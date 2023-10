Come eliminare l’Odore di Fritto in Cucina con 6 Rimedi Naturali

Se c’è un ambiente della casa in cui si concentrano maggiormente i cattivi odori, questo è la cucina, in cui vengono rilasciati i vapori durante la preparazione dei cibi.

Se il profumo di cibo, però, è invitante e buono da sentire, lo stesso non è per la puzza di frittura che non solo tende a disturbare ma anche a non andare via facilmente.

Ma sapevate che è possibile eliminare l’odore di fritto in cucina con questi 6 rimedi naturali? Scopriamoli insieme!

Aceto

Partiamo dall’aceto, un ingrediente in grado non solo di sgrassare ma anche di deodorare gli ambienti.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare l’aceto in un bicchiere e posizionarlo al centro del piano cottura per una notte intera dopo aver fritto.

L’indomani noterete che l’aceto avrà assorbito totalmente la puzza di frittura!

Infuso d’alloro

Un altro ingrediente casalingo noto per il suo profumo di fresco e per la sua capacità di assorbire i cattivi odori è l’alloro. Non a caso, viene spesso utilizzato anche per rimuovere la puzza di chiuso nell’armadio!

Aggiungete, quindi, 4 foglie d’alloro in un pentolino contenente acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, dopodiché accendete il fuoco e portate la miscela ad ebollizione.

A questo punto, non vi resta che lasciare questo infuso per qualche ora sul piano cottura in modo che possa assorbire la puzza di frittura.

A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!

Lavanda

Come l’alloro, anche la lavanda è noto per il suo profumo dolce e accogliente, in grado di profumare tutta la casa!

Anche in questo caso, quindi, dovrete fare un infuso versando 1 rametto di lavanda in un pentolino con acqua calda e lasciare poi la miscela sul piano cottura per qualche ora o per tutta la notte.

Arancia e cannella

Sempre senza spostarvi dalla dispensa alimentare, potete ricorrere, poi, a due ingredienti, noti perché ricordano il profumo dell’autunno! Di cosa stiamo parlando? Dell’arancia e della cannella.

Riempite, quindi, un pentolino con circa 1 litro di acqua, dopodiché lasciatela riscaldare a fuoco lento e versate, poi, due arance a fette abbastanza spesse e un paio di stecche di cannella (o anche la cannella in polvere).

Una volta che l’acqua sarà arrivata al punto di ebollizione, dovrete abbassare la fiamma e lasciare cuocere per altri 10 minuti.

Infine, fate intiepidire la miscela, versatela in un barattolo in vetro e mettetelo nei punti della cucina dove si sente maggiormente la puzza di frittura.

Trucchetto della padella

Un altro trucchetto molto efficace è il trucchetto della padella, il quale è molto semplice e immediato da provare. Munitevi, quindi, di:

una padella di piccole-medie dimensioni o, in alternativa, un tegamino

acqua

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

un limone fresco

gocce di olio essenziale a vostra scelta

Riempite, quindi, una padella con circa 2 bicchieri d’acqua, dopodiché versate il succo di limone, il bicarbonato di sodio e circa 8-9 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

Sebbene la scelta della fragranza dipenda dalla vostra preferenza, vi suggeriamo di scegliere fragranze agrumate o fresche come la menta, il limone, l’arancia, così da portare un profumo più intenso in grado di coprire la puzza di frittura.

A questo punto, portate il tutto ad ebollizione e lasciate la padella sul fuoco per altri 15 minuti. Il forte profumo sprigionato si diffonderà per tutta la casa e della puzza di frittura non ci sarà più traccia!

Se da una parte, infatti, il bicarbonato assorbirà i cattivi odori, dall’altra il limone aiuterà a profumare. Non a caso, viene spesso utilizzato per rimuovere la puzza in bagno!

N.B quando mettete la padella sul fuoco, tenetela fuori dalla portata dei bambini e tenete lontani oggetti o sostanze infiammabili.

Limone

Anche il limone può essere utilizzato per profumare la cucina e rimuovere la puzza di frittura. A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!