Cosa c’è di più bello delle sciarpe e dei cappelli in inverno per tenersi sempre caldi e per sentirsi accolti in un abbraccio di tepore?

Peccato, però, che questi spesso tendano ad infeltrirsi e a perdere tutta la loro morbidezza perché di lana.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come ammorbidire le sciarpe e i cappelli infeltriti in maniera facile e veloce con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi suggeriamo è il bicarbonato di sodio, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di ammorbidire la lana.

Versate, quindi, due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e mettete, poi, i cappelli e le sciarpe in ammollo per qualche ora o per tutta la notte.

Dopodiché, risciacquateli accuratamente e fateli asciugare.

Aceto

Un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso per ammorbidire le sciarpe e i cappelli è l’aceto, il quale vanta proprietà ammorbidenti. Inoltre, è in grado anche di rimuovere i cattivi odori che spesso si impregnano su questi tessuti.

Versate, quindi, un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua fredda e immergete i vostri indumenti invernali per circa un’ora al suo interno.

Dopodiché, risciacquateli e fateli asciugare lontano dai raggi solari diretti per non farli infeltrire ulteriormente.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale è considerato un ammorbidente naturale!

In questo caso, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente un litro di acqua, travasare questa miscela in una bacinella contenente acqua fredda e mettere i cappelli e le sciarpe in ammollo per qualche ora.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Dopodiché, risciacquate e lasciateli asciugare.

Sale

Come il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, anche il sale è in grado di ammorbidire i capi infeltriti e ruvidi.

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di versare 2 cucchiai di sale in una bacinella contenente acqua fredda e mettere in ammollo le vostre sciarpe e cappelli per qualche ora.

Dopodiché, procedete con il risciacquo e l’asciugatura.

Camomilla

Sebbene questo ingrediente possa sembrarvi un po’ strambo da utilizzare sui capi di lana, in realtà è una manna dal cielo. Di cosa parliamo? Della camomilla, la quale è in grado di “rilassare” le fibre dei tessuti.

Versate un litro di acqua in un pentolino e portate ad ebollizione, dopodiché spegnete la fiamma e mettete in infusione 2 bustine di camomilla.

Quindi, fate raffreddare la miscela un po’ e versatela in una bacinella contenente acqua. Infine, mettete in ammollo i cappelli e le sciarpe per circa 10 minuti e risciacquate.

N.B Vi ricordiamo che la camomilla serve solo ad ammorbidire le fibre ma non a lavare e igienizzare i vostri teli, perciò è consigliabile mettere in ammollo teli già precedentemente lavati e sciacquati.

Ammorbidente fai da te

Infine, vediamo come realizzare una sorta di ammorbidente fai da te, combinando insieme più ingredienti dalle proprietà ammorbidenti. Dovrete munirvi, quindi, di:

un bicchiere di aceto;

50 grammi di sale fino;

30 grammi di bicarbonato.

Versate tutti gli ingredienti in una bacinella contenente acqua tiepida, dopodiché mettete in ammollo le sciarpe e i cappelli induriti per qualche ora.

Infine, risciacquateli accuratamente e fateli asciugare.

E se volete sapere come fare l’ammorbidente fai da te per la lavatrice, abbiamo un video per voi per vedere come fare step by step!

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette di lavaggio per non fare errori quando lavate i vostri cappelli e sciarpe.