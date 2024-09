Come pulire il bagno con il sapone di Marsiglia?

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente perfetto perché è in grado di aiutare in tutte le faccende domestiche ed ha anche un valore aggiunto: il suo fantastico profumo! Amato ed usato ampiamente dalle nostre Nonne in passato, questo prodotto ancora oggi riscuote tantissimo successo. Questo tipo di sapone, infatti, ha una forte azione pulente, ma non aggredisce le superfici sul quale lo usate.

Oggi vi mostrerò un’area della casa dove può dare il meglio di sé e potete usarlo da solo senza l’aiuto di altri ingredienti: sto parlando del bagno, scoprite insieme a me come metterlo a nuovo usando semplicemente del sapone di Marsiglia!

Ceramiche bianche

Se le ceramiche del bagno si sono opacizzate o hanno delle macchie accumulate, potete renderle più bianche usando semplicemente del sapone di Marsiglia! È uno sgrassante fantastico che potete sfruttare a vostro vantaggio ogni volta che dovete profumare o togliere lo sporco. Grattugiate un po’ di sapone direttamente su una spugna e strofinate su tutte le ceramiche, poi lasciate agire per un po’ di tempo e risciacquate.

Aloni gialli del WC

Quante volte entriamo in bagno e vediamo quei fastidiosi aloni gialli all’interno del WC? Ahimè non ci sono rimedi per contrastarli, ma si deve monitorare la situazione quotidianamente per far sì che l’acqua dello scarico non si depositi in grandi quantità espandendo sempre di più l’alone.

Bene, per togliere questa macchia dovrete semplicemente spargere un po’ di saponetta grattugiata o in scaglie sulla zona interessata. Strofinate energicamente con uno scopino e lasciate agire per un’intera notte. L’indomani andate a strofinare nuovamente con altro sapone e poi risciacquate. Vedrete che non solo avrete pulito tutto, ma lascerete anche un fantastico profumo in bagno!

Rubinetti

Non solo le ceramiche, ma anche i rubinetti del bagno potrebbero tendere a diventare opachi a causa del calcare e della polvere. Il sapone di Marsiglia torna utile anche in questo caso perché basta sgrassare i rubinetti con una spugna piena di prodotto per averli di nuovo brillanti. Ricordate sempre di non usare spugne eccessivamente abrasive, altrimenti potreste rischiare di graffiare i rubinetti che, alla lunga, si rovineranno.

Mobiletto del bagno

I mobili del bagno sono quelli di cui dobbiamo prenderci più cura in assoluto per non rischiare di danneggiarli! Infatti il bagno accumula una grande quantità di umidità che non dovrebbe mai arrivare anche ai mobili, per questo è bene pulirli almeno una volta a settimana. Naturalmente l’ingrediente che potete prediligere per la pulizia è il sapone di Marsiglia! Dovrete mescolare 1 cucchiaio di prodotto sciolto a bagnomaria insieme ad 1 cucchiaio di bicarbonato fino ad ottenere una consistenza spumosa ed omogenea. Usate il composto per sgrassare i mobili che dopo saranno come nuovi!

Doccia

La doccia è la zona del bagno che tende maggiormente ad accumulare sporco se consideriamo umidità, calcare e muffa. Infatti non bisogna mai trascurarla e per prendervene cura il sapone di Marsiglia rappresenta una delle soluzioni più efficaci che possiate prediligere! Usatelo direttamente sulla spugnetta per strofinare e sgrassare miscelatore, soffione, piastrelle e così via. In alternativa potete fare un detergente naturale con 500 ml d’acqua in cui dovrete sciogliere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Specchi

Un bagno perfettamente pulito, ma con gli specchi sporchi, sembrerà sempre sporco…non è vero? Bene, per evitare di non completare la pulizia del bagno, possiamo usare il sapone di Marsiglia anche sugli specchi, specialmente se sono particolarmente sporchi. Dovrete strofinare la saponetta su un panno in microfibra inumidito e sgrassare lo specchio, poi risciacquate più volte e asciugate con un panno in cotone ben pulito.

Piastrelle

Qualsiasi sia il materiale delle vostre piastrelle, potete lavarle con il Sapone di Marsiglia! Sai che siano in marmo, sia che siano in cotto o in legno, quest’elemento naturale renderà tutto il pavimento pulito e lucido! Tutto quello che dovrete fare è versare 2 cucchiai di prodotto liquido in un secchio d’acqua calda, usate prima acqua abbondante e poi asciugate per bene con un panno in microfibra.

Pavimenti

Finiamo gli angoli del bagno in cui usare il sapone di Marsiglia con i pavimenti! La cosa bella di questo prodotto è che può essere usato su tutte le tipologie di pavimento, anche quelle più delicate come marmo o legno. Dunque non dovrete far altro che riempire un secchio con acqua tiepida e mettere 1 cucchiaio di scaglie di sapone all’interno (se grattugiato, ancora meglio). Procedete lavando con un panno in microfibra e il pavimento sarà perfetto!

Sapone di Marsiglia per profumare il bagno

Un altro vantaggio del sapone di Marsiglia, come detto anche prima, è il suo meraviglioso profumo! A tal proposito sceglierlo per profumare tutto il bagno è una scelta molto saggia e vediamo subito come usarlo!

Potete tagliare delle scaglie e metterle in un vasetto da posizionare poi all’interno del bagno, dove preferite e dove sapete che si possa spargere l’odore. In alternativa sciogliete una saponetta di Marsiglia, aggiungete 6 gocce di olio essenziale a vostro piacimento e mettete il composto liquido in stampi di silicone. Attendete qualche ora che si solidifichi, poi prendete i cubetti di sapone e metteteli in bagno dove preferite!

Sapone di Marsiglia come anti calcare

Il calcare è una delle problematica principale che si riscontra in bagno. Purtroppo non si possono trovare soluzioni per non farlo tornare mai più, ma ho per voi il metodo giusto al fine di toglierlo accuratamente da ogni angolo!

Non dovrete far altro che mettere delle scaglie di sapone su una spugna e strofinare energicamente sulle zone interessate con il lato non abrasivo. Attendete poi qualche minuto e risciacquate per bene così da far tornare la rubinetteria e tutti gli altri elementi brillanti e come nuovi!