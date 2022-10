I pavimenti ci mettono sempre dinanzi a tante domande su quali siano i metodi migliori per averli sempre perfetti e soprattutto per non macchiarli.

Purtroppo ci sono alcune tipologie di pavimento che basta guardarli per avere delle macchie irremovibili, per questo bisogna distinguere bene tutti i materiali.

Oggi vedremo insieme come avere dei pavimenti lucidi a specchio usando dei rimedi naturali!

Pavimenti in gres e ceramica

Partiamo dai pavimenti in gres ed in ceramica i quali hanno una bella lucentezza di base, ma possono rimanere opacizzati dopo un lavaggio sbagliato.

Quello che dovrete fare è usare nient’altro che un po’ d’aceto di mele, perfetto per non appesantire questo materiale e renderlo subito lucido.

Riempite, dunque, il secchio con acqua tiepida e versare mezzo bicchiere d’aceto all’interno. Passate al lavaggio bagnando prima con un buona quantità d’acqua e poi procedendo con l’asciugatura.

In questo caso usate una pezza in microfibra ed ecco che il pavimento sarà uno specchio!

Pavimenti in legno e parquet

I pavimenti in legno e parquet sono tra i più difficili da trattare in quanto possono rimanere facilmente strisciati e basta un niente per vedere le macchie.

Partiamo dal presupposto che è sempre una buona idea non bagnare troppo il legno perché l’acqua si impegna sotto le piastrelle, danneggiandole.

Dunque per lucidare quotidianamente basterà passare un panno in lana energicamente sul pavimento.

Quando poi è necessario il lavaggio, riempite il secchio e mettete semplicemente 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. Asciugate accuratamente e quando sarà completamente asciutto passate sempre il panno in lana.

Pavimenti in marmo

Analogamente ai pavimenti in legno, anche il marmo ha la sua grande componente di delicatezza che lo rendono uno dei materiali più difficili da trattare.

Tuttavia averlo lucido non è per niente impossibile, anche perché già di base il marmo si presenta con una lucentezza caratteristica!

Dovrete mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato ed 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso.

Successivamente versate 1 cucchiaio della prodotto ottenuto nel secchio e usatelo per lavare e lucidare il pavimento in legno, vedrete che risultato!

Lo sapevate? Anche in questo caso passare un vecchio calzino di spugna o un panno in lana è un trucchetto perfetto per lucidare ulteriormente il legno!

Pavimenti in cotto

Finiamo i metodi per avere i pavimenti lucidi a specchio con quelli in cotto!

Questo non è troppo difficile da trattare a differenza di quelli visti precedentemente, basta usare un solo ingrediente.

Di cosa sto parlando? Semplice, del nostro caro aceto di mele che abbiamo incontrato anche per i pavimenti in gres e ceramica.

Mezzo bicchiere di prodotto nel secchio sarà quanto serve per rinfrescare e rendere questo pavimento super lucido!

In alternativa potete usare anche altre tipologie d’aceto, ma quello di mele possiede un odore più gradevole ed ha un colore specificamene indicato per risaltare il colore naturale del cotto.

Avvertenze

Consigliamo sempre di provare i rimedi indicati in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare il pavimento.