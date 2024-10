Come fare l’aceto al limone per pulire casa

Se c’è un ingrediente in casa in grado di essere un nostro alleato nella pulizia domestica, questo è di sicuro l’aceto bianco, il quale vanta numerose proprietà: pulenti, sbiancanti, sgrassanti, anticalcare e anti-odore. Se da una parte, però, è in grado di neutralizzare i cattivi odori, d’altra parte è noto per il suo odore un po’ pungente che non è sempre ben tollerato.

Ma sapevate che è possibile profumarlo se lo associamo con un altro ingrediente casalingo molto noto? Basta preparare l’aceto al limone, per avere un prodotto in grado di pulire e di portare un’ondata di freschezza e profumo alla nostra casa.

Infatti vedremo insieme come si prepara l’aceto al limone, un prodotto fai da te che unisce le proprietà sgrassanti dell’aceto con l’aroma fresco e profumato del limone. Vi dirò tutto sui passaggi per creare facilmente questo detergente multiuso che vi aiuterà a rimuovere lo sporco e i residui, lasciando una fragranza piacevole nell’aria.

Preparazione

Se volete profumare l’aceto che comunemente utilizzate per le pulizie, ecco il rimedio che fa per voi: l’aceto al limone. Questo aceto aromatizzato, infatti, risulta essere il mix ideale, in quanto coniuga la capacità dell’aceto di neutralizzare i cattivi odori con il profumo inebriante naturale del limone. Inoltre, è uno sgrassatore molto efficace, poiché entrambi gli ingredienti sono noti proprio per le loro proprietà pulenti e sgrassanti.

Fare l’aceto profumato è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è:

2 limoni

500 ml di aceto bianco

Iniziate con il lavare bene i limoni, poi sbucciateli evitando di prendere la parte bianca callosa e ricavatene il succo. Quindi, versate sia la scorza sia il succo in un contenitore ermetico di vetro.

A questo punto, riscaldate l’aceto bianco in un pentolino senza farlo bollire, versatelo nel contenitore contenente le bucce e il succo di limone e lasciate macerare il tutto per almeno 24 ore in un luogo asciutto. Se volete, potete lasciarlo riposare anche per circa 2 settimane, così da ottenere un aceto ancora più profumato, ricordandovi, però, di agitare il contenitore circa ogni due giorni.

Infine, non vi resta che filtrare l’aceto servendovi di un colino e travasarlo in un flacone con spray. Per conferire un odore ancora più intenso a questa miscela, potete anche aggiungere alcuni fiori profumati, essenze quali chiodi di garofano, cannella o oli essenziali.

Come utilizzarlo

L’aceto al limone è molto efficace nella pulizia domestica grazie alle sue numerose funzioni. Una volta che il nostro aceto è pronto, non resta che capire come usarlo in casa per sgrassare e lucidare tutti gli angoli! Scopriamo zona per zona tutte le aree in cui l’aceto al limone potrà essere d’aiuto ogni giorno e anche nelle pulizie più approfondite.

Per profumare casa

Il primo modo per utilizzare l’aceto aromatizzato consiste nel preparare un deodorante per ambienti fai-da-te per profumare la nostra casa. Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è aggiungere a un nebulizzatore pieno di acqua circa 15 gocce di aceto di limone. Potete scegliere personalmente la quantità di aceto di limone da aggiungere in base alle vostre preferenze. Mescolate bene gli ingredienti, dopodiché utilizzate questa miscela per profumare tutte le stanze della vostra casa.

Per sgrassare le superfici

Innanzitutto, possiamo usarlo per pulire e sgrassare le superfici incrostate come per esempio le superfici di acciaio, le ceramiche del bagno, i mobili e così via. Vi basterà, quindi, spruzzare un po’ di questo prodotto direttamente sulla superficie, lasciare agire per un po’, dopodiché risciacquate e…addio sporco!

Questo prodotto può essere usato soprattutto per pulire il forno e il piano cottura, in quanto è davvero efficace per rimuovere le macchie di grasso incrostato! Vi ricordiamo, inoltre, che sia l’aceto che il limone sono una manna dal cielo per lucidare anche l’acciaio della cucina grazie al loro potere lucidante naturale!

N.B Ricordatevi di non utilizzare mai questo prodotto sulle superfici di marmo e pietra naturale perché l’acidità dell’aceto e del limone potrebbero corroderle!

Per il bucato

Infine, vediamo insieme l’ultimo modo per utilizzare l’aceto di limone in casa: per il bucato. Sappiamo bene, infatti, che l’aceto è in grado di lavare a fondo i capi e di renderli morbidi, mentre il limone ha una funzione sbiancante. Per questo, potete utilizzare un po’ di questa miscela per lavare gli indumenti bianchi che presentano macchie gialle.

Basta aggiungere un po’ di questa soluzione in una bacinella contenente acqua tiepida e immergere, poi, gli indumenti da lavare. Lasciateli in ammollo per un po’, dopodiché risciacquateli: saranno più puliti e profumati che mai!

In cucina

La cucina è uno dei posti della casa che necessita maggiormente l’uso di uno sgrassatore, per questo è la prima parte che vedremo! Usatelo per lucidare gli elementi in acciaio come piano cottura, lavello o piastrelle spruzzando il composto su una spugna non abrasiva e strofinando energicamente. Dopodiché dovrete risciacquare con abbondante acqua e asciugare accuratamente.

In Bagno

Passiamo adesso al bagno, un’altra zona, insieme alla cucina, che ha bisogno di una cura costante e approfondita. Il nostro aceto sarà fantastico per lucidare a fondo le ceramiche del bagno, sbiancandole e lucidandole. Inoltre potrete pulire le piastrelle del bagno e togliere le macchie d’acqua dagli specchi. Altri posti che possono beneficiare dell’azione pulente dell’aceto sono la doccia, che accumula sempre calcare e muffa, e anche i mobili in legno.

Sui Pavimenti

Tutti i tipi di pavimenti, tranne quelli in marmo o in pietra naturale, diventeranno lucidi e senza una sola macchia grazie all’aceto al limone! Tutto quello che dovrete fare in questo caso è versare 4 o 5 spruzzi all’interno del secchio con acqua calda e passare al lavaggio approfondito dei pavimenti. Vedrete che dopo sarà pulitissimo e molto profumato!

Sui Vetri

Quante volte non riuscite a trovare il rimedio giusto per far brillare i vetri senza lasciare aloni? Succede spesso, ma con il nostro trucchetto sarà l’ideale per lavare senza risciacquo e non avere più problemi di strisce e macchie d’acqua varie. Vaporizzate il composto sul vetro e passate semplicemente un panno in cotone, saranno come nuovi!

Sul Legno

Ultima zona dove potete usare l’aceto al limone è sicuramente il legno! Questo si opacizza facilmente con il tempo, oltre ad accumulare una grande quantità di polvere, per questo il nostro prodotto risulterà fantastico. Spruzzate l’aceto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, passatelo sul legno e poi asciugate con uno straccio in lana così da lasciare l’effetto lucido.