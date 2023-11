Il termosifone, componente essenziale del riscaldamento domestico, con il tempo accumula polvere e sporco che potrebbero andare ad intaccare anche il suo funzionamento.

A questo punto, il calorifero si potrebbe mostrare molto difficile da pulire, ma non se usate il sapone di Marsiglia come alleato naturale e potente contro lo sporco!

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere su come pulire dentro e fuori il termosifone con il sapone di Marsiglia così non solo sarà come nuovo, ma profumerà anche tutto l’ambiente.

Prima di iniziare

Fare una pulizia profonda del termosifone non è difficile, tuttavia prima di iniziare è importante fare alcune azioni al fine di ottimizzarla al massimo.

Per prima cosa, inumidisci 2 panni in microfibra, dopodiché mettine uno sotto e uno dietro al termosifone. Successivamente prendi un piumino e togli tutta la polvere.

Se non riesci a toglierla internamente, puoi aiutarti con un phon o con un aspirapolvere, dovrai metterli a velocità e calore medio (nel caso del phon), tenendoti a debita distanza.

Una volta che la polvere è andata via, sarà facilissimo procedere con la pulizia!

Via le macchie

Una volta che il termosifone è privo di polvere, affrontiamo le fastidiose macchie che possono compromettere l’aspetto.

Il sapone di Marsiglia, con le sue proprietà sgrassanti e pulenti, si rivela un alleato eccellente per questo compito. Bagna una spugna morbida e grattugia sopra un panetto di sapone di Marsiglia, di seguito strofina delicatamente le macchie.

Ripeti il passaggio più volte se necessario finché non avrete più la minima traccia di macchia, si dissolveranno senza danneggiare la superficie del tuo termosifone.

Nel caso in cui le macchie dovessero essere particolarmente ostinate, dovrai aggiungere anche del bicarbonato di sodio e sarà perfetto!

Per l’interno

Oltre alla pulizia esterna, è essenziale dedicare attenzione all’interno del termosifone, che è la parte più lunga e fastidiosa dei passaggi.

Proprio per questo ti dirò come usare il metodo della brocca, fantastico per togliere tutto lo sporco dall’interno del termosifone!

N.B. Prima di effettuare questo metodo, posiziona una bacinella sotto al termosifone per raccogliere tutta l’acqua.

Dopodiché prepara miscela di acqua tiepida e sapone di Marsiglia mettendone 2 cucchiai in 500 ml, trasferisci tutto all’interno di una brocca e versa delicatamente la soluzione all’interno dei tubi del termosifone per sciogliere eventuali residui di sporco o accumuli di calcare.

Lasciate agire per alcuni minuti prima di sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Questa procedura non solo pulirà l’interno del vostro termosifone, ma contribuirà anche a mantenere una distribuzione uniforme del calore!

Addio ruggine

La ruggine è uno dei nemici più comuni dei termosifoni, soprattutto nelle zone con elevata umidità.

Anche in questo caso il sapone di Marsiglia si rivela un valido aiuto in questa battaglia contro lo sporco. Prendi una spazzola a setole morbide e immergila in una soluzione di 1 cucchiaio sapone grattugiato diluito in 2 bicchieri d’acqua.

Strofina in maniera molto delicata al fine di togliere via fino all’ultima traccia di ruggine, poi risciacqua e asciuga con cura.

Per profumare a lungo

Come già accennato prima, oltre alla sua efficacia nella pulizia, il sapone di Marsiglia aggiunge un piacevole tocco di freschezza all’ambiente.

Dopo aver completato la pulizia del termosifone, lascia asciugare il dispositivo e, se lo desideri, passa un panno in microfibra imbevuto d’acqua con un panetto strofinato sopra e passalo sulla superficie esterna.

Man mano che si riscalda, la fragranza del sapone si sentirà in tutta la casa e resterà per tanto tempo!

Un’alternativa per profumare è anche riempire il deumidificatore e mettere delle scaglie di sapone all’interno.

Avvertenze

Prova i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarti di non macchiare o danneggiare il termosifone.