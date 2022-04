Il marmo è quel materiale che rende maestoso ogni ambiente in cui lo si sceglie perché si presenta in tutta la sua bellezza di colori e venature che ha all’interno!

C’è chi infatti non ne può fare a meno non solo all’interno della casa, ma anche all’esterno!

Per tale ragione lo si predilige fuori al balcone al posto delle ringhiere in ferro o del muro e lo si sceglie prettamente bianco!

Ma quando poi quella balaustra in marmo necessita una pulizia approfondita, come si procede?

Si deve tener presente che si tratta di un materiale molto delicato e può essere soggetto a sporcarsi facilmente, soprattutto se si trova all’esterno ed è esposto alle intemperie!

Dunque oggi vedremo insieme come pulire le balaustre in marmo dei balconi con questi trucchetti!

Sapone di Marsiglia

Uno degli ingredienti più efficaci ed indicati per mettere a nuovo il marmo del balcone è il sapone di Marsiglia!

L’elemento in questione ha la proprietà di sgrassare per bene qualsiasi superficie su cui lo si usa, ma allo stesso tempo non aggredisce né macchia e per questo sono in tanti amarlo!

Nel caso del marmo, poi, vi farà ottenere un balcone super bianco, pulito e profumato in poco tempo!

Tutto quello che dovrete fare riempire una bacinella con acqua tiepida e sciogliere all’interno 2 cucchiai belli colmi di sapone liquido o in scaglie.

Se usate le scaglie, tagliatele sottili in modo che si possano sciogliere con più facilità e usate il composto sulla spugna morbida e non abrasiva.

Poi risciacquate con un panno in microfibra ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Oltre al sapone di Marsiglia, anche il bicarbonato di sodio ha le sue fantastiche azioni pulenti!

Ve lo consiglio se avete la balaustra in marmo particolarmente sporca e incrostata dalla polvere e dalle piogge.

Inoltre il bicarbonato vi aiuterà anche a sbiancare il marmo ripristinando il suo fantastico colore e la sua brillantezza senza precedenti!

Dovrete semplicemente metterlo direttamente sulla spugnetta o scioglierne 2 cucchiai colmi in una bacinella con acqua calda.

Procedete sempre con spugne poco abrasive e risciacquate per bene con un panno in microfibra.

Detergente naturale

Oltre ad usare uno dei metodi sopra indicati, potete fare anche un detergente naturale fai da te in casa! In questo modo unirete le diverse azioni pulenti di bicarbonato e sapone di Marsiglia.

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

4 gocce di olio essenziale alla lavanda

Dovrete semplicemente mescolare prima bicarbonato e sapone fino a far diventare tutto un composto omogeneo e spumoso.

Se vedete che è troppo denso, potete aggiungere dell’acqua per amalgamare meglio e vedrete che sarà liscio dopo poco tempo, poi aggiungete l’olio essenziale ed ecco fatto!

Avrete ottenuto un ottimo mix pulente e naturale che dovrete poi usare sulla spugnetta per mettere a nuovo la balaustra in marmo!

Per ogni giorno

Se volete un trucchetto per ogni giorno, ho quello che fa per voi!

Preparate semplicemente una soluzione sciogliendo 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato di sodio in 500 ml d’acqua, poi aggiungete qualche goccia di olio essenziale che preferite.

A questo punto trasferite tutto in un contenitore spray e mescolate per bene!

Ora avete uno spray pulente che potete usare ogni giorno sul marmo del balcone passando un panno morbido per mantenerlo sempre lucido e pulito.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i metodi prima in un angolino nascosto in modo da assicurarvi di non macchiare il marmo.