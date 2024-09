Come evitare la condensa sulle finestre?

Quando arriva l’inverno dobbiamo fare inevitabilmente i conti con la condensa sui vetri! Questa viene generata perché fuori c’è il freddo mentre in casa, grazie ai termosifoni e alle stufe, c’è un bel caldo, dunque l’acqua cambia stato generando quella patina opaca che vediamo spesso nelle giornate molto fredde.

Questo fenomeno può non solo compromettere la visibilità, ma anche contribuire alla formazione di muffa e danneggiare le strutture. Dunque oggi vi dirò alcuni rimedi per non fare la condensa sui vetri e togliere tutti gli aloni!

Fare arieggiare la casa

Innanzitutto, vi ricordiamo che è sempre importante lasciare arieggiare la casa in modo da evitare gli sbalzi di temperatura e soprattutto per permettere all’acqua sui vetri di asciugarsi. Anche se le temperature esterne sono molto basse, quindi, aprite le finestre anche solo per pochi minuti soprattutto quando state svolgendo attività che aumentano il tasso di umidità: cucinare, fare la doccia e così via.

Non asciugare i panni in casa

Sebbene spesso potrebbe sembrare quasi necessario ricorrere all’asciugatura dei panni in casa perché la pioggia e l’eccesso di umidità all’esterno potrebbero causare cattivi odori sul bucato, in realtà quest’abitudine è del tutto sbagliata. Mettere capi bagnati in casa, infatti, non farebbe altro che aumentare l’umidità e provocare, di conseguenza, la condensa sui vetri delle finestre. Per questo, vi suggeriamo di evitare questa pratica o di farlo in una stanza che non utilizzate dove potete anche lasciare le porte e le finestre aperte.

Deumidificatore fai da te

Spesso ricorriamo ai deumidificatori disponibili in commercio per abbassare l’umidità in casa, ignorando che in realtà potremmo realizzarlo da sole con prodotti da dispensa. In particolare, è adatto per quest’uso il sale, la cui proprietà assorbente è in grado di eliminare l’umidità in casa! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere il sale in una ciotola (o più ciotole) e posizionarle, poi, nei vari angoli della casa o sul davanzale della finestra. Vi suggeriamo, però, di cambiare l’ingrediente quando notate che è troppo “bagnato”.

Sacchetti di riso

Quello che abbiamo appena visto con il sale, avviene anche con il riso! Sono tante le peculiarità di quest’alimento e assorbire l’acqua e l’umidità in modo naturale ed efficace è tra queste. Dovrete, quindi, fare gli stessi procedimenti descritti sopra e riempire una ciotola o un pentolino con del riso, lasciando sotto la finestra per tutto il tempo necessario. Cambiatelo all’occorrenza ed ecco fatto!

Piante assorbi-umidità

Alcune piante, oltre a svolgere il meraviglioso compito di darci l’ossigeno, riescono ad assorbire l’umidità e, di conseguenza, ti eviteranno la condensa sulle finestre. Tra queste piante puoi sicuramente trovare:

edera;

felce;

sansevieria;

cristantemo;

aloe vera;

orchidea;

bambù.

Scegli quella che più ti piace e mettila in una zona strategica della casa, così potrai anche abbellirla!

Proteggere le finestre

Evitare che si formi la condensa sulle finestre significa anche proteggerle da contatto diretto tra l’aria calda e l’aria fredda. Ma quali sono queste protezioni da usare? Ci sono già in casa? Certo che sì! A fare da barriera contro la condensa sulle finestre ci si sono i cosiddetti “isolanti termici” che possono essere rappresentati anche da una tenda molto spessa, oppure pellicola isolante, oppure delle persiane e tappeti. Ricorda di tenere le tende sempre chiuse quando cala la sera, momento della giornata che favorisce la condensa. Naturalmente è importante che questi tessuti siano molto spessi così da non lasciar passare l’aria fredda.

Favorisci la Ventilazione

Una delle cause principali della condensa sulle finestre è la mancanza di ventilazione. Un ambiente sempre chiuso potrà essere facilmente colpito dall’umidità. Assicurati di ventilare regolarmente la casa per almeno 30 minuti al giorno, aprendo finestre e porte, così da permettere alla corrente d’aria di circolare. Un’adeguata ventilazione riduce l’umidità accumulata, impedendo la formazione di condensa sulle finestre. Mantieni gli spazi ben aerati, soprattutto nelle stanze in cui la presenza di umidità è più elevata, come la cucina e il bagno.

Strofinare con una Patata

Per evitare la condensa c’è bisogna di creare una patina che faccia scivolare le gocce d’acqua senza permettere il loro attaccamento al vetro. A tal proposito ci torna utile uno degli alimenti più diffusi e amati al mondo, una semplice patata! Bisognerà soltanto tagliarla a metà e passarla energicamente su tutto il vetro, naturalmente assicuratevi che sia ben pulita altrimenti macchierà il vetro con il terreno. L’amido della patata è l’ideale per creare una sorta di scivolo per le gocce d’acqua così la condensa sulle finestre non sarà più un incubo!

Metodo della Saponetta

Oltre alla patata, un trucchetto che funziona sempre è il metodo della saponetta! Fantastico per fare in modo che il vetro non solo non abbia la condensa, ma risulti anche super profumato! Stiamo parlando del sapone di Marsiglia, da sempre amato e applicato in tutte le pulizie di casa. Inumidite la saponetta e passatela sul vetro in modo tale da formare sempre quella patina che faccia scivolare giù le gocce d’acqua in modo semplice e veloce. Se restano dei residui di sapone sul vetro, toglieteli nel momento in cui sapete che non si forma la condensa passando semplicemente un panno inumidito con acqua.

Come pulire i vetri con la condensa

Una volta visto come evitare la formazione della condensa sui vetri, passiamo a vedere a come pulirli in caso la condensa si sia già formata.

Aceto

Il primo trucchetto che vi suggeriamo consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, smacchianti e soprattutto lucidanti. Vi basterà, quindi, versare quantità uguali di aceto e di acqua in un flacone con spray e agitarlo energicamente. Dopodiché, asciugate il vetro con un panno in modo da rimuovere l’eccesso di condensa e vaporizzate il composto. Infine, passate uno straccio in cotone ben pulito e asciugate.

Succo di limone

Molto efficace per avere vetri brillanti è anche il succo di limone, il quale aiuterà anche a portare un buon profumo in tutta la casa! Vi basterà riempire un flacone spray con il succo ben filtrato di 2 limoni e aggiungere 1 bicchiere d’acqua. Dopodiché, vaporizzate il composto sul vetro e asciugate con un panno in cotone.

Foglio di giornale

Un vecchio e furbo trucco della Nonna prevede anche l’utilizzo dei fogli di giornale per dire addio alla condensa sui vetri delle finestre! I fogli del giornale, infatti, hanno una carta che riesce ad assorbire benissimo sia l’acqua che l’umidità, infatti vengono messi anche all’interno dell’armadio per togliere via i cattivi odori. Tutto quello che dovrete fare è procurarvi dei fogli di un quotidiano (non usate la carta lucida delle riviste, altrimenti non funzionerà). Piegate e passate energicamente sul vetro, come per magia la condensa va via in un batter d’occhio lasciando il vetro lucido, senza aloni e privo di macchie d’acqua!

Borotalco

Quando si tratta di vetri quello che non manca mai è il borotalco! Spesso lo scegliamo non solo per la sua efficacia, ma anche per il meraviglioso profumo che sparge in casa. Ovviamente potrà esservi d’aiuto anche nel caso dei vetri appannati. Tutto quello che dovrete fare è mettere 2 cucchiai di polvere in 700 ml d’acqua e mescolare per bene. Decidete poi se lasciare il composto in una bacinella o metterlo in un vaporizzatore spray e usarlo anche le volte successive. Usate sempre un panno in microfibra strizzato bene oppure un panno in cotone asciutto.

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente naturale ottimo per la pulizia dei vetri è il sapone di Marsiglia. Se lo possedete nella versione liquida, dovrete soltanto sciogliere un cucchiaio in 500 ml d’acqua. Nel caso in cui avete il panetto, prendete un cucchiaio di scaglie, fondetele a bagnomaria e versatele nella stessa quantità d’acqua. Quando vi ritrovate i vetri particolarmente sporchi, potete usare questo rimedio, aggiungendo anche un cucchiaino e mezzo di bicarbonato di sodio! Usate sempre prima un panno in microfibra per pulire a fondo!