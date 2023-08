Come Far Asciugare velocemente i Costumi quando sei in Spiaggia?

Vi siete tuffate nel mare e, una volta uscite, avete poco tempo a disposizione per far asciugare il vostro costume e tornare poi a casa.

Ma spesso i tempi di asciugatura del costume tendono ad essere molto lunghi obbligandoci ad andar via dalla spiaggia con il costume ancora bagnato.

E come fare, quindi, per farli asciugare più velocemente quando siete in spiaggia? Basta seguire questi trucchetti, vediamoli insieme!

Tessuto giusto

Innanzitutto, partiamo dal primo consiglio che riguarda la tipologia di tessuto del vostro costume. Vi consigliamo, infatti, di indossare costumi in nylon o in lycra, in quanto sono materiali elastici, molto traspiranti che si asciugano rapidamente poiché trasferiscono l’umidità alla superficie del tessuto, per cui evapora facilmente.

Da evitare, invece, sono tessuti più pesanti come i costumi in crochet, di velluto o particolarmente imbottiti, perché tendono ad impregnarsi di acqua e a richiedere ore per l’asciugatura.

Infine, ci sono dei costumi specifici in commercio, solitamente di tessuto tecnico, che propongono un’asciugatura rapidissima anche delle coppe dei reggiseni. Perché non provare?

Acqua in eccesso

Un altro trucchetto che può aiutarvi a ridurre i tempi di asciugatura dei vostri costumi consiste nel cercare di rimuovere l’acqua in eccesso da questi tessuti una volta uscite dal mare.

Per farlo, potete strizzare delicatamente con le mani o tamponare, magari, con il telo da mare, un po’ come fate quando volete evitare la puzza di umido sugli asciugamani.

Togliendo l’acqua in eccesso e lasciando il costume umido e non bagnato, noterete che i tempi di asciugatura saranno notevolmente ridotti!

Esposizione al calore

A questo punto, è ora di esporre il costume al caldo in modo da asciugarlo velocemente. Vi suggeriamo, quindi, di sdraiarvi al sole e di mettervi sia in posizione supina che in posizione prona in modo da far asciugare uniformemente tutte le parti del vostro costume.

Sebbene sia meglio esporlo alla luce diretta del sole in modo da trovare anche un po’ di tepore dopo il bagno, vi suggeriamo di non restare troppo tempo al sole perché non solo potrebbe far male alla vostra pelle, ma perché potrebbe anche sbiadirsi il vostro costume.

Quindi, cercate di trovare un’area in cui il costume (e voi) possa ricevere abbastanza calore e luce solare, ma restare comunque protetto dall’esposizione diretta al sole.

Brezza marina

Si sa, la regola perfetta per asciugare i nostri capi prevede la combinazione di sole e vento, che insieme riescono ad asciugare velocemente anche i tessuti più pesanti.

Per questo, cerchiamo di sfruttare questo accostamento anche in spiaggia! Se in riva al mare c’è un po’ di brezza marina, allora mettetevi lì per beneficiare al contempo della luce solare e di quel leggero venticello tanto piacevole. Noterete che il vostro costume si asciugherà in un batter d’occhio!

Se avete il costume di ricambio

In tante preferiscono, invece, portare un costume di ricambio proprio per evitare di avere il costume sempre bagnato. In questo caso, quindi, vediamo insieme come asciugare il costume bagnato non più indossato prima di metterlo in borsa. Vi suggeriamo, infatti, di non riporlo in borsa ancora umido perché potrebbe provocare degli odori per niente piacevoli.

Per l’asciugatura, quindi, dovrete innanzitutto strizzare il vostro costume come fate solitamente quando lavate i capi a mano, dopodiché posizionatelo su una superficie piana orizzontale esposta al calore ma non alla luce solare diretta che, come già detto, potrebbe farlo sbiadire.

Dopodiché, giratelo su entrambi i lati più volte per ottimizzare l’asciugatura e…il gioco è fatto! E se la vostra borsa da mare presenta comunque cattivi odori, vediamo insieme come lavarla!

Come lavare i costumi

Una volta tornate a casa, è ora di lavare i costumi. Ma come fare senza danneggiarli? Facile, ecco un video pensato per voi!