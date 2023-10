Una casa che profuma appena ci entri è una casa che mette subito di buon umore!

Far profumare tutte le stanze del tuo ambiente in modo efficace è un desiderio comune a tutti quelli che ogni giorno se ne prendono cura, ma quali sono le soluzioni da poter adottare?

Ne esistono tante, ma quella che oggi vedremo insieme prevede semplicemente l’uso di una tenda! Questo trucco non solo aggiunge fragranza all’ambiente ma può dare anche un tocco in più alla casa, scopriamo subito come fare!

Modalità di lavaggio

Prima di appendere una tenda profumata, è importante assicurarsi che sia pulita, quindi partiamo dalla modalità di lavaggio.

Il consiglio che ti do è di seguire alla lettera le istruzioni di lavaggio etichettate sulla tenda stessa, dal momento che stiamo parlando di tessuti estremamente delicato.

Solitamente, puoi lavarle in lavatrice con un ciclo delicato e con una temperatura massima di 30 gradi. Per aumentare la fragranza, puoi aggiungere alcune gocce di olio essenziale profumato al ciclo di lavaggio.

Come profumare in lavatrice

Per rendere la tua tenda ancora più profumata, puoi utilizzare alcune strategie durante il ciclo di lavaggio.

Una delle opzioni, come abbiamo appena visto, è aggiungere circa 3 o 4 gocce di un olio essenziale a tua scelta insieme al detersivo messo nel cassettino della lavatrice.

In alternativa, grattugia un panetto di sapone di Marsiglia fino a riempirlo a metà e mettilo all’interno del cestello; questo aiuterà a diffondere una fragranza naturale e fresca.

La tua tenda profumerà di buono e si diffonderà in tutta la casa!

Per tutti i giorni

Una volta visto come ottimizzare al meglio il lavaggio in lavatrice, vediamo cosa si può fare per tutti i giorni al fine di profumare la tenda e tutte le stanze!

Bisogna tener presente che le tende realizzate con tessuti naturali come il lino o il cotone assorbono maggiormente il profumo e le fragranze.

Alloro

Un modo tradizionale e sempre efficace per profumare le tende è utilizzare alloro secco, una pianta dalle mille virtù e funzioni.

Tutto quello che dovrai fare è creare dei piccoli sacchetti di alloro e appenderli alle tue tende. L’alloro ha un aroma fresco e leggermente speziato che può durare a lungo, rendendo la tua casa invitante.

In alternativa, fai un infuso riempiendo un pentolino con acqua e 5 foglie d’alloro; aspetta che arrivi ad ebollizione e poi lascia agire per una mezz’ora.

Successivamente filtra il composto e versatelo in un vaporizzatore. A questo punto non dovrai far altro che spruzzare il composto sulle tende, tenendoti ad una giusta distanza.

Sapone di Marsiglia

Oltre alla fase di lavaggio, puoi usare il sapone di Marsiglia anche dopo con una soluzione spray profumata!

Prepara una soluzione di acqua calda e piccoli pezzi di sapone di Marsiglia grattugiato e lasciala in ammollo per un po’. Dopodiché, quando si sarà sciolto quasi tutto il sapone, metti il composto in un flacone spray e vaporizzalo sulle tende all’occorrenza, tenendoti sempre a distanza.

Questo metodo è efficace per dare alle tende un profumo fresco e pulito.

Agrumi

Se preferisci fragranze fresche e agrumate, non puoi fare a meno di sfruttare la potenza degli agrumi!

Rappresentano un metodo intramontabile per dire addio alla puzza di chiuso e per dare un tocco unico di freschezza e sollievo alla tua casa.

Taglia delle fette sottili di limone o arancia (potete anche fare un mix di entrambi) e mettete in infusione in un pentolino con acqua finché non arriva ad ebollizione.

Quando il composto è ancora caldo, trasferitelo in una ciotola e posizionatelo sotto la tenda; il vapore nell’aria farà rilasciare gradualmente il profumo degli agrumi nell’ambiente circostante.

Io li uso anche per profumare la cucina dopo che ho cucinato tanto, come ti mostro nel seguente video:

Oli essenziali

Infine, gli oli essenziali sono una scelta versatile per profumare le tende e inoltre puoi decidere in base alle tue preferenze, tra le migliaia di fragranze che esistono.

Puoi aggiungere alcune gocce di olio essenziale, come lavanda, eucalipto o vaniglia, su un fazzoletto di cotone e posizionarlo tra le pieghe della tenda.

Assicurati di rinnovare periodicamente l’olio per mantenere la fragranza costante e fai attenzione a non ungere eccessivamente la tenda con l’olio.