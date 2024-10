Come fare il puli-vetro anti goccia per i vetri quando fuori piove

La stagione invernale è associabile principalmente ad un fattore: la pioggia! Ci sono giornate di pioggia incessante che ci impediscono di svolgere sia alcune faccende di casa sia commissioni esterne. Ci si deve preparare ad affrontare varie giornate in cui piove ininterrottamente, sperano che sia quasi sempre una pioggia pulita che non ci costringa a pulire il balcone da cima a fondo.

Per non parlare poi di quanto sporchi e bagni continuamente i nostri vetri! Ebbene sì, in inverno la pulizia del vetro è quasi un vuoto a perdere, dato che un secondo prima sono splendenti e il secondo dopo si sporcano in un batter d’occhio per la pioggia.

Come risolvere, dunque, questo problema? Ebbene, esiste un vecchio rimedio naturale e fai da te che funziona sempre! Oggi infatti vi dirò tutto su come fare il pulivetro antigoccia per le finestre quando fuori piove!

Ingredienti

La prima cosa da fare è procurarci tutti gli ingredienti necessari per il nostro trucchetto economico ed efficace! Vediamo nel dettaglio di cosa avrete bisogno:

2 cucchiai di Maizena

120 ml d’aceto bianco (se avete un’altra tipologia in casa, potete usarla tranquillamente)

120 ml d’acqua (preferibilmente demineralizzata)

Succo di 1 limone

Come potete notare, stiamo parlando di ingredienti che anzitutto possiamo trovare in casa, ma che in particolare sono indicati per la pulizia dei vetri. L’aceto, infatti, viene spesso usato per avere una soluzione senza risciacquo dei vetri degli infissi o degli specchi! La maizena, invece, creerà quello stato antigoccia che non sporcherà eccessivamente il vetro e il succo di limone potenzierà l’azione dell’aceto e darà un profumo fantastico al nostro prodotto naturale!

Procedimento

Innanzitutto vi consiglio di sciogliere per bene la maizena nell’acqua versandola poco alla volta e con l’aiuto di un colino. È importante, infatti, che non si formino dei grumi. Aggiungete poi l’aceto ed il succo di limone ben filtrato. Quando avrete ottenuto un’unica soluzione, non dovrete far altro che versare il tutto in un vaporizzatore. Agitate per bene in modo da mischiare per bene tutti gli ingredienti ed ecco fatto, il vostro pulivetro è pronto!

Modalità d’uso

Passiamo adesso alle modalità d’uso del nostro antigoccia per i vetri colpiti dalla pioggia! In realtà usarlo sarà semplicissimo, specie se avete avuto la possibilità di inserire tutto in un vaporizzatore. Tutto quello che dovrete fare, infatti, è vaporizzare la miscela sui vetri e passare un panno in microfibra asciutto per strofinare e asciugare contemporaneamente il liquido.

Se dovesse restare del prodotto, potete completare il lavaggio dei vetri asciugando con un panno in cotone morbido o con un foglio di giornale, tenendo presente che dev’essere di un quotidiano e non di una rivista. Inoltre ricordate di agitare sempre il composto prima di riutilizzarlo perché la maizena potrebbe depositarsi sul fondo del contenitore.

Abbiamo visto quest’efficace trucchetto per i vetri e le finestre, ma è un ottimo modo per lucidare anche i vetri della doccia, dato che soprattutto in inverno si crea la condensa dall’incontro dell’acqua bollente con la temperatura esterna che è fredda.

Altri metodi antigoccia

Oltre a quello appena visto, vi sono anche altri metodi antigoccia che vi possono aiutare per evitare che l’acqua piovana sporchi eccessivamente i vetri. Vediamo alcuni di questi trucchetti molto interessanti: