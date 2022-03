Ogni giorno si cerca di fare il possibile per rendere la casa un ambiente molto confortevole, fresco e pulito in modo da viverlo al meglio.

Ci sono delle zone della casa che vengono pulite quotidianamente, pensiamo al bagno, alla cucina o ai pavimenti!

Questi ultimi sono i responsabili della buona riuscita di una pulizia in quanto un pavimento ben curato funziona da biglietto da visita per una casa.

Inoltre, attraverso il suo lavaggio, si possono adottare anche dei rimedi molto efficaci per profumare l’ambiente e spargere l’odore per un lungo periodo di tempo.

Oggi vedremo un ingrediente che potrebbe rappresentare un fantastico trucchetto al fine di avere piastrelle come nuove. Scopriamo insieme tutti i motivi per cui dovresti lavare il pavimento con il sale!

Effetto brillante

La prima ragione per cui vi suggerisco di usare il sale è al fine di avere un effetto brillante!

Dovete sapere, infatti, che questo magnifico elemento funge anche da brillantante naturale per la lavastoviglie in quanto alleggerisce la durezza dell’acqua e non fa attaccare il calcare alle superfici.

Inoltre ha una grande proprietà pulente e per questo viene usate anche sull’acciaio o nel bucato per sbiancare i panni.

Ebbene, per usarlo sui pavimenti dovrete semplicemente mettere 1 cucchiaio di sale nel secchio con acqua calda, fatelo sciogliere un po’ ed ecco fatto!

Pulizia profonda

Se vi trovate di fronte ad un pavimento molto sporco che richiede una pulizia profonda allora non dovrete far altro che affidarvi al sale!

In che modo? Ve lo dirò subito!

Dovrete creare una sorta di pasta/gel con 1 cucchiaio e mezzo di sale e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Successivamente unite anche 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie e mescolate il tutto. Quando vedete che è si sono amalgamati bene tutti gli ingredienti, avrete ottenuto un detergente naturale!

Versatelo nel secchio d’acqua e passate al lavaggio di tutto il pavimento ricordando di usare prima una grande quantità d’acqua e poi asciugate ripetutamente.

Addio umidità

Con il sale potete dire anche addio all’umidità!

Sebbene potrebbe sembrare strano parlare di umidità sul pavimento, in realtà è un problema che può capitare soprattutto quando fate asciugare i panni in casa.

La condensa, infatti, si può formare in varie zone dell’ambiente e quando ne è in quantità abbondante, può ricadere sul pavimento.

Ed ecco che bisogna adottare un metodo per liberarsi di questo problema! Dovrete sciogliere 2 cucchiai di sale in acqua bollente e poi passare al lavaggio del pavimento.

Il sale assorbe l’umidità in maniera naturale, dunque sarà ottimo in questo caso!

Altri metodi con il sale

Oltre ad aiutarvi con il pavimento, possiamo vedere anche altri metodi con il sale!

Per profumare il bagno : il sale è un ottimo elemento per creare dei profumatori naturali ed efficaci! Dovrete mettere 1 cucchiaio di sale grosso in un bicchiere e aggiungere mezzo cucchiaino di olio essenziale , mescolate finché non si sarà assorbito e posizionate in bagno!

: il sale è un ottimo elemento per creare dei profumatori naturali ed efficaci! Dovrete mettere 1 cucchiaio di sale grosso in , mescolate finché non si sarà assorbito e posizionate in bagno! Per ridurre il tasso di umidità : l’umidità è nemica della casa in quanto può generare diversi problemi. Il sale è uno dei rimedi naturali più efficaci per contrastarla. Dovrete riempire un barattolo con del sale grosso e metterlo nelle zone interessate della casa.

: l’umidità è nemica della casa in quanto può generare diversi problemi. Il sale è uno dei rimedi naturali più efficaci per contrastarla. Dovrete riempire un e metterlo nelle zone interessate della casa. Per l’acciaio : se volete rendere l’acciaio più brillante, dovrete mescolare 1 cucchiaino di sale fino con un po’ d’acqua molto calda finché non avrete ottenuto un composto omogeneo. Mettetelo sulla spugna unendolo al resto dei detersivi ed ecco fatto!

: se volete rendere l’acciaio più brillante, dovrete mescolare finché non avrete ottenuto un composto omogeneo. Mettetelo sulla spugna unendolo al resto dei detersivi ed ecco fatto! Per i lavaggi a vuoto: potete dire addio al calcare nella lavatrice o nella lavastoviglie in poco tempo facendo un lavaggio a vuoto con 1 bicchiere di sale grosso da mettere all’interno! Vi ricordo di usare temperature alte altrimenti il sale non si scioglierà per bene.

Avvertenze

Al fine di non danneggiare le superfici, vi consiglio di provare i rimedi prima in un angolino nascosto.