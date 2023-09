Il passare del tempo e l’accumulo di sporco possono causare ingiallimento sul piatto doccia, che è particolarmente visibile quando è bianco.

Le macchie generate dal calcare e dai residui di polvere, infatti, rappresentano un vero e proprio incubo, poiché la doccia è una delle zone più faticose e scomode da pulire.

Se anche a voi è capitato di ritrovarvi il piatto doccia ingiallito e temete di non riuscire a riportarlo al suo splendore originale, non preoccupatevi!

Oggi vedremo insieme come farlo tornare bianco e splendente con 5+1 rimedi casalinghi!

Acido citrico

Il primo alleato che vedremo insieme per dire addio alle macchie gialle sul piatto doccia è l’acido citrico.

Non è più un segreto il fatto che questo prodotto rappresenta una delle soluzioni più indicate quando bisogna mandare via calcare, muffa e sporco ostinato.

Preparate una soluzione sciogliendo 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e versatela all’interno di un flacone spray. Spruzzate la soluzione nelle zone interessate del piatto doccia e lasciate agire per almeno 30/35 minuti.

In seguito strofinate delicatamente sulle superfici servendovi di una spugna non troppo abrasiva e risciacquate a fondo togliendo tutti i residui.

Ripetete l’operazione più volte finché il piatto doccia non sarà tornato bianco come nuovo!

N.B. Non usate il rimedio su marmo o pietra naturale.

Aceto d’alcol

Un altro rimedio efficace che vi aiuterà a risolvere i problemi legati al piatto doccia è senza dubbio l’aceto d’alcol.

Di questo prodotto, ormai, non se ne può fare a meno, soprattutto quando si pensa alla pulizia del bagno e delle macchie molto ostinate.

Per usarlo, mescolate aceto d’alcol e acqua in parti uguali; poi trasferite in un contenitore spray e spruzzate la soluzione sul piatto doccia. Lasciate agire per circa 10-15 minuti, quindi strofinate con una spugna o una spazzola e risciacquate accuratamente.

Vedrete che sarà come nuovo!

Non usate su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

Non solo l’aceto, ma anche il bicarbonato di sodio è noto per le sue particolati proprietà pulenti, che potete sfruttare con facilità per il piatto doccia ingiallito.

Spargete una generosa quantità di bicarbonato di sodio sul piatto doccia leggermente inumidito e strofinate delicatamente con una spugna o una spazzola.

Infine risciacquate con abbondante acqua e fate un secondo passaggio se ci sono altri residui.

Acqua ossigenata

Sebbene possa sembrare bizzarro come rimedio, l’acqua ossigenata è un potente agente sbiancante naturale.

Le sue proprietà, infatti, dovrebbero essere rinomate e conosciute, in particolare per gli amanti dei rimedi naturali che possono sfruttarla dalle macchie nel piatto doccia fino alla lavatrice.

Nel nostro caso, tutto quello che dovrete fare è spargere dell’acqua ossigenata al 3% sul piatto doccia; successivamente ricoprite anche con del bicarbonato e lasciate agire finché il composto non si secca del tutto.

Trascorso il tempo necessario, risciacquate accuratamente con acqua calda per un piatto doccia più luminoso.

Non usate su marmo o pietra naturale.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un prodotto molto delicato, ma efficace quando si tratta di mandare via le macchie e di sbiancare le superfici.

Prendete un pezzo di sapone di Marsiglia e strofinatelo sul piatto doccia bagnato fino a creare una schiuma; strofinate con una spazzola dalle setole morbide o con una spugna non troppo abrasiva.

Lasciate agire per qualche minuto e quindi risciacquate con acqua calda. Questo metodo è particolarmente adatto per le macchie di grasso e sapone.

Spray pulente

Se preferite un metodo più pratico, potete optare per uno spray pulente specifico per il piatto doccia.

Prepararlo sarà semplicissimo! Dovrete semplicemente sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua; aggiungete poi 100 ml d’aceto bianco d’alcol fino ad ottenere un’unica soluzione.

Vaporizzate una buona quantità di prodotto sul piatto doccia e lasciate agire 5 minuti, strofinate e risciacquate accuratamente.

Non usate su marmo o pietra naturale.

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare il piatto doccia, consigliamo di fare una prova di ogni rimedio prima in un angolo non visibile.