al mondo è tra le soluzioni principalmente indicate per far fare dietro front ai pesciolini d’argento!

L’amido contenuto all’interno delle patate e i suoi zuccheri, infatti, attraggono particolarmente gli animaletti che si avvicineranno alle bucce.

Non dovrete far altro che sbucciare qualche patate e mettere il tutto nelle aree interessate delle casa e più colpite dagli insetti, vedrete che andranno via in poco tempo!

Alloro

Le molteplici proprietà dell’alloro sono già riconosciute e rinomate in casa!

Oltre ad essere perfetto per aromatizzare alcune pietanze in cucina, è molto utile per profumare l’ambiente, per scacciare via cattivi odori o, ancor meglio, per allontanare degli insetti come i pesciolini d’argento.

Per usare questo trucchetto vi consiglio di spezzettare delle foglie e spargerle lungo le zone di provenienza.

Il loro odore sarà un ottimo repellente naturale e risolverete il problema in men che non si dica!

Miele

Così come attrae anche altri animali, il miele funziona alla grande anche per far avvicinare i pesciolini d’argento.

Pare che gli alimenti carichi di zucchero siano una trappola molto efficace a cui gli animali in questione non sanno resistere!

Dovrete semplicemente posizionare un cartoncino con sopra 1 cucchiaino di miele nel posto di provenienza e saranno lì in poco tempo!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un ottimo repellente naturale per diversi insetti, non a caso viene usato anche nel giardino per tenere lontani i parassiti.

Per questo rimedio dovrete unire 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaio di zucchero e spargerli nelle zone interessate.

I due ingredienti insieme saranno una vera e propria bomba! Lo zucchero attirerà gli animali con la sua dolcezza, mentre il bicarbonato li intrappolerà subito!

Trucchetto efficace

Infine vediamo insieme un trucchetto efficace da preparare velocemente per attrarre in trappola i pesciolini d’argento!

Dovrete creare una pastella con acqua e farina, la consistenza non dovrà essere troppo liquida né troppo densa.

Successivamente immergete un cartoncino nella soluzione e posizionatelo su ogni posto della casa in cui avete visto gli animaletti.

Vedrete che resteranno appiccicati al composto senza potersi muovere.

Avvertenze

Vi ricordo che in caso di invasione eccessiva di insetti, è consigliabile sentire il parere di un esperto.