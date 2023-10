Per quanto sia bello spendere tempo in cucina a preparare pasti o a gustare i piatti tanto amati, è facile ritrovare in questo ambiente degli odori non proprio piacevoli.

Per eliminarli, quindi, ci serviamo di vari prodotti commerciali, ignorando che potremmo sfruttare ingredienti naturali dal profumo inebriante.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come fare la candela profumata per assorbire i cattivi odori della cucina!

Come fare

Preparare questa candela profumata fai da te è davvero un gioco da ragazzi in quanto avrete bisogno solo di un’arancia. Ebbene sì, questo frutto può fungere da candela profumata senza aver bisogno di nient’altro!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è prendere un’arancia o, in alternativa, un pompelmo o un mandarino e dividerlo a metà. Dopodiché, utilizzate un taglierino e cercate di ricavare la buccia in maniera molto attenta senza rompere la polpa o la buccia stessa.

È importante, inoltre, prestare attenzione affinché la metà del frutto dove si trova il picciolo rimanga intatta, in quanto sarà proprio questo picciolo a fungere da stoppino. Se non riuscite con le mani, potete anche servirvi di un cucchiaio per estrarre la polpa e staccare la buccia. Questa “calotta” sarà il vostro porta candela!

A questo punto, riempitela per meno della metà con un po’ di olio vegetale, come per esempio l’olio di oliva, cercando di bagnare il picciolo. Nel frattempo, potete anche intagliare l’altra metà della buccia in modo da decorarla e da usarla come “coperchio” della candela.

Infine, accendete il picciolo dell’arancia e…la vostra candela fai da te è pronta per profumare la vostra casa e portare un clima di accoglienza e serenità! Per un profumo ancora più intenso, potete anche versare nell’olio qualche goccia di olio essenziale all’arancia, al limone o al pompelmo.

N.B Ovviamente, vi suggeriamo di tenere la candela lontana da bambini o da spifferi in quanto potrebbe spegnersi facilmente.

Altri trucchetti per profumare la cucina

Oltre alla candela fai da te, ci sono altri ingredienti e trucchetti in grado di assorbire i cattivi odori in cucina. Vediamoli insieme!

Trucchetto della pentola

Innanzitutto, vi suggeriamo di provare il trucchetto della pentola il quale consiste nell’aggiungere 3 foglie di salvia in un pentolino contenente acqua e portarlo, poi, ad ebollizione.

Quando sarà tutto evaporato, spegnete il fuoco e lasciate il pentolino sul fuoco in modo da far diffondere la fragranza in tutta la cucina. Infine, travasate la miscela raffreddata in un barattolo e posizionatelo dove volete in cucina: addio cattivi odori!

Sacchetti profumati

Un altro rimedio molto efficace consiste nel realizzare dei sacchetti profumati, da posizionare in cucina in modo da assorbire la puzza. Vi ricordiamo, infatti, che questo rimedio è una manna dal cielo anche per togliere i cattivi dall’armadio!

Aggiungete, quindi, 3-4 foglie di salvia in un sacchetto traspirante, dopodiché collocatelo nei punti della cucina dove sono maggiormente concentrati i cattivi odori. Se volete intensificare il profumo, potete anche mescolare le foglie di salvia con i fiori secchi di lavanda.

Deodorante fai da te

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nel realizzare un deodorante fai da te da vaporizzare ogni volta che volete in cucina per eliminare i cattivi odori! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 25 foglie di salvia in un pentolino contenente circa un litro di acqua, riscaldarlo sul fuoco e aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale di salvia, 15 gocce di olio essenziale di lavanda e 10 gocce di olio essenziale di rosmarino.

Portate il tutto ad ebollizione, dopodiché lasciate ancora sul fuoco per circa 20 minuti. A questo punto, spegnete il fuoco, lasciate raffreddare e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Infine, non vi resta che vaporizzare la miscela così ottenuta in cucina quando notate puzza di fumo o di frittura e…godetevi la magia!

Questa miscela, inoltre, può essere usata anche per sgrassare le superfici della cucina incrostate, quali fornelli, la cappa e il forno, grazie alla sua potente azione disincrostante.

Per una casa sempre profumata!

E se volete conoscere altri trucchetti per profumare la casa, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di fare attenzione al calore della fiamma e tenere questa candela lontana dai bambini.