Come far tornare la biancheria intima più bianca anche quando è vecchia

C’era una cosa che mia nonna mi diceva sempre, fin da quando ero piccola: non importava dove e quando, per lei indossare biancheria sempre in ordine era indispensabile! Certo, non possiamo di continuo comprare qualcosa di nuovo.. e, allo stesso tempo, quello che abbiamo già nell’armadio tende ad ingrigire e a diventare “vecchio”.

Tutti gli elementi d’abbigliamento fanno il loro corso, ma possiamo fare qualche tentativo per recuperare quello che abbiamo, soprattutto nel caso della biancheria intima.

Oggi voglio spiegarti come faccio io per farla tornare bianca, anche se è un po’ più “vecchia” o ingrigita!

Perché la biancheria intima perde il suo bianco iniziale

Ammettiamolo, tutti ci siamo trovati davanti a quel momento: apriamo l’armadio, prendiamo la nostra biancheria preferita e ci rendiamo conto che ha perso il suo splendente bianco.

La causa? Spesso è il detersivo aggressivo, il calcare nell’acqua o semplicemente l’usura e il passare del tempo. O, ancora, quando non vengono divisi bene i capi e magari c’è qualcosa di più scuro o colorato, la biancheria bianca assume subito un aspetto opaco e trasandato.

Come potrai notare, i motivi sono diversi, ma ho nella manica qualche piccolo trucco che ho imparato ad usare con le mie esperienze in termini di pulizie.

Uso il Percarbonato per la biancheria resistente

Il rimedio che per me non può mancare in lavanderia è il Percarbonato di Sodio! Ne basta poco per sbiancare anche le più ostinate macchie sugli strofinacci. Come possiamo quindi utilizzarlo per la biancheria intima?

A mano

Per la biancheria in cotone, che è più resistente, adoro usare il percarbonato. È semplice: riempi una bacinella con acqua calda e sciogli due cucchiai di percarbonato per ogni litro d’acqua. Lascia in ammollo la biancheria per almeno un paio d’ore, o ancora meglio, tutta la notte.

Dopo procedi con il lavaggio solito, a mano o in lavatrice… Vedrai che bianco! Ecco un procedimento simile che ho usato per gli strofinacci:

In lavatrice

Anche in lavatrice il percarbonato è un alleato fedele. Mi basta aggiungere uno o due misurini insieme al mio detersivo ecologico preferito. Per me l’efficacia è maggiore quando lo metto direttamente nel cestello.

Scegli un programma con prelavaggio e temperatura alta (se il tessuto lo consente), e la magia avviene!

Uso il bicarbonato per la biancheria più delicata

Quando si tratta di tessuti più delicati, il bicarbonato è il mio rimedio tuttofare.

Lo uso aggiungendone una tazzina da caffè nel cassetto del detersivo e selezionando un programma per capi delicati a bassa temperatura. Non solo aiuta a preservare il bianco, ma lascia anche un gradevole senso di freschezza. La stessa quantità può essere aggiunta per il lavaggio a mano, se lo preferisci.

Il metodo antico della pentola per sbiancare la biancheria

Una volta, mia nonna mi ha insegnato un trucco che non ha mai smesso di stupirmi: sbiancare la biancheria in una pentola.

Sì, hai capito bene. Il suo metodo consisteva nel riempire una grande pentola d’acqua, portarla a ebollizione, aggiungervi un bicchiere di bicarbonato, e qualche fettina di limone, per poi immergere la biancheria per circa un’ora. È un metodo antico ma assolutamente efficace.

Purtroppo l’ho usato poche volte, perché è più lungo e meno pratico. Ma ho voluto comunque parlartene, perché potrebbe essere un’alternativa agli altri metodi che ti ho proposto.

Come li stendo dopo averli lavati

Stendere la biancheria è altrettanto importante, perché è in quel momento che potremmo commettere qualche errore.

Io tendo a stenderla all’aperto, preferibilmente in una giornata di sole, perché i raggi UV hanno un potente effetto sbiancante naturale. Ricorda però di evitare le ore più calde per non stressare i tessuti e avere un effetto contrario, quello dell’ingiallimento!

Questi consigli che ho sperimentato nel tempo potranno aiutarti a mantenere a lungo la tua biancheria, senza doverci rinunciare per sempre.