Come profumo la cucina mentre preparo il pranzo senza fare puzza

Per me cucinare è un momento ricco di emozioni, e non importa se si sporca ovunque oppure se ci metterò tanto tempo per rimettere tutto a posto. Per me significa creatività, famiglia e tradizioni!

Però c’è un piccolo problema: quando si cucina di più gli odori diventano molto forti, quasi come se tende e mobili assorbissero profumi e “puzze”. Se anche tu ti sei ritrovato in una situazione del genere, ti spiegherò come cerco di fare ogni volta che ho un bel po’ di cose da preparare!

Cerco di tenere aperte le Finestre mentre cucino

Ti racconto un piccolo segreto che rende le mie giornate in cucina molto più gradevoli: tenere, quando è possibile, sempre aperte le finestre. Questo semplice gesto aiuta a mantenere l’aria fresca e a disperdere gli odori del cibo che, per quanto possano essere deliziosi, tendono a impregnarsi ovunque.

Immagina di preparare una bella cena e di ritrovarti con la casa che ha ancora un forte odore di pesce il giorno seguente. Non è l’ideale, giusto? Inoltre, un buon ricambio d’aria contribuisce a mantenere l’ambiente più sano, riducendo la concentrazione di possibili agenti inquinanti derivati dalla cottura.

Uso una foglia di alloro o un pezzo di mela se devo friggere

Ah, la frittura, deliziosa ma così capace di lasciare quel persistente odore di olio bruciato! Ecco il mio trucco: aggiungo una foglia di alloro o un pezzo di mela nell’olio mentre friggo. C’è anche chi utilizza un tappo di sughero, personalmente non lo preferisco molto, perché ho come l’impressione che cambi il sapore dei cibi che cucino.

Questo modo di utilizzare l’alloro o le bucce di mela non solo aiuterà a moderare gli odori, ma ti garantisco che conferisce anche un tocco di sapore in più ai piatti. Provare per credere!

L’alloro, in particolare, ha quella marcia in più che sembra quasi purificare l’aria. Ecco un video dove ho raccolto gli usi che adoro di più:

Non cucino troppi cibi diversi insieme

Organizzare il menu della giornata può fare una grande differenza. Mi accorgo che quando decido di cucinare più piatti contemporaneamente, l’effetto sulle persone e sulla casa può essere sovrastante. Gli odori si mischiano, creando un’aroma confuso che non fa giustizia agli ingredienti.

Così, ho imparato a suddividere la preparazione dei pasti, dedicando a ciascuno il suo momento. Credimi, anche i tuoi piatti ne trarranno vantaggio!

Sgrasso a fondo la Cucina con il Sapone di Marsiglia

Quando si parla di pulizia dopo una bella sessione culinaria, il sapone di Marsiglia è il mio alleato fedele. Una bacinella d’acqua calda, qualche goccia di questo sapone naturale (oppure un cucchiaio di scaglie se è il panetto solido) e via, si sciolgono grassi e odori senza sforzo.

A differenza dei detersivi chimici, il sapone di Marsiglia è delicato ma efficace, e il suo utilizzo non mi preoccupa in termini di residui nocivi, soprattutto quando si tratta di superfici con cui i cibi vengono in contatto.

Quando lo usi, ricorda sempre di risciacquare accuratamente, così eviterai la possibile presenza di aloni.

Uso il Pentolino con l’Aceto per assorbire l’odore di Cibo

Nel mio arsenale contro gli odori indesiderati, non può mancare il pentolino con l’aceto. Faccio semplicemente bollire un po’ d’acqua mescolata con un bicchiere di aceto e lascio che il vapore faccia il suo lavoro.

Questo metodo è sorprendentemente efficace per neutralizzare gli odori, soprattutto dopo aver cucinato pesce o altri alimenti dal profumo forte. E non preoccuparti per l’odore dell’aceto: si dissipa rapidamente, lasciando l’aria sorprendentemente fresca. Se non lo gradisci, puoi usare in alternativa:

3-4 Foglie di Alloro , l’assorbi-odori per eccellenza

, le bucce di un mandarino e le bucce di limone

e le bucce di cannella o chiodi di garofano.

A volte non riesco a scegliere, perché li adoro tutti! Infatti in questo video potrai vedere come li utilizzo per profumare la mia cucina.