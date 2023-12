I termosifoni diventano nostri alleati in inverno in quanto ci permettono di avere la casa sempre calda e trovare riparo nel nostro ambiente domestico.

Spesso, però, vengono utilizzati anche per asciugare i panni considerata l’eccessiva umidità esterna. Peccato, però, che una serie di errori compiuti durante quest’operazione potrebbero far puzzare i nostri capi!

Per questo, oggi vedremo insieme come non far puzzare i panni quando li asciughiamo sul termosifone!

Fase di lavaggio

Ancora prima di vedere come far asciugare i capi sul termosifone ed evitare che possano puzzare, è bene vedere come lavarli nel modo più giusto in modo da favorire l’asciugatura.

Sarebbe bene, infatti, aumentare i giri di centrifuga in modo da assorbire l’acqua in eccesso il più possibile e rendere più veloce l’asciugatura.

Ricordatevi, però, che non tutti i capi possono essere “centrifugati”, pertanto consultate sempre prima le etichette di lavaggio per accertarvi che ve lo consentono.

Un altro accorgimento importante riguarda l’utilizzo del detersivo. A tal proposito, vi suggeriamo di prediligere sempre ingredienti naturali e casalinghi, come il sapone di Marsiglia, il bicarbonato e l’aceto i quali aiutano anche a rimuovere il cattivo odore.

Inoltre, ricordatevi di non esagerare con le quantità perché l’eccesso di detersivo tende ad impregnarsi nelle fibre dei vestiti.

Infine, vi suggeriamo di “stendere subito i capi sul termosifone” per evitare che possano assorbire la puzza di chiuso o di umido nel cestello.

Quantità di capi

Un altro accorgimento importante riguarda la quantità di capi che deve essere asciugata sul calorifero.

Ricordatevi, infatti, che è assolutamente sbagliato ammassare i capi l’uno sull’altro, perché la mancata circolazione di aria potrebbe causare cattivi odori.

Vi suggeriamo, quindi, di distendere bene tutti i panni e di iniziare dall’asciugare prima quelli più piccoli (come i capi di biancheria) in quanto si asciugano velocemente.

Una volta asciugati, passate alle maglie, ai pantaloni e così via.

Stanza arieggiata

Solitamente la puzza sui capi asciugati sul termosifone è dovuta all’eccesso di umidità che si forma nella stanza. Pertanto, sarebbe bene fare arieggiare l’ambiente in modo da permettere il ricambio dell’aria.

Aprite, quindi, le finestre e le porte nella stanza dove intendete asciugare i capi sul termosifone e cercate sempre di prediligere le stanze che frequentate di meno in modo da non rendere la casa troppo fredda.

Un altro modo efficace per ridurre l’umidità consiste nell’utilizzare un termoventilatore che potete collocare di fronte al termosifone.

In questo modo, non solo aiuterete ad assorbire l’umidità ma anche ad asciugare più velocemente i vostri capi!

Deumidificatore

Quando si parla di eccesso di umidità in casa, non si può non considerare la realizzazione di un deumidificatore in grado di assorbirla.

Oltre a quelli disponibili in commercio, infatti, è possibile realizzarlo in casa ricorrendo ad ingredienti naturali e casalinghi.

Per realizzarlo, quindi, dovrete semplicemente versare un po’ di sale grosso in una ciotola e aggiungere, se lo preferite, alcune gocce di olio essenziale al suo interno.

Dopodiché, collocate questa ciotola ai piedi del termosifone e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche mettere dei chicchi di riso, i quali svolgono la stessa funzione assorbente!

Stendino

Anche se mettere direttamente i capi sul termosifone risulta essere più efficace in quanto il calore diretto permette di asciugare più velocemente i panni, per ottimizzare i tempi, potreste servirvi anche di uno stendino.

Vi basterà, infatti, mettere metà parte dei capi, quelli dai tessuti più doppi, sul termosifone e l’altra metà, invece, ben distanziati sullo stendino che collocherete, poi, vicino al calorifero.

Come pulire il termosifone

E se volete anche pulire tutto il termosifone per evitare che lo sporco possa “attaccarsi” sui vostri capi durante l’asciugatura, ecco un video pensato per voi!