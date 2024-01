Quante volte vi è capitato di aprire lo sportello del forno dopo averlo utilizzato e di ritrovarvi incrostazioni e sporco attaccato ovunque? Immagino quasi sempre!

E che fatica, poi, pulirlo a fondo e rimuovere tutte quelle incrostazioni!

Ma oggi vi confidiamo un segreto: è possibile ammorbidire tutto lo sporco dal forno usando solo una ciotola. Volete sapere come fare? Scopriamolo insieme!

Tipologia di ciotola

Ancora prima di vedere insieme come provare questo metodo, vi raccomandiamo di scegliere con cura e attenzione la tipologia di ciotola da utilizzare.

Dal momento che questo contenitore deve essere inserito nel forno mentre è acceso, dovrete procurarvi una in coccio, in vetro o in ceramica, in modo che possa resistere alle alte temperature.

In caso, invece, dobbiate provare il metodo della ciotola a forno spento, allora andrà bene anche una qualsiasi.

Bicarbonato

Partiamo dal bicarbonato, il quale è un ingrediente in grado di sgrassare e pulire a fondo. Inoltre, aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori impregnati nel vano del vostro forno!

Vi basterà, quindi, versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotola contenente un po’ di acqua e metterla, poi, nel forno.

A questo punto, accendete l’elettrodomestico a 170/180° e chiudete lo sportello in modo che il bicarbonato possa ammorbidire l’incrostazione.

Una volta evaporato il composto quasi completamente, aspettate che il forno diventi un po’ tiepido e passate un panno per togliere tutto lo sporco ormai ammorbidito.

Aceto

Un altro trucchetto molto efficace consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale è in grado anche di togliere le incrostazioni sul piano cottura!

Dovrete, quindi, versare 2 bicchieri di aceto bianco in un pentolino e portarli ad ebollizione. Dopodiché, versateli in due ciotole e riponetele nel forno quando sono ancora fumanti.

A questo punto, chiudete lo sportello del forno e lasciatele agire per circa 30 minuti in modo che l’aceto possa evaporare e ammorbidire lo sporco e le incrostazioni presenti.

Infine, lasciate raffreddare il forno e procedete con la pulizia, passando una spugnetta e risciacquando con acqua e aceto bianco.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’ l’acido citrico, considerato un anticalcare naturale in grado di pulire a fondo la lavastoviglie e la lavatrice!

Per l’utilizzo, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e trasferire il tutto all’interno di una ciotola.

Dopodiché, mettetela nel forno acceso a 170/180° e lasciatela agire per un po’ fino a quando i vapori non avranno ammorbidito l’incrostazione.

Infine, non vi resta che procedere con la pulizia del forno solo quando si sarà un po’ intiepidito!

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il tanto noto limone? Questo agrume, infatti, è in grado di sgrassare le superfici più incrostate.

Come se non bastasse, poi, è un neutralizzatore naturale molto noto per assorbire i cattivi odori e può essere utilizzato anche per profumare il bagno!

Versate, quindi, il succo di tre limoni in una ciotola adatta, dopodiché mettetela nel forno preriscaldato acceso a 180° per circa mezz’ora.

Una volta raffreddato il forno, utilizzate un panno o un raschietto per rimuovere le incrostazioni ammorbidite dal succo di limone.

Una volta tolta ogni traccia di sporco, risciacquate, poi, con un panno in microfibra e asciugate accuratamente per bene.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come pulire il forno da cima a fondo!

Avvertenze

Durante la fase di pulizia del forno, assicuratevi sempre che questo sia spento per non rischiare di scottarvi e pulire in sicurezza.