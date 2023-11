È arrivato il periodo dell’anno in cui stendere i panni appena lavati non ci garantisce di ritrovarceli poi belli profumati una volta asciutti.

L’eccesso di umidità esterna, infatti, potrebbe compromettere la fase di asciugatura e provocare un cattivo odore sul nostro bucato.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di umido dai panni stesi fuori ricorrendo solo ad ingredienti casalinghi e naturali!

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme due ingredienti molto noti quando si tratta di avere un bucato super profumato: il sapone di Marsiglia e il bicarbonato.

Se il bicarbonato, infatti, è in grado di assorbire i cattivi odori, il sapone di Marsiglia, invece, è in grado di profumare.

Versate, quindi, un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo della lavatrice, mettete i vostri capi e avviate il ciclo di lavaggio più adatto.

In caso vogliate rendere ancora più profumato questo rimedio, potete aggiungere 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato, però, può essere accostato anche con un altro ingrediente che sicuramente avete in dispensa o, in ogni caso, facile da reperire: l’aceto. Questo, come se non bastasse, aiuterà anche a ravvivare il colore naturale dei vostri capi!

Iniziate, quindi, con il versare una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice, avviate il primo ciclo di lavaggio, dopodiché, aggiungete un po’ di bicarbonato e procedete, quindi, con il secondo lavaggio.

Anche in questo caso, potete aggiungere alcune gocce di olio essenziale al bicarbonato in modo da avere un detersivo fai da te super profumato!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è considerato anche un ammorbidente fai da te!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, mescolate fino a farlo sciogliere e aggiungete, poi, 10 gocce dell’olio essenziale che preferite.

Sebbene la scelta della fragranza sia facoltativa, sarebbe bene prediligere fragranze come quelle alla lavanda, limone o arancia perché sono quelle più associate al bucato.

Per l’utilizzo, dovrete versare semplicemente 100 ml di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente durante il lavaggio.

E se volete anche un video per vedere come fare l’ammorbidente fai da te, ecco a voi!

Sale profumato

Sempre senza allontanarci dalla dispensa, possiamo ricorrere al sale, il quale è anche un ingrediente utilizzato in casa per assorbire l’umidità in eccesso.

Vi proponiamo di realizzare il sale profumato, versando 500 gr di sale grosso e un bicchiere di fiori di lavanda fresca in una ciotola e aggiungendo l’acqua quanto basta in modo da ricoprire il sale.

Dopodiché, fate riposare il tutto per una settimana, tempo che il sale possa assorbire l’acqua. Per l’utilizzo in lavatrice, dovrete aggiungere 1 cucchiaio di questo sale profumato nel cestello insieme al bucato.

N.B Se volete conservare il sale profumato per gli usi prossimi, vi consigliamo di riporlo in un contenitore a chiusura ermetica e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole.

La giusta asciugatura

Una volta rilavati i vostri capi, è importante procedere anche con la giusta asciugatura in modo da non vanificare il tutto.

Per evitare di far “attaccare” la puzza di umido vi suggeriamo di lavare i capi e di stenderli nelle ore mattutine quando c’è meno umidità e quando c’è c’è qualche raggio di sole.

Se, invece, volete farle asciugare dentro casa, ricordatevi di mettere lo stendino vicino a una finestra così da favorire il ricambio di aria e di collocare nei pressi dello stendino un deumidificatore fai da te con il sale.

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio e di produzione prima di seguire i rimedi suggeriti.