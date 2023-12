La cucina è sicuramente l’ambiente della casa dove si accumulano maggiormente i cattivi odori dato che è qui che prepariamo le nostre pietanze.

Soprattutto quando friggiamo qualcosa, poi, quella puzza si impregna ovunque e non va via facilmente nonostante la pulizia.

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi e naturali per togliere la puzza di fritto impregnata in cucina!

Aceto

Il primo trucchetto prevede l’utilizzo dell’aceto, il quale non solo vanta proprietà pulenti e sgrassanti ma anche anti-odore.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere l’aceto in un bicchiere o in una ciotola e metterla, poi, sul piano cottura. Dopodiché, lasciatela agire per qualche ora o per tutta la notte intera dopo aver fritto e l’indomani noterete che il cattivo odore sarà stato assorbito completamente.

Sale

Come l’aceto, anche il sale può risultare molto efficace per assorbire i cattivi odori. Vi ricordiamo, inoltre, che con quest’ingrediente è possibile anche realizzare un deumidificatore fai da te!

Vi basterà riempire un bicchiere con il sale grosso e posizionarlo sull’angolo cottura o vicino alla fonte del cattivo odore.

Se oltre ad assorbire la puzza, volete anche profumare la cucina, allora dovrete aggiungere al sale 4/5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Arancia e cannella

Se volete inoltre portare un profumo di autunno in casa, allora dovete munirvi di arancia e cannella.

In un pentolino versate 1 litro di acqua, dopodiché riscaldatela a fuoco lento e versate, poi, due arance a fette abbastanza spesse e un paio di stecche di cannella (o anche la cannella in polvere).

Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, abbassate la fiamma, fate cuocere per altri 10 minuti e lasciate intiepidire la miscela.

Infine, versatela in un barattolo in vetro e mettetelo sul piano cottura in cucina in modo che possa assorbire direttamente la puzza di frittura.

Bicarbonato e alloro

Se c’è un ingrediente in grado di rinfrescare la casa in maniera naturale questo è l’alloro, l’erba in grado anche di depurare l’aria negli ambienti.

Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza di chiuso negli armadi! Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato e 4 foglie d’alloro in un pentolino contenente acqua e accendere il fuoco.

Dopodiché, portate il tutto ad ebollizione e lasciate questo infuso per qualche ora sul piano cottura per far sì che possa assorbire la puzza di frittura.

Trucchetto della padella

Infine, vediamo un ultimo trucchetto in grado di assorbire la puzza in maniera facile e veloce: il trucchetto della padella. Munitevi, quindi, di:

una padella di piccole-medie dimensioni o, in alternativa, un tegamino

acqua

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

un limone fresco

gocce di olio essenziale a vostra scelta

Riempite una padella con 2 bicchieri d’acqua, dopodiché versate il succo di limone, il bicarbonato di sodio e circa 8-9 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

A questo punto, portate il tutto ad ebollizione, spegnete la fiamma e lasciate la padella sul fuoco per altri 15 minuti. Pian piano il profumo si diffonderà per tutta la casa assorbendo la puzza di frittura.

N.B quando mettete la padella sul fuoco, tenetela fuori dalla portata dei bambini e tenete lontani oggetti o sostanze infiammabili.

Limone

Anche il limone può essere utilizzato per profumare la cucina e rimuovere la puzza di frittura. A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!