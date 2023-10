La freschezza del basilico, l’intensità del rosmarino, l’aroma deciso della salvia… si sa che le erbe aromatiche riescono, con i loro profumi e i loro sapori, a dare un tocco in più alle pietanze trasformandole spesso in piatti a prova di chef!

Non sempre, però, hai a disposizione le foglioline che ti servono.

Esistono dei modi per conservare le foglioline, mantenendone inalterate le caratteristiche, così da averle a disposizione tutto l’anno. Vediamo insieme come fare.

Metodo dei cubetti

Il metodo dei cubetti è forse il più simpatico e pratico per conservare le tue erbe aromatiche.

Di cosa avrai bisogno

Tutto quello di cui avrai bisogno:

un contenitore da freezer per realizzare cubetti di ghiaccio

per realizzare cubetti di ghiaccio foglioline delle diverse erbe aromariche

delle diverse erbe aromariche un panno in cotone

Come procedere

Nel frattempo, prepara le varie foglioline delle piante che vuoi conservare. Si prestano a questo metodo le foglioline di tutte le piante aromatiche. Dal rosmarino, di cui forse hai piante folte in balcone, al profumatissimo basilico: non hai che l’imbarazzo della scelta. A questo punto, sciacqua bene con dell’acqua corrente tutte le foglioline che hai preparato. In alternativa, puoi immergerle in una ciotola con dell’acqua e poi asciugarle bene con un panno di cotone.

Dopo la fase del lavaggio, puoi mettere le diverse foglioline nei vari spazi del contenitore per cubetti. Il nostro consiglio è di metterne il più possibile, quindi incastrane più che puoi.

Ora è importante scegliere se vuoi conservare le erbe aromatiche in acqua o in olio. Utilizza l’olio se, in un momento successivo, vorrai usare le erbe mettendole direttamente in padella o in pentola senza poi aggiungere altro condimento.

Puoi, però, usare anche l’acqua se, invece, vorrai semplicemente limitarti a scongelare i cubetti per usare a piacimento le tue erbe aromatiche oppure se vuoi utilizzare i cubetti per preparare dei freschissimi drink.

Dopo aver scelto, riempi i vari scomparti del contenitore di acqua o olio, metti il tutto nel freezer per qualche ora e… voilà: le tue spezie sono congelate in piccole monodosi che puoi usare quando vuoi.

Se non hai ben capito, ti suggeriamo questo video che spiega tutto il procedimento passo dopo passo:

Metodo dell’essiccazione

Il metodo dell’essiccazione è utile per conservare a lungo le tue erbe aromatiche ma ha lo svantaggio di non mantenerle fresche.

Nonostante ciò resta uno dei metodi più semplici ed efficaci per la conservazione.

All’aria aperta

Dopo esserti procurato le foglioline delle tue erbe aromatiche preferite, lavale con acqua corrente. Anche in questo caso, puoi procedere più velocemente immergendole in una ciotola c’acqua per qualche minuto per poi asciugarle con attenzione aiutandoti con un panno in cotone.

Adesso puoi mettere le foglioline all’aria aperta, avendo cura di non tenerle alla luce solare diretta che potrebbe bruciacchiarle. Inoltre, fai attenzione che una folata di vento improvvisa non porti via le tue foglioline.

Nel caso delle erbe aromatiche composte per lo più da foglie più lunghe e larghe (come il basilico, la salvia o l‘alloro con cui puoi anche profumare casa), disponi le foglie su di un panno o un vassoio.

Nel caso del profumatissimo rosmarino o del timo, puoi essiccare interi rametti appendendoli a testa in giù.

Di solito, il tempo di essiccazione va da qualche giorno a qualche settimana: quando, al tocco, le foglie saranno fragili e secche, sarà arrivato il momento di riporle in barattoli per conservarle.

In forno

Una tecnica più veloce per essiccare le tue erbe aromatiche è tramite un semplice forno.

In questo caso, in un forno pulito e libero da odori, dovrai disporre le foglie su di una teglia (il nostro consiglio è di non mischiare foglie di piante diverse, ma scegliere foglie della stessa pianta per volta) per poi accendere il forno a una temperatura minima.

Dopo circa un’ora e mezza, fai il primo controllo. Se le foglioline non sono ancora sufficientemente secche, fai passare un’altra ora.

Alla fine del processo di essiccazione, lascia raffreddare le foglioline prima di riporle e conservarle.