Oltre alle lenzuola profumate e pulite, è importante anche avere cuscini puliti per rendere il nostro letto una nuvoletta piacevole su cui sentirci cullati.

Lavare i cuscini, però, potrebbe essere più difficili per il loro essere ingombranti e per il loro materiale che, se non attenzionato, potrebbe essere rovinato.

Per questo, oggi vedremo insieme come lavare e asciugare i cuscini per non deformarli!

Cuscini in piuma d’oca

Poiché, come abbiamo già detto, i cuscini possono essere di diverso materiale, bisogna differenziare i rimedi in base alla tipologia. In questo caso, vediamo insieme come lavare i cuscini in piuma d’oca, i quali sono molto delicati.

Per procedere nel migliore dei modi, vi suggeriamo innanzitutto di controllare che non ci siano tagli nella fodera che potrebbero far entrare l’acqua e rovinare il piumaggio e valutare sempre la loro integrità.

Dopodiché, impostate in lavatrice un ciclo di lavaggio con programma “anti-piega” e con temperature basse che non devono superare i 30°. Ovviamente, è da evitare completamente la centrifuga che potrebbe far perdere la forma naturale alle piume.

Per quanto riguarda l’ingrediente da utilizzare, vi suggeriamo il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate. Tuttavia anche il bicarbonato va bene.

Per l’asciugatura, ricordatevi di metterli in posizione orizzontale su un piano, di esporli al sole e di sbatterli e massaggiarli ogni tanto in modo da far recuperare a questi cuscini la loro forma naturale.

Cuscini sintetici

Se i cuscini in piuma d’oca sono tra quelli più delicati, lo stesso non è per i cuscini sintetici, che invece sono più versatili pur necessitando della giusta manutenzione.

In questo caso, dovrete mettere i cuscini nel cestello, versare un po’ di Sapone di Marsiglia o 1 bicchiere di aceto nella vaschetta del detersivo e impostare, poi, un lavaggio per capi delicati in acqua fredda, con una temperatura che non deve superare i 30°.

Per quanto riguarda la centrifuga, invece, sarebbe meglio non centrifugarli o impostare una centrifuga “delicata” ad un massimo di 600 giri, aggiungendo anche qualche asciugamano in modo da attutire il lavoro della centrifuga.

L’aceto durante la fase di lavaggio aiuterà anche a sbiancare i cuscini e a togliere le macchie gialle!

Una volta lavati i cuscini, fateli asciugare all’aperto, preferibilmente sempre in una posizione orizzontale su un piano in modo da non deformarli.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice e sul suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Cuscini in lattice

I cuscini in lattice sono molto gettonati ma comunque delicati poiché sono composti da un materiale particolare.

Pertanto, vi suggeriamo di consultare in ogni caso le etichette di lavaggio per accertarvi di poterli lavare in lavatrice. In caso positivo, dovrete impostare un programma per capi delicati e una temperatura bassa, di massimo 30°, evitando i giri di centrifuga per non rovinare il lattice.

Al termine del lavaggio, metteteli ad asciugare in orizzontale su un piano e lasciateli asciugare all’aria ma all’ombra per evitare i raggi diretti del sole.

Cuscini in lana merino

Infine, vediamo l’ultima tipologia di cuscini: i cuscini in lana merino (o merinos), il quale è un materiale molto pregiato.

Sebbene il lavaggio in lavatrice sia consentito, è importante riporre i cuscini in una sacca per bucato delicato per evitare di deformarli.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e impostare un ciclo di lavaggio su “lana”.

In alternativa, potete anche impostare direttamente un lavaggio su una temperatura inferiore ai 30° con una centrifuga a massimo 600 giri.

Per quanto riguarda l’asciugatura, lasciateli asciugare in orizzontale, su un piano areato e ricordatevi di distribuire uniformemente tutta la lana nel cuscino massaggiandola.

Come sbiancarli

E se volete sapere come fare per avere cuscini bianchi come nuovi, allora ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordiamo che, prima di iniziare, è importantissimo leggere bene l’etichetta.