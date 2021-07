In estate, le alte temperature ci portano spesso a cambiare vestiti e a sottoporli a continui lavaggi per rimuovere la puzza di sudore.

Lavare, però, così spesso i nostri indumenti, non è un bene in quanto tendono a sbiadirsi a causa delle tinture utilizzate per colorare i tessuti, che non sono ben fissate nelle fibre e, perciò, tendono a disperdersi.

Ma vi vogliamo dare una buona notizia: esistono dei rimedi naturali, facili ed economici che vi permetteranno di non far scolorire i capi quando li lavate troppo in estate.

Aceto bianco

Il primo rimedio che vi vogliamo consigliare per non scolorire i vostri indumenti consiste nell’utilizzare il tanto amato aceto bianco.

Questo ingrediente, che si presenta come un valido alleato delle nostre incombenze domestiche, è in grado, infatti, di ravvivare il bianco e di fissare i colori. Riempite, quindi, una bacinella con acqua fredda e versate al suo interno circa 4 cucchiai di aceto bianco.

Immergete, poi, i vostri vestiti nella soluzione così ottenuta fino a ricoprirli completamente e lasciateli in ammollo per qualche ora. Infine risciacquate il capo in acqua fredda e procedete al comune lavaggio a mano con acqua e sapone di Marsiglia.

Oltre a tenere vivi i colori, l’aceto aiuterà anche a prevenire l’accumulo di detersivo, uno dei responsabili principali dello sbiadimento dei tessuti.

Ricordatevi, però, di utilizzare sempre l’acqua fredda e mai quella calda: l’acqua calda, infatti, è un’altra causa della dispersione del colore. Questo trattamento è utile come prelavaggio ed è ottimo sia per i capi neri che per quelli colorati.

Pepe

Anche se vi sembra troppo facile e bello per essere vero, è proprio così: il pepe è in grado di ravvivare i colori dei vostri capi!

Questa spezia, infatti, ha un potere abrasivo tale da agire come un esfoliante naturale e rimuovere, quindi, i residui di detersivo e di sapone, che causano lo sbiadimento dei capi.

Tutto ciò che dovete fare, quindi, è versare un cucchiaio di pepe nero in grani in una bacinella con acqua fredda e immergere, poi, i vostri capi. Lasciateli in ammollo per circa mezz’ora, poi, procedete al comune lavaggio.

In alternativa, potete anche utilizzarlo nel lavaggio in lavatrice versando un cucchiaio di pepe nero direttamente nel cestello e non nella vaschetta del detersivo.

Avviate, quindi, il programma della lavatrice a freddo o, in ogni caso, con temperature non superiori ai 30 gradi e voilà: i colori dei vostri capi saranno subito più intensi e brillanti!

Ad essere ravvivati saranno maggiormente i capi che hanno colori più scuri, ovvero quelli che tendono maggiormente a sbiadire.

Sale grosso

Un altro ingrediente naturale che vi può aiutare in questi casi è il sale grosso.

Versate, quindi, 2 cucchiai di sale grosso in una bacinella contenente circa 2 litri di acqua fredda. A questo punto, immergete all’interno della miscela i vostri indumenti e lasciateli in ammollo per circa 1 ora.

Infine, risciacquate e procedete con il normale lavaggio a mano. Per un effetto più efficace potete anche combinare l’azione dell’aceto con il sale.

Aggiungete, quindi, una tazza di aceto bianco e voilà: i vostri capi saranno luminosi come non mai!

Alloro

Un antico segreto delle nonne ancora utilizzato tuttora per la sua efficacia consiste, poi, nell’utilizzare il bicarbonato e l’alloro.

Entrambi gli ingredienti, infatti, sembrano essere in grado di ravvivare i colori e recuperare i capi sbiaditi. Aggiungete, quindi, in una pentola di acqua calda 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e portate il tutto ad ebollizione.

Lasciate intiepidire per altri 20 minuti, dopodiché versate il contenuto della pentola in una bacinella e immergete i vostri capi. Lasciateli in ammollo per tutta la notte, poi, procedete al consueto lavaggio a mano.

N.B Fate attenzione quando maneggiate acqua calda o bollente.

Altri consigli utili

Una volta visto gli ingredienti da utilizzare per lavare i vostri indumenti senza farli scolorire, vediamo insieme altri accorgimenti da seguire.

Innanzitutto, è consigliabile non lasciare asciugare i panni al sole e di stenderli solo nelle ore meno calde o, in ogni caso, all’ombra. Il sole, infatti, potrebbe scolorirli.

Inoltre, vi ricordiamo di evitare l’abuso di detersivi perché questi tendono ad impregnarsi nelle fibre del tessuto e a portare via il colore, provocando lo sbiadimento. L’ideale, quindi, è quello di risciacquare i panni solo con gli ingredienti suggeriti.

Avvertenze

I nostri rimedi sono naturali e per niente aggressivi, tuttavia vi raccomandiamo di utilizzare i suddetti rimedi solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio dei vostri capi.

