La lavastoviglie è l’elettrodomestico che ci permette di lavare tutti i nostri piatti e le nostre posate con zero fatica.

Il fatto, però, che rimuova lo sporco da tutte le nostre stoviglie, la rende esposta più facilmente all’accumulo dello sporco che si concentra soprattutto nel filtro.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire il filtro della lavastoviglie con rimedi naturali!

Prima di iniziare

Ancora prima di vedere come pulire il filtro della lavastoviglie, è bene seguire una serie di accorgimenti in modo da procedere con attenzione.

Innanzitutto, vi suggeriamo di staccare la presa elettrica in modo da agire con la massima sicurezza. Inoltre, munitevi di stracci o asciugamani in modo da raccogliere l’acqua in caso di fuoriuscite.

Circa la posizione del filtro, solitamente questo si trova in fondo, alla base della vasca di lavaggio, vicino al tappo dove si inserisce il sale.

Ovviamente, la posizione dipende anche dal tipo di marca, pertanto vi suggeriamo di consultare il manuale di istruzione.

Come smontarlo

A questo punto, vediamo come smontare il filtro per pulirlo a fondo. Come abbiamo già detto, dovrete innanzitutto rimuovere il cestello inferiore in modo da avere un accesso più facile al filtro.

A questo punto, ritroverete il filtro al di sotto dei bracci irroratori, nella vasca di lavaggio. Quindi, estraetelo, svitando l’impugnatura e fate attenzione durante questa fase a non far cadere eventuali residui di cibo nel pozzetto del lavaggio.

Il filtro può essere sia un pezzo unico, sia composto da un filtro centrale e il micro-filtro.

Pulizia profonda

In caso vogliate procedere con una pulizia veloce, vi basterà semplicemente risciacquare il filtro sotto l’acqua corrente in modo da rimuovere anche i residui di cibo che potrebbero ostruirlo.

Dopodiché, mettetelo in ammollo per un’oretta in una ciotola contenente acqua, bicarbonato e aceto e passate una spazzola dura o anche semplicemente uno spazzolino per togliere tutto lo sporco.

Infine, lasciatelo asciugare perfettamente prima di rimontarlo, seguendo sempre le indicazioni del produttore.

L‘aceto, infatti, combinato con il bicarbonato, ha una forte azione pulente e disincrostante. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per liberare il filtro della lavatrice!

In alternativa, potete anche mettere il filtro in una miscela composta da 75 grammi di acido citrico e 500 ml d’acqua.

Perché pulirlo

A questo punto, vediamo insieme perché è così importante pulire il filtro. Questa componente, infatti, serve a raccogliere tutti i residui di sporco presenti sui piatti e sulle posate al fine di proteggere la pompa e le tubature ed evitare che possano ostruirsi.

A parte i casi di filtri della lavastoviglie che sono auto-pulenti, quindi, vi suggeriamo di procedere con una pulizia veloce almeno una volta a settimana e con una pulizia più profonda una volta al mese.

Per una lavastoviglie sempre pulita

Se oltre al filtro, volete pulire a fondo tutta la vostra lavastoviglie, allora è il caso di procedere con il lavaggio a vuoto, il quale permette di rimuovere anche lo sporco più nascosto!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro di acqua. Dopodiché, versate la miscela nella lavastoviglie e avviate un ciclo di lavaggio ad alte temperature.

In alternativa, potete anche direttamente versare il contenuto di questa miscela in una tazza, posizionarla sul cestello e avviare il lavaggio.

A tal proposito, ecco un video che vi seguirà passo dopo passo nella pulizia profonda di questo elettrodomestico!

Avvertenze

Consultate eventuali istruzioni per avere una guida durante lo smontaggio del filtro e il lavaggio della lavastoviglie.