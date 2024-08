Come allontanare i pesciolini d’argento con rimedi naturali

Quando il caldo e l’umidità iniziano a farsi sentire, dei piccoli insetti insoliti cominciano a farci visita, soprattutto durante la stagione estiva. Stiamo parlando dei pesciolini d’argento, anche conosciuti come pesci argentati. La Lepisma saccharina, il suo nome scientifico, è un insetto davvero innocuo per noi esseri umani. Anzi, sembra che tra i loro pasti preferiti ci siano insetti, capelli e polvere.

Però sono ghiotti di sostanze contenenti polisaccaridi, ovvero carta, fotografie, carta da parati e alcuni tessuti. Oppure possono essere attirati dallo zucchero, dalla farina o dalla pasta. Come abbiamo accennato, sono piccoli insetti davvero innocui, ma si sente il bisogno di allontanarli sia se si hanno in casa libri pregiati sia perché non è un bel vedere tenerli in casa.

I pesciolini d’argento prediligono ambienti caldi e umidi, quindi il primo passo sarebbe avere un deumidificatore in casa che ne limiti la proliferazione. Ma come risolvere il problema quando ce li ritroviamo un po’ dappertutto? La risposta richiede pochi e semplici rimedi, vediamo i migliori rimedi naturali per allontanare i pesciolini d’argento!

Cosa sono i pesciolini d’argento?

Anche se si chiamano pesciolini d’argento, questi animaletti sono degli insetti che troviamo principalmente nelle zone umide come mobili dove si trovano i tubi di scarico, ma anche nelle biblioteche in quanto questi insetti si nutrono di oggetti contenenti polisaccaridi, come la carta o la farina e lo zucchero. Prendono il nome per il loro color argento e la loro forma che ricorda quella di un pesciolino piccolo d’acquario.

Alloro contro i pesciolini d’argento

L’alloro è molto efficiente contro tanti tipi di insetti e i pesciolini d’argento non sono esclusi da questi! Posizionandole dentro armadi, cassetti e scaffali, creeremo una barriera naturale contro di loro. Sai perché? Il loro profumo, gradevole per noi, risulta essere molto sgradito per questi insetti, che preferiranno di gran lunga starsene lontani. Proprio per questo l’alloro è un ottimo repellente naturale per gli insetti, comprese le farfalline della farina e le tarme.

Alloro tra le pagine dei libri

Dal momento che questi animaletti trovano il loro spazio confortevole nelle pagine dei libri, potete mettere al loro interno qualche foglia di questa bellissima pianta! È consigliabile usare un rimedio simile soprattutto per i libri molto datati o che sono chiusi nelle librerie per tanto tempo e non hanno molta circolazione d’aria. Così terrete sempre al sicuro i vostri libri!

Oli essenziali contro i pesciolini d’argento

Come molti altri insetti, i pesciolini d’argento detestano gli odori molto forti. Per cui potrebbe rivelarsi utile utilizzare oli essenziali di menta peperita o di citronella. Utilizzate dei dischi di cotone sui quali vanno versate 4/5 gocce d’olio essenziale, posizionateli poi sulle zone della casa dove vedere che arrivano maggiormente. Nel caso della libreria, il mio consiglio è mettere dei profumatori con questi oli nella stanza, oppure passare un panno imbevuto con qualche goccia su tutte le superfici della libreria.

Patate contro i pesciolini d’argento

Abbiamo accennato diverse volte al fatto che le patate sono utili non solo in cucina, ma anche in casa o per la cura personale. Pare siano un ottimo rimedio anche contro i pesciolini d’argento! Basterà grattugiare una patata cruda e metterla in una ciotolina, posizionatela poi nelle zone dove avete visto gli insetti e vedrete che non vi daranno più alcun fastidio!

Farina contro i pesciolini d’argento

Oltre ad essere la protagonista degli impasti per pizze e torte in casa, la farina aiuta anche ad allontanare diversi animali, tra cui i pesciolini d’argento. Dovrete creare una pasta molto densa con 3 cucchiai di farina e acqua a filo. Quando vedete che il composto è pronto, prendere delle striscioline di carta o cartone e immergetele nell’impasto ottenuto. Posizionatele poi su tutti i luoghi da cui provengono gli insetti, faranno dietro front in un battibaleno!

Cetriolo contro i pesciolini d’argento

Sembrerà strano, ma il cetriolo è rappresenta una vera e propria barriera per i pesciolini d’argento. Questi ultimi, infatti, detestano la buccia di questa verdura e se la vedono in giro, non si avvicinano! Tutto quello che occorre fare è tagliare un cetriolo o la sua buccia a pezzetti, mettetela poi in una ciotola o in un piattino e posizionatelo sempre nella direzione di provenienza degli insetti. Se notate che dopo alcuni giorni le bucce si sono seccate, cambiatele altrimenti non faranno più effetto e marciranno.

Rosmarino contro i pesciolini d’argento

Abbiamo letto dell’uso del rosmarino per allontanare diversi animali, come, ad esempio, i ragni. Questa spezia dall’odore molto forte è un repellente naturale per i pesciolini d’argento, inoltre questo è un metodo semplice e veloce da usare soprattutto in ambienti aperti! Posizionate il rosmarino in qualche sacchetto traspirante e metteteli nelle zone interessate della casa. Col tempo vedrete che non avete più problemi!

Chiodi di garofano contro i pesciolini d’argento

In alternativa al rosmarino, potete usare anche i chiodi di garofano, altra spezia di cui gli insetti in questione odiano l’odore! Allo stesso modo del rosmarino, mettete qualche chiodo di garofano in uno o più sacchetti e poneteli in giro per la casa dove avete avvistato gli animali. Potete utilizzarli anche insieme al rosmarino!

Miele contro i pesciolini d’argento

Così come attrae anche altri animali, il miele funziona alla grande anche per far avvicinare i pesciolini d’argento. Pare che gli alimenti carichi di zucchero siano una trappola molto efficace a cui gli animali in questione non sanno resistere! Dovrete semplicemente posizionare un cartoncino con sopra 1 cucchiaino di miele nel posto di provenienza e saranno lì in poco tempo!

Bicarbonato di sodio contro i pesciolini d’argento

Il bicarbonato di sodio è un ottimo repellente naturale per diversi insetti, non a caso viene usato anche nel giardino per tenere lontani i parassiti. Per questo rimedio dovrete unire 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaio di zucchero e spargerli nelle zone interessate. I due ingredienti insieme saranno una vera e propria bomba! Lo zucchero attirerà gli animali con la sua dolcezza, mentre il bicarbonato li intrappolerà subito!

Come pulire i mobili per evitare i pesciolini d’argento?

Uno dei miei metodi preferiti per scoraggiare la presenza dei pesciolini d’argento è l’uso di una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Questo mix non solo pulisce a fondo, rimuovendo le tracce di umidità che attirano gli insetti ma lascia anche un odore sgradito per loro, che aiuta a tenerli lontani.

Mi preparo la soluzione in una bacinella (oppure, se sono in cucina, direttamente nel lavello), ci immergo un panno in microfibra, lo strizzo e lo passo nei miei mobili, asciugando bene. Se mi conosci, sai che uso questo metodo anche per pulire nei mobili della cucina per tenere lontane le farfalline della farina. Mi raccomando però: non usarlo sui mobili lucidi o sulle superfici in marmo, perché l’aceto opacizza.