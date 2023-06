Piatto Doccia ingiallito? Ecco come pulirlo per averlo come Nuovo

Le superfici del bagno tendono facilmente ad ingiallirsi a causa del passare del tempo e della formazione di calcare dovuta al contatto continuo con l’acqua.

E diciamocelo, non è per niente bello vedere i sanitari perdere la loro brillantezza. Per non parlare, poi, del piatto doccia che ci sembra sporco pur non essendolo!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come sbiancare il piatto doccia ingiallito per averlo come nuovo con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, partiamo dal bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti, pulenti e sbiancanti e per la sua leggera azione abrasiva.

Per l’utilizzo, dovrete mescolare 4 bicchieri di acqua e un bicchiere di bicarbonato in una ciotola fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, applicatela sul piatto doccia, lasciatela agire per circa 10 minuti prima di risciacquare il tutto e… il vostro piatto doccia sarà bianco come appena comprato!

Come se non bastasse, il bicarbonato sarà una manna dal cielo anche per togliere le macchie nere di muffa che si formano negli angoli!

Aceto bianco

Efficace come il bicarbonato è l’aceto bianco, il quale è usato a partire dalle nostre nonne proprio per sbiancare e lucidare le superfici. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato sull’acciaio per farlo brillare!

Versate, quindi, metà quantità di aceto e metà di acqua in un flacone con spray, dopodiché vaporizzate una buona quantità di questo prodotto sul piatto doccia, concentrandovi, in particolare, sulle zone che presentano le macchie gialle. Infine, lasciate agire per un po’, strofinate con una spugna morbida e risciacquate.

Addio giallo dal vostro piatto doccia!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto in caso di piastrelle di marmo o pietra naturale perché potreste corroderle.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un composto ecologico derivante dagli agrumi, noto per le sue proprietà anticalcare. Vi ricordiamo, infatti, che viene spesso utilizzato per pulire a fondo gli elettrodomestici!

Vi basterà, quindi, mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua e versare questa miscela direttamente sul piatto doccia. Dopodiché, lasciate poi agire per un po’ di tempo prima di strofinare con una spugnetta non abrasiva. Infine, risciacquate e la vostra doccia sarà come nuova!

N.B Anche in questo caso non potete usare il rimedio in caso di piatto doccia in marmo o pietra naturale.

Succo di limone

Quando si parla di ingredienti casalinghi in grado di sbiancare e smacchiare, come si può non menzionare il succo di limone? Questo prodotto, infatti, vanta proprietà sbiancanti tali da essere utilizzato anche per conferire al bucato il candore originario!

Mescolate, quindi, metà bicchiere di succo di limone con 4 cucchiai di bicarbonato fino a formare una sorta di pasta e applicatela, poi, lungo la superficie del piatto doccia. A questo punto, con una spugnetta non abrasiva o con uno spazzolino da denti vecchi strofinate sul piatto doccia e risciacquate.

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato, l’aceto e il limone, come poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia, l’ingrediente dalle proprietà smacchianti tali da essere considerato l’ingrediente base dello smacchiatore fai da te?

In questo caso, quindi, dovrete versare alcune scaglie di sapone in una bacinella contenente acqua tiepida, immergere una spugnetta nella miscela così ottenuta e strofinarla sul piatto doccia. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

Acqua ossigenata

Se il piatto doccia vi sembra ancora ingiallito e poco brillante, abbiamo noi il rimedio che fa per voi: l’acqua ossigenata, la quale seppure non è propriamente naturale, è comunque ecologica.

In questo caso, quindi, versate direttamente l’acqua ossigenata sul piatto doccia, fate agire per un po’, dopodiché strofinate e risciacquate. In alternativa, potete anche inumidire dei batuffoli d’ovatta o dischi di cotone con dell’acqua ossigenata, disporli lungo la superficie del piatto doccia e lasciarli agire per qualche ora.

Infine, strofinate delicatamente per togliere le macchie gialle, risciacquate e…che splendore!

N.B Vi suggeriamo di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero al 3%. Inoltre il prodotto in questione non può andare su marmo o pietra naturale.

Per togliere la muffa negli angoli

E se volete anche sapere come togliere la muffa negli angoli della doccia, ecco un video per voi!

Avvertenze

Provate i rimedi riportati prima in angoli non visibili della doccia per non rischiare di macchiarla.