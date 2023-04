Il piatto doccia è la parte dove si poggiano i piedi, per questo è importantissimo che sia sempre pulito accuratamente così da non lasciare che i batteri si depositino.

Tuttavia ci sono dei periodi in cui la muffa prende il sopravvento e non ne vuole sapere di andare via: come risolvere?

Beh, ci sono dei rimedi naturali proprio indicati per toglierla in poco tempo, vediamo insieme come pulire il piatto doccia e togliere la muffa!

Acido citrico

Non possiamo che iniziare dall’acido citrico per capire quali sono i rimedi migliori contro la muffa nella doccia!

Stiamo parlando di un prodotto naturale che è molto potente anche contro il calcare e rappresenta un’ottima soluzione a vari problemi che si riscontrano in bagno.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e spruzzate abbondantemente nel piatto doccia, lasciate poi agire per 15 minuti.

Successivamente passate una spugnetta, strofinate delicatamente per togliere la muffa e risciacquate con abbondante acqua.

Bicarbonato e acqua ossigenata

Un’accoppiata perfetta contro la muffa all’interno della doccia è quella formata da bicarbonato di sodio ed acqua ossigenata!

Tutto quello che dovrete fare è mescolare 2 cucchiai di bicarbonato con 1 cucchiaio e mezzo d’acqua ossigenata, mescolate fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente dovrete mettere a miscela ottenuta su una spugna e strofinare sulle zone del piatto doccia che presentano la muffa.

Aspettate finché si secca e poi con uno spazzolino andate a raschiare lo sporco per toglierlo definitivamente.

Sapone di Marsiglia

Oltre ad essere fantastico in lavatrice, il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale perfetto per mandare via lo sporco ostile come quello dato dalla muffa.

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere a bagnomaria 1 cucchiaio di scaglie di sapone, mettere sulla spugna e strofinare sulla muffa, dopodiché aggiungete anche un po’ di bicarbonato e continuate a strofinare.

Se non si toglie subito, lasciate agire per una ventina di minuti e ripetete il passaggio usando una spazzolina apposita.

La muffa non sarà più un problema!

Limone

Non solo prezioso in cucina per tante preparazioni diverse, il limone è meraviglioso anche in bagno per togliere la muffa dal piatto doccia.

Tagliate un limone a metà, aggiungete del bicarbonato sopra e strofinate energicamente su tutto il piatto e in particolare sulle aree piene di muffa.

A questo punto dovrete lasciar agire per mezz’ora e completare il lavaggio strofinando con una spugnetta non troppo abrasiva o con una spugnetta apposita.

La doccia non solo sarà senza muffa, ma avrà anche un meraviglioso profumo!

Aceto d’alcol

Ultimo trucchetti che non possiamo fare a meno di prendere in considerazione per togliere la muffa dalla doccia è l’aceto d’alcol!

Usato praticamente per ogni cosa all’interno del bagno, questo prodotto è fantastico per mandare via la muffa ed il calcare incrostato dal piatto doccia.

Riempite un vaporizzatore con dell’aceto d’alcol e il succo di 1 limone, in modo da dare un tocco di profumo.

Vaporizzate abbondantemente su tutta la zona interessata e aspettate che agisca per almeno 20 minuti, andate poi a strofinare con una spugnetta ed ecco che la muffa non sarà più un problema!

Avvertenze

Non usate prodotti acidi come aceto, limone o acido citrico se la doccia è in marmo o pietra naturale.