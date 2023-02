Come usare l’Acqua ossigenata per pulire tutto il Bagno

Anche nei giorni in cui il tempo è davvero ridotto, si trova sempre il modo di ordinare e pulire il bagno da cima a fondo!

Stiamo parlando di un ambiente della casa che non va mai e poi mai trascurato perché la quantità di sporco che si insinua è davvero grande.

Ma come farlo brillare in poco tempo e senza fare fatica? Semplice, basta usare i rimedi giusti!

Tra questi spicca l’acqua ossigenata, fantastica per mandare via anche le macchie più ostili e resistenti, scopriamo come usarla!

Attenzione! L’acqua ossigenata non va messa su marmo o pietra naturale. Inoltre dovrete usare quella a 10 volumi.

Rubinetti

Ad avere il calcare facile all’interno del bagno sono sicuramente i rubinetti, essendo fatti perlopiù di acciaio che, essendo brillante e lucido, mostra subito le macchie!

È per questa ragione che si consiglia essere sempre costanti con la pulizia dei rubinetti, anche perché togliere del calcare ostinato potrebbe portare a graffiarli.

Ebbene, al fine di averli di nuovo super brillanti non dovrete far altro che mettere l’acqua ossigenata su una spugnetta e strofinare energicamente con il lato non abrasivo.

Successivamente risciacquate più volte e asciugare per bene, saranno come nuovi!

Doccia

E come non menzionare anche la doccia tra i posti del bagno che possono ottenere un pulito perfetto sotto l’azione dell’acqua ossigenata?

Usarla sarà semplicissimo, scopriamo subito insieme tutti i passaggi da fare e vedrete che risultato!

Riempite un vaporizzatore con acqua ossigenata, aggiungete 1 cucchiaio di bicarbonato e il succo di 1 limone, fate diventare il tutto un’unica soluzione.

Ora non vi resta che spruzzare il composto su tutte le zone da trattare della doccia, passate una spugna per strofinare bene e poi risciacquate accuratamente assicurandovi che non siano rimasti gli aloni.

Ceramiche

Ceramiche spente, opache o addirittura annerite? Non c’è problema, abbiamo la soluzione che fa per voi!

Tra le tante proprietà dell’acqua ossigenata non c’è da dimenticarsi quella sbiancante, ovvero la più apprezzata anche quando la si usa in lavatrice.

Nel caso delle ceramiche dovrete fare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato e dell’acqua ossigenata a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Spalmate, poi, il composto sulla spugna e usatelo sulle ceramiche, riacquisteranno il bianco e la lucentezza di sempre!

Pavimenti

Capita frequentemente di vedere i pavimenti, specie angoli e fughe, in condizioni davvero discutibili.

In quel momento bisogna assolutamente rimboccarsi le maniche e porre rimedio per lavare via lo sporco in modo veloce ed efficace.

Ancora una volta l’acqua ossigenata ci offre un grande aiuto, ricordandoci della sua potenza sgrassante che aiuta anche con le macchie ostili.

Dovrete riempire una tazzina con l’acqua, immergere uno spazzolino all’interno e strofinare nelle fughe e negli angoli. Lasciate agire per 10 minuti.

Passate poi al lavaggio dell’intero pavimento con 1 secchio d’acqua calda e 1 tazzina d’acqua ossigenata.

Mobili

Lo sporco nei mobili non è all’ordine del giorno, e aggiungerei per fortuna, ma qualche macchia qua e là la si scorge ogni tanto.

Un po’ di calcare, muffa e quant’altro possono togliere ai mobili il loro tono di pulizia e brillantezza del bagno, ma tutto ciò non succede se usate un po’ d’acqua ossigenata!

Dovrete soltanto mettere il prodotto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, passatelo energicamente sul mobile e se vedete che è troppo bagnato, fate una seconda passata per asciugare.

Cattivi odori

Terminiamo tutti i trucchetti con l’acqua ossigenata per far tornare il bagno pulito in 5 minuti vedendo come usarla contro i cattivi odori!

Anche inodore, l’acqua ossigenata spinge tanto verso il pulito e cattura anche la puzza in modo efficace, ma bisogna accostarla ad un buon profumo!

Dunque riempite una tazzina con acqua calda, aggiungete 1 cucchiaio di acqua ossigenata e 4 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

In poche ore tutti gli odori sgraditi andranno via!