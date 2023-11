Il freddo invernale è sempre più vicino e con lui si avvicina anche la voglia e la necessità di accendere i termosifoni per trovare conforto nella nostra casa calda.

Prima, però, di accenderli, è bene procedere con una pulizia accurata di questo calorifero, in modo da non diffondere la polvere in tutta la casa.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire il termosifone con il rimedio della farfalla!

Procedimento

Provare questo rimedio è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno sarà:

1 spugnetta morbida

1 bicchiere e mezzo di aceto (per termosifoni in alluminio) oppure 2 cucchiai di sapone di Marsiglia (per termosifoni in ghisa)

Secchio con acqua calda

Una corda sottile (o una fascetta di plastica)

Iniziate, quindi, con il versare nel secchio d’acqua calda l’aceto oppure il sapone di Marsiglia in base alla tipologia di termosifone che avete.

In caso, infatti, abbiate un termosifone in alluminio, allora vi suggeriamo l’aceto che aiuterà anche a lucidarlo. Se, invece, avete un termosifone in ghisa, sarebbe meglio usare il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate.

A questo punto, prendete la corda, avvolgetela attorno alla spugna nel senso orizzontale e al centro e stringetela: noterete che la spugna prenderà la forma di una farfalla.

Quindi, immergete la spugna nel secchio, strizzatela leggermente e inseritela nelle fessure tirando fin giù con la corda. Tutta la polvere si attaccherà sulla spugnetta e libererà il vostro termosifone!

N.B Prima ancora di procedere con il rimedio, vi suggeriamo di mettere degli asciugamani a terra in modo da non far cadere a terra lo sporco e macchiare il pavimento.

E se volete un video per sapere come fare step by step, ecco a voi!

Altri trucchetti per pulire il termosifone

Una volta visto come pulire il termosifone con il rimedio della farfalla, vediamo insieme altri trucchetti molto efficaci in grado di rimuovere tutto lo sporco al suo interno in maniera facile e veloce e senza doverli smontare.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Trucchetto del phon

Innanzitutto, vi suggeriamo di provare il trucchetto del phon, il quale consiste nell’utilizzare appunto questo elettrodomestico a cui ricorriamo per asciugare i nostri capelli bagnati.

Iniziate, quindi, con il mettere degli asciugamani a terra e dietro il termosifone in modo da creare una barriera in grado di non far attaccare la polvere sui muri e sul pavimento, dopodiché prendete un phon e puntatelo sulle fessure del termosifone.

A questo punto, azionatelo e noterete che tutta la polvere si attaccherà sugli asciugamani.

Metodo del nodo

Altrettanto efficace è il metodo del nodo il quale prevede di utilizzare comunque un panno elettrostatico o una salviettina.

Dopodiché, fate un nodo in uno degli angoli e inserite il lato della salviettina con il nodo dietro alle fessure, lasciando il lato più lungo fuori. Quindi, tirate da sopra fin giù e noterete che la polvere verrà catturata da questa salviettina.

Rimedio della brocca

Infine, vediamo il rimedio della brocca, il quale vi permetterà di non togliere solo la polvere ma di lavare a fondo il vostro calorifero.

Posizionate, quindi, una bacinella grande o più strati di asciugamani sotto il termosifone per far sì che tutta l’acqua venga raccolta e non bagni il pavimento.

Dopodiché, versate acqua calda e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in una brocca e mescolate accuratamente. A questo punto, versate la miscela così ottenuta in tutte le fessure, fate scorrere l’acqua e asciugate con un panno in microfibra.

Avvertenze

Vi ricordo di consultare sempre un esperto per controllare il funzionamento del termosifone prima di riaccenderlo.