Come pulire il piatto doccia ingiallito?

La pulizia del bagno per me è sempre un grandissimo dilemma: risolto un problema sembra subito crearsene uno nuovo! Ed ecco che, nonostante non fosse mai successo, ho iniziato a notare delle macchie gialle che si formavano sul piatto doccia.

Inizialmente pensavo fossero leggeri aloni facili da rimuovere, eppure non andavano via nemmeno con i colpi di spugna più decisi. Finché queste macchie non sono diventate quasi permanenti. Il passare del tempo e l’accumulo di sporco possono causare ingiallimento sul piatto doccia, che è particolarmente visibile quando è bianco. Le macchie generate dal calcare e dai residui di polvere, infatti, rappresentano un vero e proprio incubo, poiché la doccia è una delle zone più faticose e scomode da pulire.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come sbiancare il piatto doccia ingiallito per averlo come nuovo con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, partiamo dal bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti, pulenti e sbiancanti e per la sua leggera azione abrasiva.

Per l’utilizzo, dovrete mescolare 4 bicchieri di acqua e un bicchiere di bicarbonato in una ciotola fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, applicatela sul piatto doccia, lasciatela agire per circa 10 minuti prima di risciacquare il tutto e… il vostro piatto doccia sarà bianco come appena comprato!

Come se non bastasse, il bicarbonato sarà una manna dal cielo anche per togliere le macchie nere di muffa che si formano negli angoli!

Aceto bianco

Efficace come il bicarbonato è l’aceto bianco, il quale è usato a partire dalle nostre nonne proprio per sbiancare e lucidare le superfici. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato sull’acciaio per farlo brillare!

Versate, quindi, metà quantità di aceto e metà di acqua in un flacone con spray, dopodiché vaporizzate una buona quantità di questo prodotto sul piatto doccia, concentrandovi, in particolare, sulle zone che presentano le macchie gialle. Infine, lasciate agire per un po’, strofinate con una spugna morbida e risciacquate.

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto in caso di piastrelle di marmo o pietra naturale perché potreste corroderle.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un composto ecologico derivante dagli agrumi, noto per le sue proprietà anticalcare. Vi ricordiamo, infatti, che viene spesso utilizzato per pulire a fondo gli elettrodomestici! Vi basterà, quindi, mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua e versare questa miscela direttamente sul piatto doccia. Dopodiché, lasciate poi agire per un po’ di tempo prima di strofinare con una spugnetta non abrasiva. Infine, risciacquate e la vostra doccia sarà come nuova!

N.B Anche in questo caso non potete usare il rimedio in caso di piatto doccia in marmo o pietra naturale.

Succo di limone

Un altro rimedio molto efficace per rimuovere il calcare e le macchie gialle dal vostro piatto doccia è il limone combinato con il bicarbonato. Mescolate, quindi, metà bicchiere di succo di limone con 4 cucchiai di bicarbonato fino a formare una sorta di pasta. Ovviamente, potrete aumentare o diminuire le dosi fino ad ottenere la giusta consistenza. A questo punto, applicate il composto pastoso lungo la superficie del piatto doccia e strofinatelo con uno spazzolino da denti. In alternativa, potete utilizzare anche una spugna non abrasiva. Lasciatelo agire, poi, per circa 20 minuti così da far sciogliere il calcare completamente. Dopodiché, risciacquate con acqua e asciugate con un panno asciutto.

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato, l’aceto e il limone, come poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia, l’ingrediente dalle proprietà smacchianti tali da essere considerato l’ingrediente base dello smacchiatore fai da te?

In questo caso, quindi, dovrete versare alcune scaglie di sapone in una bacinella contenente acqua tiepida, immergere una spugnetta nella miscela così ottenuta e strofinarla sul piatto doccia. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

Acqua ossigenata

Se il piatto doccia vi sembra ancora ingiallito e poco brillante, abbiamo noi il rimedio che fa per voi: l’acqua ossigenata, la quale seppure non è propriamente naturale, è comunque ecologica.

In questo caso, quindi, versate direttamente l’acqua ossigenata sul piatto doccia, fate agire per un po’, dopodiché strofinate e risciacquate. In alternativa, potete anche inumidire dei batuffoli d’ovatta o dischi di cotone con dell’acqua ossigenata, disporli lungo la superficie del piatto doccia e lasciarli agire per qualche ora. Infine, strofinate delicatamente per togliere le macchie gialle, risciacquate e…che splendore!

N.B Vi suggeriamo di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero al 3%. Inoltre il prodotto in questione non può andare su marmo o pietra naturale.

Aceto d’alcol

Un altro rimedio efficace che vi aiuterà a risolvere i problemi legati al piatto doccia è senza dubbio l’aceto d’alcol. Di questo prodotto, ormai, non se ne può fare a meno, soprattutto quando si pensa alla pulizia del bagno e delle macchie molto ostinate. Per usarlo, mescolate aceto d’alcol e acqua in parti uguali; poi trasferite in un contenitore spray e spruzzate la soluzione sul piatto doccia. Lasciate agire per circa 10-15 minuti, quindi strofinate con una spugna o una spazzola e risciacquate accuratamente. Non usate su marmo o pietra naturale.

Detergente fai da te

Questo detergente fai da te è indicato, in particolare, per le macchie sul piatto doccia dovute ai residui di sapone o alle incrostazioni di calcare. Create, quindi, una miscela fatta di

300 ml di aceto bianco,

3 cucchiai di bicarbonato

il succo di due limoni.

Mescolate il tutto e aggiungete acqua se la miscela risulta più densa. A questo punto, travasatela in un flacone spray e spruzzatela su tutto il piatto doccia. Lasciatela agire per un po’, dopodiché, utilizzate una spugnetta per strofinare delicatamente e per rimuovere tutte le macchie.

Come prevenire la formazione di sporco, calcare e muffa

Una volta visto i rimedi casalinghi per eliminare lo sporco, il calcare e la muffa, vediamo insieme come fare per prevenire la loro formazione. Per avere un piatto doccia e, più in generale, un box doccia sempre brillante e pulito, vi consigliamo di risciacquare sempre i vetri, le piastrelle e il piatto dopo aver fatto la doccia. In questo modo, infatti, rimuoverete tutti i residui di sapone che a lungo andare potrebbero macchiare le superfici.

Ricordatevi, poi, anche di asciugare accuratamente il tutto perché la causa principale del calcare e della muffa è proprio l’eccessiva presenza di umidità. Vi consigliamo di utilizzare un tergivetro così da rimuovere tutte le tracce di acqua. Infine, è consigliabile lasciare arieggiare sempre il bagno e utilizzare un termoventilatore sia durante la doccia sia per la mezz’ora successiva così da assorbire l’umidità in eccesso.