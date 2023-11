Se c’è un ingrediente di cui non possiamo fare a meno questo è il marmo, il quale viene scelto per la sua capacità di rendere elegante la casa.

Se si tratta, però, del marmo delle finestre e dei davanzali, bisogna fare attenzione alla sua pulizia perché è più esposto e tende facilmente a sporcarsi.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire il marmo delle finestre e dei davanzali in maniera facile e veloce!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente dalle proprietà smacchianti, pulenti, in grado di svolgere una leggera azione abrasiva.

Per provarlo, quindi, dovrete versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una ciotola e aggiungere acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta.

A questo punto, applicatela su una spugnetta morbida, passatela sul marmo del vostro davanzale o della vostra finestra e fate agire per circa mezz’ora.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente.

Sapone di Marsiglia

Come il bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia è in grado di pulire delicatamente le superfici e per questo può essere utilizzato ovunque! Vi ricordiamo, infatti, che è considerato l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto fai da te!

Versate alcune scaglie di sapone in un secchio contenente 1 litro di acqua tiepida, dopodiché immergete una spugnetta (dal lato non abrasivo) nella miscela così ottenuta e passatela più volte sul marmo.

Infine, risciacquate accuratamente e asciugate con un panno di lana in modo da lucidare maggiormente la superficie.

Alcol denaturato

Sebbene non sia propriamente naturale, questo ingrediente vanta un approccio ecologico e può essere utilizzato in caso di marmo sporco. Di cosa parliamo? Dell’alcol denaturato, il quale vanta proprietà lucidanti in grado di far brillare il marmo senza rovinarlo.

Versate, quindi, 3 cucchiai di questo ingrediente in un secchio contenente acqua tiepida, immergete un panno in microfibra all’interno della miscela così ottenuta e passatelo sul marmo del davanzale o della finestra.

Dopodiché, strofinatelo per rimuovere tutto lo sporco e…il gioco è fatto!

Detergente fai da te

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede la combinazione di più ingredienti in modo da ottenere un detergente fai da te! Vi dovrete munire, quindi, di:

3 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

10 cucchiai di alcol

Versate, quindi, tutti gli ingredienti in una bacinella e mescolate accuratamente, dopodiché immergete un panno all’interno della miscela e passatelo sul marmo.

A questo punto, lasciate agire per circa 5 minuti prima di risciacquare con un panno inumidito con sola acqua.

Anche in questo caso, vi suggeriamo di passare un maglione vecchio di lana o un panno in lana più volte sul marmo in modo da lucidarlo!

Cosa evitare sul marmo

Oltre a vedere quali prodotti usare sul marmo per pulirlo e lucidarlo, è bene anche conoscere quali prodotti devono essere assolutamente evitati perché potrebbero danneggiarlo dal momento che potrebbero provocare la formazione di aloni e macchie indelebili.

In linea generale, vi suggeriamo di non usare prodotti acidi, come l’aceto, l’acido citrico, il limone e la coca-cola. Altrettanto da evitare sono anche la candeggina o altri prodotti anti-calcare, perché potrebbero opacizzarlo.

Per lavare il pavimento in marmo

Avvertenze

Prima di mettere in pratica i rimedi naturali proposti, assicuratevi di aver letto le indicazioni di produzione così da non danneggiare irrimediabilmente le vostre superfici in marmo.